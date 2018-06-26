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 Политика Украины
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 Порошенко ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании обеспечения ВСУ иностранной оборонной продукцией

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 июня 2018 "О совершенствовании государственной политики по обеспечению Вооруженных сил Украины и других военных формирований оборонной продукцией иностранного производства".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Контроль над исполнением данного указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В соответствии с решением СНБО, с целью эффективного обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, вооружением и военной техникой иностранного производства, а также содействия развитию кооперации украинских оборонных предприятий с иностранными партнерами, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, в котором предусмотреть особенности импорта оборонных товаров, работ и услуг, т.е. разрешить госзаказчикам заключать государственные контракты непосредственно с иностранными поставщиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО обновил санкционные списки: санкции введены против 1759 физических и 786 юридических лиц (обновлено)

Законопроект должен предусматривать изменения в законы "О внешнеэкономической деятельности", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О государственном оборонном заказе" и другие законодательные акты.

Источник: https://censor.net.ua/n3073583
 
 
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Прикольно то как..
Президент ввел "указ"..
Контроль за турчиновым..
Ну вообще конечно ... кто "приказ" готовит на того и возлагается контроль...
Пеця, а "джевелины" будут в "Азове"...
или во неисполнение ты потянешь Юлю за турчиновы "коки"???????
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Азов слегка другое ведомство он мвд Порошенко ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании обеспечения ВСУ иностранной оборонной продукцией - Цензор.НЕТ 6467 ну там им корсары подгонят Порошенко ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании обеспечения ВСУ иностранной оборонной продукцией - Цензор.НЕТ 6467
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Читаем "внимательно"...
с целью эффективного обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований...

Ну Ииииии????
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Це остаточний розвал військової системи прийомки озброєнь, який призведе до нечуваної корупції та зловживань! Вже нещодавно Президент значно спростив державну військову прийомку нових видів озброєнь, тепер буде військовим відривати руки ноги при використанні невипробуваних та сирих видів зброї та техники! Влада не може працювати по-закону і тому змінює закони під себе! Тепер хто захоче зможе купляти що захоче і потім не буде розуміння що потрібно для забезпечення війська, де купляти набої, хто що накупив собі в якості озброєння! Але влада ідіотів продукує ідіотські рішення і мене це не дивує! Цей бардак закінчиться через 10 місяців, коли Президентом стане кадровий військовий, кандидат технічних наук, полковник Анатолій Гриценко!
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Зараз цензорські иксперди нам все роскажуть,всіх на чисту воду виведуть...
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А там пісня одна: "мальдіви, вальцман, лоліта, ліпєцкая фабріка, офшори"....

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании обеспечения ВСУ иностранной оборонной продукцией
 
 
 
 
 
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