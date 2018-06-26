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 Политика Украины
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Все про:Дания (167) Северный поток (289)

 Премьер Дании Расмуссен предлагает вынести обсуждение "Северного потока-2" на общеевропейский уровень

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сама Дания не может решить этот вопрос. Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку зарубежной политики и унормировать процесс нашей внешней политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта... Нам необходимо перенести этот вопрос на европейский стол для европейских стран, и я постоянно говорю об этом", - сообщил Л.Л.Расмуссен в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства "Северного потока-2". ФОТО

По его мнению, это необходимо сделать для серьезного и взвешенно анализа всех рисков "Северного потока-2" и роли Украины как транзитера топлива.

В свою очередь В.Гройсман добавил: "Это не просто газопровод – это новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение газом европейских потребителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства "Северного потока-2". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073565
 
   
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Цікава пропозиція. Хоч якась надія..
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Угу. Как на пороге Второй Мировой, когда все были обеспокоены, но усиленно прогибались перед Гитлером и Сталиным. Чем всё закончилось - мы знаем. Премьер Дании Расмуссен предлагает вынести обсуждение "Северного потока-2" на общеевропейский уровень - Цензор.НЕТ 3512
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Дания разрешила..Суть статьи,наверняка, искажена
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Ще не вечір- як дозволила, так і заборонить. Звикайте, москалі- для вас міжнародного права немає!
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они не могли не разрешить по договору какому то, а теперь читайте как они хотят вам это запретить.
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Таки пішов- чергового тринкання твоїх грошей.)))
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А ты чему радуешься? Что ты с этого будешь имеет? Что бы в росии свои деревни газ провели ?
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Деревни-больное..Алкаш разрушил почти все..ЕБН который..Тут бюджет завязан..И Пороха душить станет мягче..
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Он не радуется, а констатирует факты. И при чём здесь газ в деревнях? Там варят борщ на электроплитках. Нефиг кормиться за счёт транзита газа оккупантов, прощевай - так прощевай, а то сидя на двух стульях попа порвётся.
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на дровах.
слухайте, а чого ви чужий нік поцупили ?
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А что с ником не так? Всё как в паспорте.
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все что идет можно остановить, даже ботоксного иуду, а не то что поток.... кстати как там с пенсиями разобрались или все в потоке кануло
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Пусть строит, вам то что. И при чём тут пенсии?
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Разобрались..Я мент и на пенсии..Ну еще подрабатываю по универ.специальности
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Попей кофею чудо мокшанкое...
Дабы тобе Пітер 1 бороденьку твою угро-финскую не оттяпал топором...
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Я,в отличие от тебя,польских кровей..Предки с Пилсудским вместе дела делали..В Польше есть улица с моей Фамилией..А ты чьих будешь?
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Начинай складывать самый большой в мире тризуб из украинской ГТС.
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Спасибо тебе Дания , что развешала мне быть частью датского общества.
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А частью украинского общества стать западло?
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А душою, болезный, всё за Украину переживает.
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Обоснуйте пожалуйста, с чего такие выводы? Тогда вы, по такой логике, за Сомали.
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бо ви тролінгом тут займаєтесь
і одразу помітно на чию користь
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Да так..По Киселеву..Любит борщ и ковбаску..Совпадение?
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Скажи на датском..Дерзай Нельсон(не Мандела)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Дании Расмуссен предлагает вынести обсуждение "Северного потока-2" на общеевропейский уровень
 
 
 
 
 
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