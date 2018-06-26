 Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман

"Никогда не поворачивайтесь к России спиной, так как только вы это сделаете, вы сразу получите удар в спину. Поэтому мы сегодня стоим плечом к плечу и спина к спине (с европейскими партнерами. - Ред.) для того, чтобы защищать Европу на востоке украинской границы", - сказал он в ходе брифинга по результатам встречи с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагене во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, глава правительства Дании заявил, что является сторонником продолжения санкций против России и будет лоббировать этот вопрос на европейских площадках.

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"Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать (продлить санкции. - Ред.) ", - подчеркнул он.

По словам Л.Рассмуссена, Европа должна держать Украину на первом месте в повестке дня НАТО.