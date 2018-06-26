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Все про:Вишневое (11) стрельба (2272) Мамчур (17)

 Стрельбу на стадионе в Вишневом открыл помощник нардепа Мамчура

Стрельбу по детям в Вишневом под Киевом устроил помощник на общественных началах народного депутата Юлия Мамчура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Мамчур написал в Фейсбуке.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел при участии моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинение детям и родителям за его позорный поступок. Хочу отметить, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом. В свою очередь, я принял решение лишить его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 июня на стадионе в городе Вишневое под Киевом мужчина устроил стрельбу.

Источник: https://censor.net.ua/n3073576
 
 
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А он как и шеф, по пенсионерам да детям стрелять так легко, а как пришли 5 мужиков, то забыл что и на боевом дежурстве и что с оружием, давай с коллегами песни им петь, чтоб отдавать самолеты-так с песней.
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Скажи мне кто твой помощник, и я скажу кто ты.
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п-к Мамчур...
При всех раскладах это не его... а твой абоСРАМс..
Честь имею!!!
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......Хочу отметить, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом........ Золотые слова ,хочется верить ,что это будет в нашей стране..........................
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Америка нам поможет..Помним героя..
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...позорный поступок...лишить статуса помощника на общественных началах... Это, как всегда, просто-хулиганство? Ведь никто не погиб и даже не ранен. "Прошу прощения",-скажет и помощник. И всё?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельбу на стадионе в Вишневом открыл помощник нардепа Мамчура
 
 
 
 
 
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