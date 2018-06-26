 В Украину не пустили британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, 26 июня около 9 утра корреспондент Russia Today прилетела в Борисполь из Вены. Она заявила, что должна принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Как отметил Слободян, Слиер в ближайшее время отправят в Вену, потому что ей запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Представитель погранслужбы пояснил, что решение о запрете въезда журналистке принял "один из правоохранительных органов" за то, что она представляет угрозу для безопасности Украины.

Слободян отметил, что не уполномочен раскрывать, какой именно орган принял это решение.

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