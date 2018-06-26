 Команда Кернеса загнала харьковские коммунальные предприятия в рекордные долги, - Кабмин

Об этом во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, пишет Depo.Харків.



По его словам, Харьковская область имеет 1 млрд 176 млн грн долга за электроэнергию, из которых 1 млрд 128 млн грн - это долг коммунального предприятия водоснабжения.

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"У нас с городом Харьковом может сравниться только Луганская область, которая имеет задолженность по неподконтрольной территории 1,5 млрд грн за электроэнергию", - сказал Зубко.



Он добавил, что крупнейшим должником в Украине за газ является КП "Харьковские тепловые сети", которое имеет задолженность 1,16 млрд грн.



"Больше всего меня беспокоит город Харьков, - сказал вице-премьер. - Я понимаю так, что в городе Харькове на сегодня отсутствует горячее водоснабжение".



Зубко подчеркнул, что на сегодня в органах местного самоуправления достаточно средств, полномочий и ответственности для решения вопроса получения номинаций на энергоносители, а также для решения вопросов касательно расчетов по существующим долгам.