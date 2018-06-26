 Стрельбу на стадионе в Вишневом открыл помощник нардепа Мамчура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Мамчур написал в Фейсбуке.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел при участии моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинение детям и родителям за его позорный поступок. Хочу отметить, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом. В свою очередь, я принял решение лишить его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 июня на стадионе в городе Вишневое под Киевом мужчина устроил стрельбу.