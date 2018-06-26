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Все про:Иран (470) приговор (648) прокуратура (3186) Харьков (3901) шпионаж (686)

 Аспирант Харьковского вуза, оказавшийся иранским шпионом, приговорен к 11 годам тюрьмы

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуея, который оказался шпионом из Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом об этом 26 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Исламской республики Иран в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). Орджоникидзевский районный суд г. Харькова поддержал позицию прокуратуры и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о деятельности мужчины поступила в СБУ в августе 2016 года.

Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого является исследования в военной сфере. Во время встреч он пытался выведать информацию, которая содержит государственную тайну. В конце концов он договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

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Во время продажи якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый так и не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора. Решение суда, вынесенное 25 июня, пока не вступило в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073554
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
надо его обменять на орехи для киевских тортов
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там в иране какой то морячок,старпом наш законопачен за убийство якобы..может и под обмен запаковали наши перса...
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Нічого дивного. Іран мілітаризується.
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Насправді іранці дійсно дуже складні люди. Вони мають злам після зміни влади Мохаммед Реза Пахлаві محمدرضا پهلوی‎
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У нас русской ваты сажать не пересажать. А они иранца взяли.
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с низов начинать хлопотно, с верхов ссыкотно. Вдруг завтра власть поменяется Аспирант Харьковского вуза, оказавшийся иранским шпионом, приговорен к 11 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2526.

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Вы это... преДУПреждай) такие мерзкие фотки могут вызвать дискомфорт в области пуза.
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а що чути про нашого хлопця (моряка, начебто), якого хотіли стратити в Ірані?
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А еще говорят, что иностранные туристы все белые и пушистые . 11 лет зоны в Украине даже не всем убивцам и террорюгам дают
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Вот попадалово... Купил рассчетку по теормеху, блин...
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СБУ, как обычно, вместо того чтоб ловить настоящих шпионов и диверсантов, споймало чурку которая хотела купить диплом - чурка безопастный, а настоящий диверсант ещё недайбох выстрелит в доблесного офицера...
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Вспомнился стишок:

Коварный шпион из Ирана
Выпил всю воду из крана.
Проклятый шпион!
Видимо, он
Был не совсем из Ирана.
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Орджоникидзевский районный суд г. Харькова -- это вообще пипец , и война украинцев ничеготак и не учит ? Как можно убийцами называть районы или улице ? Нет ни малейшего уважения к жертвам убийцы ?
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Вот это поворот!!Конан Дойл курит взатяжку..Иранец оказался иранским шпионом..Развязка близко..
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Зате для зливу технологій в Есраєль в нас широко відкриті двері. Завдяки баригам ще й в Китай та саудам цілком офіційно все підчисту вимітають.
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СМИ Израиля сообщили, что во вторник, 19 июня, бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев, переведен в специальную камеру тюрьмы "Гильбоа". Почти месяц, с момента ареста в аэропорту Бен-Гурион он содержался в секретной тюрьме Общей службы безопасности (ШАБАК) в центре страны. Во время расследования предпринимались и другие меры предосторожности: Сегева, переодетым, доставляли в суд по ночам, а заседания проходили при выключенных камерах. Сегеву не разрешалось встретиться с собственным адвокатом, но ему был предоставлен список адвокатов, имеющих разрешение ШАБАК на доступ к высокому уровню секретной информации. 18 июня, после того, как прокуратура передала в суд обвинительное заключение против Гонена Сегева, была разрешена к публикации информация о том, что бывший министр арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
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А до яких,власне,пір суди в нашій країні будуть орджонікідзевськими,дзержинськими та ленінськими? Можновладці,ви там вже зовсім о#уїли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАспирант Харьковского вуза, оказавшийся иранским шпионом, приговорен к 11 годам тюрьмы
 
 
 
 
 
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