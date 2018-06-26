 Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентских симпатий также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место, передает Цензор.НЕТ.
Новые лица также среди лидеров в рейтинге "второго выбора". За Владимира Зеленского в качестве альтернативы основному фавориту готовы отдать свои голоса 6,3% опрошенных, за Святослава Вакарчука – 6%, а за Анатолия Гриценко – 7,5%.
Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае. Что касается ситуации в стране, то 76% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Кроме этого, 53% украинцев возлагают на действующего главу государства вину за сложную ситуацию в стране. Для сравнения: о Викторе Януковиче такого мнения придерживаются две трети опрошенных. Крупнейшими государственными проблемами респонденты назвали войну на востоке (78%), коррупцию и взяточничество (55%). Их решение является основным требованием украинцев к будущему президенту.
Исследование проводилось 14-24 июня 2018 г. среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
Напомним, согласно предыдущему опросу группы "Рейтинг", на президентских выборах Юлию Тимошенко готовы были поддержать около 9% всех респондентов, Анатолия Гриценко – 7%, Юрия Бойко, Святослава Вакарчука, Владимира Зеленского – по 6%. Петр Порошенко оказался на 5-м месте вместе с Олегом Ляшко.
Позже против Юлии Тимошенко было возбуждено уголовное дело по неоднократной даче взяток высоким должностным лицам министерства обороны россии. Те генералы, которые получали от нее взятки, были осуждены и даже успели отбыть срок, а она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола.
Военная прокуратура росии признала Тимошенко виновной в совершении этих преступлений, а прокурор обязал компанию, возглавляемую Тимошенко возместить убытки, нанесенные кацапам. Но благодаря личным договоренностям Тимошенко с Путиным, квалификация уголовного дела была изменена и был сокращен срок привлечения к уголовной ответственности. Благодаря истечению этого срока Тимошенко не попала за решетку, хотя, была признана преступницей. Она даже написала заявление, где признала себя виновной в совершении преступлений.
Также у Тимошенко есть еще один счетв одном из офшорных банков на острове Мэн - куда было перечислено более 401 млн долларов.
Это не считая того, что Юлия Владимировна ("Мадам" "Девушка" - ее поганяло в ВР) легко идет на контакт и с енй за 1 млн. долл. можно решить любой вопрос, в частности получения голосов ее фракции за тот или иной Законопроект.
На данный момент люди из окружения Медведчука и люди из окружения Тимошенко договорились объдинить свои усилия в борьбе за Президентство.
Вальцман-Порошенко?
Капитман-Тимошенко?
Или просто Гройсман...?))))
Их цели и методы...
А также будущее для украинского лохтората
Сори ошибся
Вне всяких сомнений.
Як клоун буде командувати військами ? Він війною навіть не цікавився...
Йолопи.
Короче, ольгинцы и их подпевалы зрадофилы, успокойтесь, а то разошлись не на шутку! Следующим Президентом Украины будет Порошенко! Именно его изберет разумный украинский народ, а не вечно бывших, которые будучи на высоких постах ничего полезного для страны не сделали! А вы, убогие иудушки, громче лайте, отрабатывая иудушкины 30 монеток- собаки лают, а караван идет!
титушнипереселенцев, которым некуда деваться и которые за копейки готовы на любые провокации