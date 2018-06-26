 Москва готовит провокаторов, которые будут нападать на объекты и представителей УПЦ МП, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По информации группы ИС, на случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ МП, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально "патриотических" позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ МП", - пишет Тымчук.

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Кроме того, по имеющейся у него информации, для достижения своих стратегических целей по недопущению получения православной церковью Украины автокефалии, Москва готова осуществить любые мероприятия - от запугивания до физического воздействия на представителей Поместных православных церквей, которые готовы поддержать эту инициативу.

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"Так, например, Патриарх всей Грузии Илия II занимает взвешенную позицию и не против предоставления УППЦ автокефалии. В связи с этим среди высшего духовенства РПЦ уже распространяется информация о том, что, в случае и дальнейшей поддержки Илией II процессу предоставления автокефалии православной церкви Украины, "его состояние здоровья может резко ухудшиться". В тоже время, главе Сербской Православной Церкви Патриарху Иринею, который 23 мая этого года в Москве получил премию "Международного фонда единства православных народов", передано 250 тысяч долларов США под видом "благотворительной помощи". Также, Сербской Патриархии Москва предоставит помощь в реставрации ряда объектов. В обмен на эти преференции, Ириней, как уже ранее сообщала ИС, выступил в Москве с резкой критикой Патриарха Варфоломея в ракурсе его намерений предоставить автокефалию УППЦ. При этом, выступление Иринея, как главы одной из поместных церквей, используется Москвой для давления на другие поместные церкви российской пропагандой", - отмечает Тымчук.