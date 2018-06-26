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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2949) оборона (978) Турчинов (2983)

 Для отечественных компаний-производителей вооружения ОПК либерализована внешнеэкономическая деятельность, - Турчинов

Президент Украины подписал Указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, решение СНБО Украины предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий оборонно-промышленного комплекса, "в частности, разрешение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности".

"Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружения", - сообщил Турчинов, добавив, что также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны касательно закупки оружия и военной техники за рубежом.

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Также Секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил Правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета Министров Украины относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции. "Кроме того, Правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты изменений в законы Украины "О государственном контроле международных передач товаров военного назначения и двойного использования","О внешнеэкономической деятельности", "О государственном оборонном заказе" и в другие законодательные акты Украины", - сказал он.

Турчинов назвал такое решение "очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности".
Секретарь СНБО также заявил об инициировании перед Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Украины снятия ограничений на законодательном уровне по приватизации и привлечению инвестиций на украинские государственные оборонные предприятия.


Турчинов подчеркнул также, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения "не ослабит надежный экспортный контроль и соответствие действий всех субъектов в этой сфере международным соглашениям, подписанным Украиной".

Источник: https://censor.net.ua/n3073560
 
   
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Ой!!! А как же Пашинский? Свинарчук-Гладковский?...............
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Ну что и требовалось "законно" доказать...
Выхухоль плешивая "от пашины" + пастороиодное Юляботное....
А все так начиналось... типа "тихо" с Новобогдановки... и далее понеслось...
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Про Тимошенко забыли. Когда решали как отреагировать на оккупацию Крыма, Тимошенко была категорически против силового сопротивления.

Турчинов как раз был сторонником силового сопротивления. Но он не мог самостоятельно принимать решения . Его для формальности назначили как временного главнокомандующего.
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с пафосом явный перебор..пора выгонять имиджмейкеров..) выражение лица как будто отразил нашествие инопланетян..лично..

Для вітчизняних компаній-виробників озброєння ОПК лібералізовано зовнішньоекономічну діяльність, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6756
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Здравия всем! Бред полнейший! Бред вообще ге имеющий никаких анадогов в мире! Вы что думаете что Джавилины в США производят на государственных предприятиях( которых там просто нет и в помине!). Нет - это разработки частных компаний! Тогда почему частники не могут прлдать ни один Джавилин без разрешения Пентагона???????!!!!! Оьвечаю- потому что само изделие- собственность Правительства США!!!! По этому закону теперь например двигатели для военных вертолетов Запорж Сичь может закупать - ну напоимер Беларусь и спокойно их продавать третьим лицам- ну например - Мин обороны России! Красавцы! Что я могу сказать! Я ге удивлилюсь если харьковскими модернизации танков Оплот появяться у сепараторов быстрее чем в Украинской Армии! Че то вспомнилась старая издевательская песенка про то как "еврейское казачество восстало ( в Бирабиджане был переворот)" там есть такие строки- " Мы защищали нашего Раввина, Он только нам патроны продавал".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля отечественных компаний-производителей вооружения ОПК либерализована внешнеэкономическая деятельность, - Турчинов
 
 
 
 
 
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