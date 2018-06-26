 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании обеспечения ВСУ иностранной оборонной продукцией

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Контроль над исполнением данного указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В соответствии с решением СНБО, с целью эффективного обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, вооружением и военной техникой иностранного производства, а также содействия развитию кооперации украинских оборонных предприятий с иностранными партнерами, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, в котором предусмотреть особенности импорта оборонных товаров, работ и услуг, т.е. разрешить госзаказчикам заключать государственные контракты непосредственно с иностранными поставщиками.

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Законопроект должен предусматривать изменения в законы "О внешнеэкономической деятельности", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О государственном оборонном заказе" и другие законодательные акты.