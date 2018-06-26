 Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман

"Никогда не поворачивайтесь к России спиной, так как только вы это сделаете, вы сразу получите удар в спину. Поэтому мы сегодня стоим плечом к плечу и спина к спине (с европейскими партнерами. - Ред.) для того, чтобы защищать Европу на востоке украинской границы", - сказал он в ходе брифинга по результатам встречи с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагене во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В свою очередь, глава правительства Дании заявил, что является сторонником продолжения санкций против России и будет лоббировать этот вопрос на европейских площадках.
"Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать (продлить санкции. - Ред.) ", - подчеркнул он.
По словам Л.Рассмуссена, Европа должна держать Украину на первом месте в повестке дня НАТО.
Многоразово....
"My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States". "Мой род чисто Украинского происхождения, из села Киевской губернии, где мой прадед и прапрадед были священниками. Однако мы считаем себя по происхождению русскими, из определённой части России, рассматривая украинский народ как интегрированную часть России так же, как Техас или Луизиана являются интегрированной частью Соединённых Штатов. Папа Сикорского был русский нацист самого коричневого колору. Научный антисемит, подводивший под антисемитизм - да-да -РАСОВУЮ ТЕОРИЮ. Ту самую. Выступал на процессе Шлёмы Бейлиса от обвинения"
А то, что он считал, это уже из области рассуждений на вольную тему.