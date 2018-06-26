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 Экономика
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Все про:импорт (414) серная кислота (15)

 Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривни, - Ляпина

В частности, речь идет об импорте в страну серной кислоты.

Остановка украинских предприятий и девальвация гривни – такие последствия могут накрыть Украину, если будет полностью остановлен импорт сырья в Украину. В частности, речь идет об импорте в страну серной кислоты. Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" глава государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина.

"Производители металлургической продукции известны, как экспортеры, и, собственно, мы понимаем, что это так же может повлиять на валютный баланс, и на общие поступления в бюджет. Поэтому здесь нужна очень сбалансированная позиция, и за это, собственно, отвечает комиссия, которая существует при Министерстве экономического развития и торговли", - заявила Ляпина.

Как сообщалось ранее, два украинских производителя – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром" – инициировали расследование, результатом которого может стать ограничение импорта серной кислоты в Украину.

"Мы понимаем, что, безусловно, полная остановка импорта приведет к катастрофическим последствиям для металлургии. Поэтому, думаю, что речь не будет идти о полной остановке. Речь идет о сбалансированной позиции и об ответственности нарушителей", - заявила глава ГРС.

Ранее член транспортного комитета ВР Владимир Гусак в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что введение квот на импорт серной кислоты, которая используется в украинской промышленности – это попытка недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей этого вида сырья.

Источник: https://censor.net.ua/n3073577
 
 
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Тобто квоти від ЕС добросовісні, а наші- ні.
З якого дива?
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Російські товари не будуть продаватись в Україні! Ляпіна може не робити гучних ідіотських заяв! Впаде виробництво металу, ну то впаде і відшкодування ПДВ експортерам металу! Подивимся хто від цього виграє! Україна на цьому експорті дешевого металу-металобрухту більше втрачає ніж заробляє! Потрібно вже ввести загороджувальні мита і на метал, а не тільки на металобрухт, бо ціни на внутрішньому ринку на цей говнометал - космічні, а якість говняна! І все тільки тому що держава відшкодовує ПДВ при експорті і тому метал роблять аби який, тільки щоб ПДВ отримати, а потім продають той метал в Туреччині та на Близькому Сході дешевше картону! Всі терористи обшивають свої машини українським металом, бо він дешевше грязі, але і захищає він також як картон! Українські заводи купляють броню за кордоном!!!!!!!!! За кордоном млять! Це вирок українським говнометалургам! Тому все це виробництво говнометалу потрібно припиняти і заборона на ввезення російської сірчаної кіслоти це лише перший пункт заходів на припинення говновиробництва!
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Хреново когда вмешиваются в деятельность предприятий. Какие могут быть квоты для закупки сырья необходимого для основного произврдства?. Допустимо только одно ограничение - не покупать у агрессора
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Особрннон нврей Гнойсман её защищает. Особенно автомобилестроение. 8 тысяч автомобилей за 2017 год !!!!!!! В стране с 40 миллионным населением. Вроде как нищая Россия 1 500 000 штук за 2017.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗакрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривни, - Ляпина
 
 
 
 
 
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