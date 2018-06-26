 Для отечественных компаний-производителей вооружения ОПК либерализована внешнеэкономическая деятельность, - Турчинов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, решение СНБО Украины предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий оборонно-промышленного комплекса, "в частности, разрешение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности".
"Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружения", - сообщил Турчинов, добавив, что также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны касательно закупки оружия и военной техники за рубежом.
Также Секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил Правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета Министров Украины относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции. "Кроме того, Правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты изменений в законы Украины "О государственном контроле международных передач товаров военного назначения и двойного использования","О внешнеэкономической деятельности", "О государственном оборонном заказе" и в другие законодательные акты Украины", - сказал он.
Турчинов назвал такое решение "очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности".
Секретарь СНБО также заявил об инициировании перед Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Украины снятия ограничений на законодательном уровне по приватизации и привлечению инвестиций на украинские государственные оборонные предприятия.
Турчинов подчеркнул также, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения "не ослабит надежный экспортный контроль и соответствие действий всех субъектов в этой сфере международным соглашениям, подписанным Украиной".
Выхухоль плешивая "от пашины" + пастороиодное Юляботное....
А все так начиналось... типа "тихо" с Новобогдановки... и далее понеслось...
Турчинов как раз был сторонником силового сопротивления. Но он не мог самостоятельно принимать решения . Его для формальности назначили как временного главнокомандующего.