 Аспирант Харьковского вуза, оказавшийся иранским шпионом, приговорен к 11 годам тюрьмы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом об этом 26 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Исламской республики Иран в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). Орджоникидзевский районный суд г. Харькова поддержал позицию прокуратуры и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о деятельности мужчины поступила в СБУ в августе 2016 года.

Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого является исследования в военной сфере. Во время встреч он пытался выведать информацию, которая содержит государственную тайну. В конце концов он договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

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Во время продажи якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый так и не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора. Решение суда, вынесенное 25 июня, пока не вступило в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

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