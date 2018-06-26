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Все про:журналистика (2232) запрет (1255) Слободян (306)

 В Украину не пустили британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер

Пограничники не пустили в Украину гражданку Великобритании, корреспондентку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер, которая прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, 26 июня около 9 утра корреспондент Russia Today прилетела в Борисполь из Вены. Она заявила, что должна принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Как отметил Слободян, Слиер в ближайшее время отправят в Вену, потому что ей запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Представитель погранслужбы пояснил, что решение о запрете въезда журналистке принял "один из правоохранительных органов" за то, что она представляет угрозу для безопасности Украины.

Слободян отметил, что не уполномочен раскрывать, какой именно орган принял это решение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073562
 
   
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Ні.
Ця пацючка з кубла Маргаріти Сіманьян - Russia Today.
А Грем Філіпс Life News (теж кремлівське кодло пропагандонів)
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Она читать не умеет? Для упырей и пропагандонов написано - Не куй шастать! В Украину не пустили британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер - Цензор.НЕТ 9509
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А ну ж, чи буде Європа "возмущаться" ?
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Будет, "украинский" МИД сначала осудит Украину как в случае с ромалэ
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Вообще то это должна быть ежедневная обычная работа СБУ и погранцов.
Не люблю, когда из обычной текучки "перемогы" делают.
Вот если бы во время обыска у нее нашли кило кокса и засадили - таки да, апплодировал бы стоя!
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Кто мне ответит на такой вопрос : почему этих пропагандистов называют журналистами ?
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потому что журнашлюшками и пропагандонами - будет не политкорректно
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А чего британский петушок Филипок Грэм не приезжает? Тюремная баланда по нему соскучилась
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Ждем нескончаемый поток обеспокоенности запада.Каравул в Украине геноцид"журналистов".
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Специально для таких журнализдов и прочих, знающих только один язык из двух представленных на фото:

В Украину не пустили британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер - Цензор.НЕТ 707
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Почему бы Верховной зрада не принят закон запрещающий роботат в Украине пропагандистам ?
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Вы пропустили слова - "росийским и проросийским".
Или так и задумано?
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Да только генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже сказал в сторону Украинского поступка: «Я возмущён запретом на въезд Слиер, украинская сторона должна немедленно объяснить своё решение. Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия». Но наши Украинские СМИ этогт как всегда не афишируют.
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Шёл как-то в России по улице посёлка. Смотрю, а в одном дворе, на привязи, сидит молодой шотландский сеттер - сука, и лает вовсю. Говорю хозяину: "Зачем пса охотничьего на привязи держишь?" В ответ: "А я не охотник...". Спрашиваю: "Так зачем же ты из охотника "пустолайку" сделал? В ответ: "А я её кормлю только за то, что лает...". Так и некоторые "журналисты", "журнашлюхами" за подачку с барского стола заделались...
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И правильно сделали! Сам видел видео где эта суч.ка с веселым видом наблюдала как орки-впопучленцы давали залп из Градов по нашим. Стояла рядом и лыбу тянула, блятюга. Надо было бы еще пистюлей ей выписать перед отправкой на австрию, а не просто посадить на самолет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украину не пустили британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер
 
 
 
 
 
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