 Для отечественных компаний-производителей вооружения ОПК либерализована внешнеэкономическая деятельность, - Турчинов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, решение СНБО Украины предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий оборонно-промышленного комплекса, "в частности, разрешение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности".

"Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружения", - сообщил Турчинов, добавив, что также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны касательно закупки оружия и военной техники за рубежом.

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Также Секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил Правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета Министров Украины относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции. "Кроме того, Правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты изменений в законы Украины "О государственном контроле международных передач товаров военного назначения и двойного использования","О внешнеэкономической деятельности", "О государственном оборонном заказе" и в другие законодательные акты Украины", - сказал он.

Турчинов назвал такое решение "очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности".

Секретарь СНБО также заявил об инициировании перед Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Украины снятия ограничений на законодательном уровне по приватизации и привлечению инвестиций на украинские государственные оборонные предприятия.



Турчинов подчеркнул также, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения "не ослабит надежный экспортный контроль и соответствие действий всех субъектов в этой сфере международным соглашениям, подписанным Украиной".