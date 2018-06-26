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 Ограничение импорта сырья в Украину – попытка через правительство решить проблемы собственной неэффективности, - член комитета ВР Гусак

По словам депутата, ограничение импорта приведет к дефициту серной кислоты на внутреннем рынке.

Введение квот на импорт серной кислоты, которая используется в украинской промышленности – это попытка недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей этого вида сырья. Об этом заявил член транспортного комитета парламента Владимир Гусак в эфире телеканала "112 Украина".

По словам депутата, с 2014 года, после оккупации Крыма, Украина осталась без крупнейшего производителя серной кислоты – завода "Титан", при этом нехватку сырья предприятия, использующие кислоту для производства (металлургические, коксо-химические) компенсировали за счет импорта. В ситуации, когда два украинских производителя "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром" инициировали расследование, результатом которого может стать ограничение импорта, пострадать может украинская экономика.

"Я могу объяснить попытки этих двух предприятий, "Восточного ГОКа" и "Сумыхимпром" ограничить конкуренцию, и попробовать через правительство решить проблемы какой-то собственной неэффективности. Но это может иметь очень вредные последствия для экономики Украины в целом. Дело в том, что общая потребность в серной кислоте в Украине составляет порядка 100-110 тысяч тонн в год, а эти два предприятия могут производить лишь 30-40 тысяч тонн", - заявил Гусак.

По словам депутата, ограничение импорта приведет к дефициту серной кислоты на внутреннем рынке, что, в свою очередь, приведет к сокращению металлургических производств в Украине.

Как сообщалось ранее, около трети экспорта Украины составляет продукция горно-металлургического комплекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3073574
 
 
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