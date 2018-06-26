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 Политика Украины
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Все про:голодовка (630) Сенцов (597) Москалькова (58) Балух Владимир (154)

 Москалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена навестить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова после ее визита в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Москалькова заявила журналистам в Киеве.

"Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково состояние его здоровья и нужна ли ему помощь, по возвращению из Киева", - заявила она.

Москалькова отметила, что подавала в органы власти обращение с просьбой допустить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову совместно с ней к Олегу Сенцову.

Кроме того, Москалькова также заявила о своем намерении лично навестить украинского заключенного в Крыму Владимира Балуха.

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"По заключению врачей нет угроз его жизни, но я сама планирую посетить и увидеть лично, в каком он состоянии... Я всегда считаю, если человек голодает столько времени, конечно, это опасно. Призываю всех выбирать другие методы протеста", - добавила Москалькова.

Также она заявила о своем желании навестить в Киеве заключенного крымского дезертира Максима Одинцова. При этом она уточнила, что четкого разрешения на осуществление такого визита у нее нет, однако она рассчитывает на "шаг доброй воли".

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073573
 
 
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Методы протеста не ее собачье дело этой щлюхи
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Die Methoden des Protestes sind nicht ihre Hundeangelegenheit mit dieser Hure Москалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста" - Цензор.НЕТ 3962
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Уже было. Эта сс-ка скажет мужики обожрались и опухли...
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"Я лично полечу ...Москалькова отметила...

Куда ты полетишь мусорила???
В лабытнанги только железкой... в столыпине?...
Не ну если так... то добро пожаловать на "борт"...
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Другие методы?...
Не жрать щи? Какать отказаться? Белые ленточки носить?
Нехай Одинцову посоветует...
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Як вже задовбала ця кремлівська генеральша-упалнамочєная...
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Предлагаю нашему омбудсмену заверить Москалькову, что она лично поедет к тем, к кому она приехала, и проверить их состояние.
А Москалькову к ним не пускать.
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вот жиж нігадяі, какіє форми протєста вибірают!
ім такіє права чілаека далі, такую мєнтовку в омбутсмєни назначілі, а ім всьо мало!
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Будемо слідкувати за Тетяною Москальковою. Якщо вона буде у Вишинського раніше ніж Денісова у Сєнцова, то владі ББП кінець. Якось так виходить Москалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста" - Цензор.НЕТ 5721
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Український омбудсмен Людмила Денісова не може одна зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим через особливості російського законодавства.
Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО у Києві у вівторок, 26 червня, заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.
Москалькова повідомила, що російське законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни (РФ вважає Сенцова своїм громадянином - ред.).
«Вона громадянка України (Денісова - ред.), Сенцов громадянин Росії... Будемо виходити з того, що він громадянин РФ... Це людина з двома громадянствами за фактом. У нього в документах є паспорт РФ, і він за нього розписувався. Копія паспорта у мене є», - заявила російський омбудсмен.
За словами Москалькової, вона направила російським органам влади своє звернення з проханням допустити Денісову до Сенцова разом з нею.
Нагадаємо, 26 червня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва, де зустрілася з моряками арештованого керченського судна «Норд».
Джерело: УНН
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не варто навіть слухати, шо каже отой "омбудсмен", перепрошую на слові
бо якщо людина каже "я громаданин України" (а він був і є громадянином України), а омбудсмен цього "в упор нє слишит", то який то, нахєр, омбудсмен?
вже саме призначення метовської генеральши на цю посаду боло насмішкою над інститутом омбудсменства
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Тут погоджуюсь, що вона не є омбудсменом. Її приблизно призначили після брутальної вечірки із кацапським функціонером.
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мрії, мрії...
а добре було б, шоб кобила Мотря у Перечіпилівці хвостом крутнула - і владі БПП кінець...
ех!..
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Для вас мрії, але я прожив і побачив ці мрії. Звичайно, що в Донецьку мрії не здійснюються, бо там час назавжди зупинився.
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Эта генеральша считает Сенцова Гражданином россии, и Вышинского - тоже гражданином россии! Воистину их цинизму нет предела.
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Хотя оба они граждане Украины. Поэтому Сенцова - вернуть, а Вышинского - посадить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста"
 
 
 
 
 
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