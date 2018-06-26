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 Общество, Здоровье
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Все про:госзакупки (806) лекарства (750) Одесса (4994)

 Одесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем Минздрав

Одесской областной клинической больнице удалось на треть уменьшить стоимость закупки лекарств немецкого производителя препаратов для диализа.

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро". сообщает УНИАН.

Один из дистрибьюторов немецкого производителя расходных материалов для диализа Fresenius, ООО "Ренарт", в результате аукциона "Одесской областной клинической больницы" по закупке расходников для перитонеального диализа сбросил свою ценовую заявку до отметки, в полтора раза ниже от собственных цен на те же материалы для пациентов других областей.

Тендер проводился 6 апреля на 43,03 млн грн.

Участие в аукционе приняли две компании - ООО "Диавита" ( "Baxter", США) и ООО "Ренарт" ( "Fresenius", Германия). В ходе "Ренарт" снизил цену с 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).

Таким образом, по некоторым препаратам Одесская больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем больницы в других областях Украины.

Одесская областная клиническая больница проводила закупку в формате "европейских торгов", который предусматривает открытие ценовых заявок участников только после прохождения ими этапа преквалификации (проверки всех конкурсных документов, кроме ценового предложения на соответствие требованиям тендерной документации) и аукциона.

Инициатором внедрения этой системы государственных закупок стала Одесская областная администрация. Как пояснил ее председатель Максим Степанов, процедура европейских торгов позволяет экономить значительные бюджетные средства и признана во всех развитых странах.

Как сообщалось ранее, МЗ заказывает поставки расходных материалов для диализа иногда с переплатой в 22% даже по сравнению с ценами от украинских дистрибьюторов, которые закупают товары через "прокладки".

Источник: https://censor.net.ua/n3073572
 
   
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Глав.врача срочно уволить, чтоб не мешал министерству "нормально" тендеры проводить.
На Привозе пусть торгуется умник, гос.средства он экономит, демпингует.
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Потрібно тепер перевірити якість цих лікарських засобів, чи вони там не підроблені! В Одесі процвітає фальсифікація лікарських засобів, контрабандою завозять сурогати, а потім розбавляють їх та випускають таблетки та сиропи ніби вироблені в Німеччині, Австрії, Франції, хоча все виробляють в Одесі та навколо Одеси для чого завезли цілі виробничі лінії з Європи! Але питання до медиків, це ті самі препарати що замовлялись, чи це місцевий контрафактний товар, виробництва місцевих цеховиків? Потрібно провести ретельні перевірки! Зменшення ціни на 40% неможливе якщо препарати поступають в Україну легально з уплатою всіх податків та мита!
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"Участие в аукционе приняли две компании - ООО "Диавита" ( "Baxter", США) и ООО "Ренарт" ( "Fresenius", Германия)."
Зменшення ціни на 40% можливе, якщо інший покупець оформив куплю тих же ліків у тих же фірм, але через свою фірму-посередника, що в Україні робиться в 99% випадків.
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МОЗ України закуповує ліки через міжнародних посередників які купляють ліки тисячами тон для програм ООН, які мають найнижчу ціну на лікарські засоби у світі! Тому якщо знижка 40% від ціни міжнародних посередників, то там немає діючих речовин в цих ліках! Це фуфло!
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Ви читать умеете ? Я Вам именно это и написал:
"Зменшення ціни на 40% можливе, якщо інший покупець оформив куплю тих же ліків у тих же фірм, але через свою фірму-посередника"
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МОЗ не купляє ліки через посередників в Україні, він купляє через міжнародних посередників, які купляють ліки для програм ООН десятками тисяч тон і мають найнижчу ціну в світі! Нижче цін не буває! Якщо є дешевша ціна то це не препарат, а фальсифікація! Якщо ж це препарат і він дійсно вироблений на заводі фармвиробника і завезений легально в Україну і відповідає технічним умовам на цей товар, тоді постає питання корупції в ООН при закупівлі ліків. Але потрібно зазначити, що перехід на міжнародних посередників дозволив зменшити ціни на ліки в 6-7 разів і тому відмовлятись від міжнародних посередників через один такий випадок ніхто не буде!
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Знизити не означає поставити! Договір підписано?
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Ну еще вспомните просрочку, неликвид, фальсификат, левые , исчезающие после предоплаты , фирмы.
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Не успел грося "побратымам" звиздануть о шмоне..
И ....
Ну таки да....
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Какой позор - как они посмели подставить наш Минздрав - это рука Кремля полюбому подыграла ...
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А как это прокомментирует хитро...опый Кроун?
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Хто би сумнівався, що МОЗ - чесний і прозорий орган.
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Главврача уволят. Нельзя так делать. Одеська обласна лікарня закупила ліки на 40% дешевше, ніж Міністерство охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 5660 Не по понятиям.
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Выступал, гройсман, выступал, пиарился, пиарился и вдруг всё коту под хвост. 40% на лекарствах это ещё ерунда, мало удивительного. А вот когда Тимошенко придёт к власти и бакс вдруг станет 10 гривен, вот тогда весь Цензор, кроме меня одного, онемеет широко открыв рот от удивления и глубоко выпучив газа в одну точку от увиденного. Ох и ни х.я себе же ж.
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"Одесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем Минздрав" - если это правда, значит Грося должен разобраться, но я скажу точно, что цены на лекарства не падают, наоборот повышаются с момента начала Гросиной компании по доступным ликам, единственно, на какую то группу недорогих лекарств, цены подешевели, и не больше, в противном случае Грося выглядит не лучше брехуна Вальцмана.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОдесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем Минздрав
 
 
 
 
 
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