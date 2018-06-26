 Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентских симпатий также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место, передает Цензор.НЕТ.

Новые лица также среди лидеров в рейтинге "второго выбора". За Владимира Зеленского в качестве альтернативы основному фавориту готовы отдать свои голоса 6,3% опрошенных, за Святослава Вакарчука – 6%, а за Анатолия Гриценко – 7,5%.

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Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае. Что касается ситуации в стране, то 76% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Кроме этого, 53% украинцев возлагают на действующего главу государства вину за сложную ситуацию в стране. Для сравнения: о Викторе Януковиче такого мнения придерживаются две трети опрошенных. Крупнейшими государственными проблемами респонденты назвали войну на востоке (78%), коррупцию и взяточничество (55%). Их решение является основным требованием украинцев к будущему президенту.

Исследование проводилось 14-24 июня 2018 г. среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

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Напомним, согласно предыдущему опросу группы "Рейтинг", на президентских выборах Юлию Тимошенко готовы были поддержать около 9% всех респондентов, Анатолия Гриценко – 7%, Юрия Бойко, Святослава Вакарчука, Владимира Зеленского – по 6%. Петр Порошенко оказался на 5-м месте вместе с Олегом Ляшко.