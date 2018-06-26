 Москалькова пообещала лично посетить и Сенцова, и Балуха, призвав их "выбирать другие методы протеста"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Москалькова заявила журналистам в Киеве.

"Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково состояние его здоровья и нужна ли ему помощь, по возвращению из Киева", - заявила она.

Москалькова отметила, что подавала в органы власти обращение с просьбой допустить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову совместно с ней к Олегу Сенцову.

Кроме того, Москалькова также заявила о своем намерении лично навестить украинского заключенного в Крыму Владимира Балуха.

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"По заключению врачей нет угроз его жизни, но я сама планирую посетить и увидеть лично, в каком он состоянии... Я всегда считаю, если человек голодает столько времени, конечно, это опасно. Призываю всех выбирать другие методы протеста", - добавила Москалькова.

Также она заявила о своем желании навестить в Киеве заключенного крымского дезертира Максима Одинцова. При этом она уточнила, что четкого разрешения на осуществление такого визита у нее нет, однако она рассчитывает на "шаг доброй воли".

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

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