 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании обеспечения ВСУ иностранной оборонной продукцией

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Контроль над исполнением данного указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
В соответствии с решением СНБО, с целью эффективного обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, вооружением и военной техникой иностранного производства, а также содействия развитию кооперации украинских оборонных предприятий с иностранными партнерами, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, в котором предусмотреть особенности импорта оборонных товаров, работ и услуг, т.е. разрешить госзаказчикам заключать государственные контракты непосредственно с иностранными поставщиками.
Законопроект должен предусматривать изменения в законы "О внешнеэкономической деятельности", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О государственном оборонном заказе" и другие законодательные акты.
Президент ввел "указ"..
Контроль за турчиновым..
Ну вообще конечно ... кто "приказ" готовит на того и возлагается контроль...
Пеця, а "джевелины" будут в "Азове"...
или во неисполнение ты потянешь Юлю за турчиновы "коки"???????
с целью эффективного обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований...
Ну Ииииии????