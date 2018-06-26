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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Минюст (1302) Россия (69748) Европейский суд по правам человека (538) Сенцов (597) Лищина (5)

 ЕСПЧ ожидает от России до завтра информацию о состоянии здоровья Сенцова, - Минюст

Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) принял решение об информационном запросе к российской стороне относительно состояния здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, срок получения таких сведений – до 27 июня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины по применению правила 39 Регламента суда относительно Олега Сенцова. (…) Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами самого господина Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании правила 54 в РФ относительно состояния здоровья Олега и установил срок до 27 июня для предоставления такой информации", - написал Лищина.

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Вместе с тем, по его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не дал прямого ответа на требование Правительства Украины предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к голодающему в российской тюрьме украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

"Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку совместного международного заявления относительно всех украинских политических заключенных Кремля", - отметил Лищина.

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ЕСПЧ ожидает от России до завтра информацию о состоянии здоровья Сенцова, - Минюст 01

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073581
 
 
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А Павленский и Савченко их не интересуют?
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Та зараз ця кацапська генеральша-прошмандовка скаже,що фсьо харашо,он даже паправілсі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ ожидает от России до завтра информацию о состоянии здоровья Сенцова, - Минюст
 
 
 
 
 
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