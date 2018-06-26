 Одесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем Минздрав

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро". сообщает УНИАН.
Один из дистрибьюторов немецкого производителя расходных материалов для диализа Fresenius, ООО "Ренарт", в результате аукциона "Одесской областной клинической больницы" по закупке расходников для перитонеального диализа сбросил свою ценовую заявку до отметки, в полтора раза ниже от собственных цен на те же материалы для пациентов других областей.
Тендер проводился 6 апреля на 43,03 млн грн.
Участие в аукционе приняли две компании - ООО "Диавита" ( "Baxter", США) и ООО "Ренарт" ( "Fresenius", Германия). В ходе "Ренарт" снизил цену с 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).
Таким образом, по некоторым препаратам Одесская больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем больницы в других областях Украины.
Одесская областная клиническая больница проводила закупку в формате "европейских торгов", который предусматривает открытие ценовых заявок участников только после прохождения ими этапа преквалификации (проверки всех конкурсных документов, кроме ценового предложения на соответствие требованиям тендерной документации) и аукциона.
Инициатором внедрения этой системы государственных закупок стала Одесская областная администрация. Как пояснил ее председатель Максим Степанов, процедура европейских торгов позволяет экономить значительные бюджетные средства и признана во всех развитых странах.
Как сообщалось ранее, МЗ заказывает поставки расходных материалов для диализа иногда с переплатой в 22% даже по сравнению с ценами от украинских дистрибьюторов, которые закупают товары через "прокладки".
На Привозе пусть торгуется умник, гос.средства он экономит, демпингует.
Зменшення ціни на 40% можливе, якщо інший покупець оформив куплю тих же ліків у тих же фірм, але через свою фірму-посередника, що в Україні робиться в 99% випадків.
"Зменшення ціни на 40% можливе, якщо інший покупець оформив куплю тих же ліків у тих же фірм, але через свою фірму-посередника"
И ....
Ну таки да....