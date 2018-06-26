 Меньшинства в Украине должны жить в безопасности, - немецкий омбудсмен Кофлер о нападении на лагерь ромов во Львове

В распространенном во вторник, 26 июня, заявлении она отмечает, что нападение свидетельствует о том, что "отношение к большим этнических меньшинств в частях европейского общества по-прежнему отмечается отгораживанием, нетерпимостью и насилием", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Кофлер подчеркнула, что нельзя мириться с тем, что права меньшинств ущемляются.

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По ее словам, необходимо относиться с уважением к религиозным, этническим и культурным меньшинствам.

"Они должны иметь возможность жить в безопасности в Украине, так же как и в Европе и везде в мире", - добавила уполномоченный по правам человека.

Она ожидает, что украинская власть проведет надлежащее расследование и накажет виновных.

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Как известно, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Ранее суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в нападении на лагерь ромов на Львовщине.

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.