 ЕСПЧ ожидает от России до завтра информацию о состоянии здоровья Сенцова, - Минюст

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины по применению правила 39 Регламента суда относительно Олега Сенцова. (…) Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами самого господина Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании правила 54 в РФ относительно состояния здоровья Олега и установил срок до 27 июня для предоставления такой информации", - написал Лищина.

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Вместе с тем, по его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не дал прямого ответа на требование Правительства Украины предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к голодающему в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

"Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку совместного международного заявления относительно всех украинских политических заключенных Кремля", - отметил Лищина.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".