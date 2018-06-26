 Москалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Москалькова заявила журналистам в Киеве.
"Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково состояние его здоровья и нужна ли ему помощь, по возвращению из Киева", - заявила она.
Москалькова отметила, что подавала в органы власти обращение с просьбой допустить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову совместно с ней к Олегу Сенцову.
Кроме того, Москалькова также заявила о своем намерении лично навестить украинского заключенного в Крыму Владимира Балуха.
"По заключению врачей нет угроз его жизни, но я сама планирую посетить и увидеть лично, в каком он состоянии... Я всегда считаю, если человек голодает столько времени, конечно, это опасно. Призываю всех выбирать другие методы протеста", - добавила Москалькова.
Также она заявила о своем желании навестить в Киеве заключенного крымского дезертира Максима Одинцова. При этом она уточнила, что четкого разрешения на осуществление такого визита у нее нет, однако она рассчитывает на "шаг доброй воли".
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.
Куда ты полетишь мусорила???
В лабытнанги только железкой... в столыпине?...
Не ну если так... то добро пожаловать на "борт"...
Не жрать щи? Какать отказаться? Белые ленточки носить?
Нехай Одинцову посоветует...
А Москалькову к ним не пускать.
ім такіє права чілаека далі, такую мєнтовку в омбутсмєни назначілі, а ім всьо мало!
Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО у Києві у вівторок, 26 червня, заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.
Москалькова повідомила, що російське законодавство не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни (РФ вважає Сенцова своїм громадянином - ред.).
«Вона громадянка України (Денісова - ред.), Сенцов громадянин Росії... Будемо виходити з того, що він громадянин РФ... Це людина з двома громадянствами за фактом. У нього в документах є паспорт РФ, і він за нього розписувався. Копія паспорта у мене є», - заявила російський омбудсмен.
За словами Москалькової, вона направила російським органам влади своє звернення з проханням допустити Денісову до Сенцова разом з нею.
Нагадаємо, 26 червня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва, де зустрілася з моряками арештованого керченського судна «Норд».
Джерело: УНН
бо якщо людина каже "я громаданин України" (а він був і є громадянином України), а омбудсмен цього "в упор нє слишит", то який то, нахєр, омбудсмен?
вже саме призначення метовської генеральши на цю посаду боло насмішкою над інститутом омбудсменства
а добре було б, шоб кобила Мотря у Перечіпилівці хвостом крутнула - і владі БПП кінець...
ех!..