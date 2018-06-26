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 Политика Украины, За рубежом
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 Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Россия воспользовалась имевшимся к ней доверием украинской стороны и неготовностью отражать какие-либо недружественные действия, нанесла "удар в спину", следствием чего является нынешняя ситуация с безопасностью в Европе в целом, и на востоке Украины, в частности.

"Никогда не поворачивайтесь к России спиной, так как только вы это сделаете, вы сразу получите удар в спину. Поэтому мы сегодня стоим плечом к плечу и спина к спине (с европейскими партнерами. - Ред.) для того, чтобы защищать Европу на востоке украинской границы", - сказал он в ходе брифинга по результатам встречи с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагене во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, глава правительства Дании заявил, что является сторонником продолжения санкций против России и будет лоббировать этот вопрос на европейских площадках.

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"Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать (продлить санкции. - Ред.) ", - подчеркнул он.

По словам Л.Рассмуссена, Европа должна держать Украину на первом месте в повестке дня НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3073569
 
 
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Гройсман уже подбирал с пола мыло в бане, знает о чем говорит.
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Не волею самого ся... а ибо ПЕЦЯ на сие "сподобил"...
Многоразово....
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Сначала цитата из письма Сикорского на английском языке, написанного в 1936 году украинскому историку Михаилу Галичу, который тоже проживал в США, принадлежал к украинствующим и пробивал знаменитого киевского инженера на свидомость. Сикорский ему ответил:

"My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States". "Мой род чисто Украинского происхождения, из села Киевской губернии, где мой прадед и прапрадед были священниками. Однако мы считаем себя по происхождению русскими, из определённой части России, рассматривая украинский народ как интегрированную часть России так же, как Техас или Луизиана являются интегрированной частью Соединённых Штатов. Папа Сикорского был русский нацист самого коричневого колору. Научный антисемит, подводивший под антисемитизм - да-да -РАСОВУЮ ТЕОРИЮ. Ту самую. Выступал на процессе Шлёмы Бейлиса от обвинения"
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Главное в словах Игоря Сикорского: "Мой род чисто Украинского происхождения, из села Киевской губернии, где мой прадед и прапрадед были священниками."
А то, что он считал, это уже из области рассуждений на вольную тему.
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Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - у Гройсмана є досвід, але який удар він отримав? Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8013
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Пародія, власне. "Фёдор Яичный" - це троло-проект, що підриває блатні дупи переробкою "душєвних пєсєн" на гей-шансон.
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ну если мордор стреляет в спину, то надо выстрелить в упор.
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Где-то мелькала инфа,что Грося,Турчинов и Яйценюх,со всей ду...мочи поддерживают Юльку.Может это откровение от Совдепа?Шота кажется картишки перетасовали...
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Никогда не доверяйте евреям управление страной. Её потом просто можно не найти.
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Взаємовідносини єврейського та українського національного рухів можна простежити на прикладі Української Центральної Ради, яка була проголошена в березні 1917 р. П'ять єврейських партій: Бунд (Загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі та Росії), Єврейська Соціал-Демократична Робітнича Партія «Поалей Ціон», Об'єднана Єврейська Соціалістична Робітнича Партія (ОЄСРП, назва їдишем - «Фарейнікте»), Єврейська народна партія («Фолкспартей») та сіоністи брали безпосередню участь у роботі Української Центральної Ради у 1917-1918 рр. 50 євреїв, від усіх головних партій, приєдналися до Центральної Ради. http://www.nbuv.gov.ua/node/3906
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Напомните , куда делась Центральная Рада ? До сих пор существует или как ?
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Куча евреев в Центральной Раде и через год её нет. Украине ещё пока везет. 4 год еврейского нашествия, а она ещё существует.
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"Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман" - при этом будет называть вас братом, так принято в орде спокон веков, и ничего тут не поделаешь, значит, никогда нельзя забывать, что крепостные москали будут агрессивно защищать свою средневековую, феодальную территорию от цивилизации, поскольку их менталитет остался в прошлом, где, как им кажется (вернее им внушили), что они были вяликие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман
 
 
 
 
 
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