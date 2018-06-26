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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:долг (1054) Кернес (1061) Харьков (3901) Зубко (349)

 Команда Кернеса загнала харьковские коммунальные предприятия в рекордные долги, - Кабмин

Харьковские городские коммунальные предприятия являются крупнейшими в Украине должниками за энергоносители.

 Об этом во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, пишет Depo.Харків.


По его словам, Харьковская область имеет 1 млрд 176 млн грн долга за электроэнергию, из которых 1 млрд 128 млн грн - это долг коммунального предприятия водоснабжения.

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"У нас с городом Харьковом может сравниться только Луганская область, которая имеет задолженность по неподконтрольной территории 1,5 млрд грн за электроэнергию", - сказал Зубко.

Он добавил, что крупнейшим должником в Украине за газ является КП "Харьковские тепловые сети", которое имеет задолженность 1,16 млрд грн.

"Больше всего меня беспокоит город Харьков, - сказал вице-премьер. - Я понимаю так, что в городе Харькове на сегодня отсутствует горячее водоснабжение".

Зубко подчеркнул, что на сегодня в органах местного самоуправления достаточно средств, полномочий и ответственности для решения вопроса получения номинаций на энергоносители, а также для решения вопросов касательно расчетов по существующим долгам.

Источник: https://censor.net.ua/n3073546
 
 
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люди не платят комуналку уже 3 года, так бывает, когда счета за услуги в 2-3 раза выше, чем зарплата, подавляющему числу населения денег хватает только на еду и шмотки из секонда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоманда Кернеса загнала харьковские коммунальные предприятия в рекордные долги, - Кабмин
 
 
 
 
 
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