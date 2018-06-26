 В Украину не пустили британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.
По его словам, 26 июня около 9 утра корреспондент Russia Today прилетела в Борисполь из Вены. Она заявила, что должна принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.
Как отметил Слободян, Слиер в ближайшее время отправят в Вену, потому что ей запрещен въезд в Украину на 5 лет.
Представитель погранслужбы пояснил, что решение о запрете въезда журналистке принял "один из правоохранительных органов" за то, что она представляет угрозу для безопасности Украины.
Слободян отметил, что не уполномочен раскрывать, какой именно орган принял это решение.
Ця пацючка з кубла Маргаріти Сіманьян - Russia Today.
А Грем Філіпс Life News (теж кремлівське кодло пропагандонів)
Не люблю, когда из обычной текучки "перемогы" делают.
Вот если бы во время обыска у нее нашли кило кокса и засадили - таки да, апплодировал бы стоя!
Или так и задумано?