 Москва готовит провокаторов, которые будут нападать на объекты и представителей УПЦ МП, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"По информации группы ИС, на случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ МП, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально "патриотических" позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ МП", - пишет Тымчук.
Кроме того, по имеющейся у него информации, для достижения своих стратегических целей по недопущению получения православной церковью Украины автокефалии, Москва готова осуществить любые мероприятия - от запугивания до физического воздействия на представителей Поместных православных церквей, которые готовы поддержать эту инициативу.
"Так, например, Патриарх всей Грузии Илия II занимает взвешенную позицию и не против предоставления УППЦ автокефалии. В связи с этим среди высшего духовенства РПЦ уже распространяется информация о том, что, в случае и дальнейшей поддержки Илией II процессу предоставления автокефалии православной церкви Украины, "его состояние здоровья может резко ухудшиться". В тоже время, главе Сербской Православной Церкви Патриарху Иринею, который 23 мая этого года в Москве получил премию "Международного фонда единства православных народов", передано 250 тысяч долларов США под видом "благотворительной помощи". Также, Сербской Патриархии Москва предоставит помощь в реставрации ряда объектов. В обмен на эти преференции, Ириней, как уже ранее сообщала ИС, выступил в Москве с резкой критикой Патриарха Варфоломея в ракурсе его намерений предоставить автокефалию УППЦ. При этом, выступление Иринея, как главы одной из поместных церквей, используется Москвой для давления на другие поместные церкви российской пропагандой", - отмечает Тымчук.
Учитесь.,.
учитесь ...
и еще раз учитесь ...
как говаривал....
ну или пойимете или Х... вам
Чует Гундевская секта свою неминучую погибель...
Не долго ждать - День Крещения Киевской Руси 28 июля!!!!
Будем наблюдать.
Какие-то мерзавцы подкупили блюдолиза-братушку, чтобы тот грубо наложил на все принципы своей жизни, а другой дед, правда горец, оказался посмелей(или более требователен) и заимел риск выпить просроченного чая)
Да дадут баечниках Тутмаса, не переживайте. Или не дадут, а вместо него дадут Рамзеса. Или амфору мощей. Или 50 осколков колья субдьбы) Во всяком случае, хоть даже 50 000 000 овец(попы так называют прихожан) расшибут тыквы о пол и пробормочут по тыще мантр и залижут тонну раскрашенных дощечек до дыр, не поменяется ровным счетом НИЧЕГО.Единственное что решает - это добазарятся ли певцы древних басен за цену и барахлишко, или нет. Вот и все. И верователи это знают.(разве что кроме самых нализавшихся несвежих мощей))))
Библия (Втор. 20: 3-4).
Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их
Вон, вон они, наверху. Видите, картинки постят, призывают гнать УПЦ МП из Украины?
Провоцируют, прихлебатели ГБшные...
Оказывать им помощь, грамоты вручать, бензин давать, гранаты и прочее.
Можно и помогать палить и рушить все МП.
Україна визнає Крим кацапським, прийме даунбас на кацапських умовах, ще й контрибуцію кацапам виплачуватиме, але, на телеканалах Клопомойського, Фірташа, Ахметома, Рабиновича будуть розповідати яка Йуля мудра і як у нас тепер все причудово, итак само як нині розповідають, яка Порошенко бяка і як у нас все погано.
А патрідіотичний плебес буде як корова хувати жуйку і кивати: Ко-ко-ко, Так-так-так, бо мають курячі мізки та курячу память.
Мацковська православна церква - "ворьё", а одеська філія - "под-ворьё"?