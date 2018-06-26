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Все про:РПЦ (390) УПЦ (653) церковь (865) Тымчук (1646) автокефалия (65)

 Москва готовит провокаторов, которые будут нападать на объекты и представителей УПЦ МП, - Тымчук

Москва готовит провокации на случай предоставления Вселенским Патриархатом томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По информации группы ИС, на случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ МП, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально "патриотических" позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ МП", - пишет Тымчук.

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Кроме того, по имеющейся у него информации, для достижения своих стратегических целей по недопущению получения православной церковью Украины автокефалии, Москва готова осуществить любые мероприятия - от запугивания до физического воздействия на представителей Поместных православных церквей, которые готовы поддержать эту инициативу.

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"Так, например, Патриарх всей Грузии Илия II занимает взвешенную позицию и не против предоставления УППЦ автокефалии. В связи с этим среди высшего духовенства РПЦ уже распространяется информация о том, что, в случае и дальнейшей поддержки Илией II процессу предоставления автокефалии православной церкви Украины, "его состояние здоровья может резко ухудшиться". В тоже время, главе Сербской Православной Церкви Патриарху Иринею, который 23 мая этого года в Москве получил премию "Международного фонда единства православных народов", передано 250 тысяч долларов США под видом "благотворительной помощи". Также, Сербской Патриархии Москва предоставит помощь в реставрации ряда объектов. В обмен на эти преференции, Ириней, как уже ранее сообщала ИС, выступил в Москве с резкой критикой Патриарха Варфоломея в ракурсе его намерений предоставить автокефалию УППЦ. При этом, выступление Иринея, как главы одной из поместных церквей, используется Москвой для давления на другие поместные церкви российской пропагандой", - отмечает Тымчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3073557
 
 
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Ничего страшного. Главное, чтобы на людей не нападали.
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Попытаются создать образ церкви- мученицы, притесняемой дикими нациками.
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Ще з часів "легитимного" таке роблять, а після томосу так тільки це їх і турбуватиме...
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Пиши адрес. расея. Мацква, Мещанский р-он, ул. Б. Лубянка д. 1\3.
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СБУ учитесь иногда у своих братьев "меньших"
Учитесь.,.
учитесь ...
и еще раз учитесь ...
как говаривал....
ну или пойимете или Х... вам
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Треба признати, з ромами у кацапів все вийшло, тепер на черзі московський пархат.
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А вона така, ця "Москва" - нині циганів вбиває.......................... а там дивись і УПЦ МП громити почне...................................
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це ж треба ...навіть ви не сумніваєтесь в підлості московитів
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Да будет Свет, да исчезнет тьма!!!
Чует Гундевская секта свою неминучую погибель...
Не долго ждать - День Крещения Киевской Руси 28 июля!!!!
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Интересно какая фсб-эшная агентура засветится в этих провокациях.
Будем наблюдать.
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Читаю как будто о споре Перельмана и Хокинга(царство ему квантовое)).
Какие-то мерзавцы подкупили блюдолиза-братушку, чтобы тот грубо наложил на все принципы своей жизни, а другой дед, правда горец, оказался посмелей(или более требователен) и заимел риск выпить просроченного чая)
Да дадут баечниках Тутмаса, не переживайте. Или не дадут, а вместо него дадут Рамзеса. Или амфору мощей. Или 50 осколков колья субдьбы) Во всяком случае, хоть даже 50 000 000 овец(попы так называют прихожан) расшибут тыквы о пол и пробормочут по тыще мантр и залижут тонну раскрашенных дощечек до дыр, не поменяется ровным счетом НИЧЕГО.Единственное что решает - это добазарятся ли певцы древних басен за цену и барахлишко, или нет. Вот и все. И верователи это знают.(разве что кроме самых нализавшихся несвежих мощей))))
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С кацапов станется...Но если бы все страшилки Тымчука принимать на веру,то уже можно было бы умереть со страху под мнением.Церковь должна быть от государства раздельно!Если церковью манипулируют...найдите в Библии место,где церковь воюет на чьей-то стороне?
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"найдите в Библии место,где церковь воюет на чьей-то стороне?"

Библия (Втор. 20: 3-4).
Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их
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Ты Израиль?Или Украина Израиль?Ты живёшь по Ветхому завету?Значит Христос для тебя ещё не воскрес.Покайся-и обломайся...
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...ещё хочу заметить,что когда писались приведённые тобой цитаты,даже слово- "церковь" в Библии не упоминалось и не существовало априори....
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А вот и первые провокаторы из ЦК ВКПБ КГБ ОГПУ, обученные по стандартам НКВД.
Вон, вон они, наверху. Видите, картинки постят, призывают гнать УПЦ МП из Украины?
Провоцируют, прихлебатели ГБшные...
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Вы еще за наш счет охрану им предоставьте!!!!! Парламентский разведчик, широкозадый тымчук знает все, ну почти все!!!!!!!!!!!!!!!1
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Значит нужно дружить с этими провокаторами.
Оказывать им помощь, грамоты вручать, бензин давать, гранаты и прочее.
Можно и помогать палить и рушить все МП.
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Кацапи знають що роблять. За рік президентом стане Йуля і все підмахне, що б їй не підсунули.
Україна визнає Крим кацапським, прийме даунбас на кацапських умовах, ще й контрибуцію кацапам виплачуватиме, але, на телеканалах Клопомойського, Фірташа, Ахметома, Рабиновича будуть розповідати яка Йуля мудра і як у нас тепер все причудово, итак само як нині розповідають, яка Порошенко бяка і як у нас все погано.
А патрідіотичний плебес буде як корова хувати жуйку і кивати: Ко-ко-ко, Так-так-так, бо мають курячі мізки та курячу память.
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Ну і яке відношення до Бога і Віри має цей сраний московський сатанат ? А деякі придурки продовжують носити цим терористам гроші . Хто вірить в Бога , московських попів обходить десятою дорогою .
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Патриотам нужно подождать до предоставления томоса об автокефалии украинской церкви, но если томос не будет предоставлен, пусть пеняют на себя, московских попов по крайней мере из киевских церквей нужно изгнать, в Киеве им не место.
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Цікавий нижній рядок напису на фото у тексті статті. "Подворье". Це як розуміти?
Мацковська православна церква - "ворьё", а одеська філія - "под-ворьё"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосква готовит провокаторов, которые будут нападать на объекты и представителей УПЦ МП, - Тымчук
 
 
 
 
 
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