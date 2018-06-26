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 Политика Украины
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Все про:Бойко (702) Гриценко Анатолий (1102) Зеленский (76) опрос (1564) Порошенко (15027) рейтинг (1125) Тимошенко (23873)

 Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Среди вероятных кандидатов в президенты Украины наибольшей поддержкой пользуется Юлия Тимошенко.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время "новых" кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентских симпатий также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место, передает Цензор.НЕТ.

Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство Рейтинг 01

Новые лица также среди лидеров в рейтинге "второго выбора". За Владимира Зеленского в качестве альтернативы основному фавориту готовы отдать свои голоса 6,3% опрошенных, за Святослава Вакарчука – 6%, а за Анатолия Гриценко – 7,5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос КМИС: Тимошенко - первая, Гриценко - второй, Ляшко - третий, Порошенко - четвертый

Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство Рейтинг 02

Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае. Что касается ситуации в стране, то 76% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Кроме этого, 53% украинцев возлагают на действующего главу государства вину за сложную ситуацию в стране. Для сравнения: о Викторе Януковиче такого мнения придерживаются две трети опрошенных. Крупнейшими государственными проблемами респонденты назвали войну на востоке (78%), коррупцию и взяточничество (55%). Их решение является основным требованием украинцев к будущему президенту.

Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство Рейтинг 03

Исследование проводилось 14-24 июня 2018 г. среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Президентский рейтинг: лидеры - Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Вакарчук, - "Социс". ИНФОГРАФИКА

Напомним, согласно предыдущему опросу группы "Рейтинг", на президентских выборах Юлию Тимошенко готовы были поддержать около 9% всех респондентов, Анатолия Гриценко – 7%, Юрия Бойко, Святослава Вакарчука, Владимира Зеленского – по 6%. Петр Порошенко оказался на 5-м месте вместе с Олегом Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073542
 
 
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Это рейтинг проплачен пуйлом. На самом деле украинцы доверяют Арсению и Петро, И готовы к дальнейшей евроатлантической интеграции.А иначе что-же получается? Рада ,которой никто не доверяет, принимает законы?
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В марте 1995 года Тимошенко пыталась нелегально провезти через границу 26 тысяч долларов и три миллиона карбованцев, но была задержана в аэропорту Запорожья».
Позже против Юлии Тимошенко было возбуждено уголовное дело по неоднократной даче взяток высоким должностным лицам министерства обороны россии. Те генералы, которые получали от нее взятки, были осуждены и даже успели отбыть срок, а она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола.
Военная прокуратура росии признала Тимошенко виновной в совершении этих преступлений, а прокурор обязал компанию, возглавляемую Тимошенко возместить убытки, нанесенные кацапам. Но благодаря личным договоренностям Тимошенко с Путиным, квалификация уголовного дела была изменена и был сокращен срок привлечения к уголовной ответственности. Благодаря истечению этого срока Тимошенко не попала за решетку, хотя, была признана преступницей. Она даже написала заявление, где признала себя виновной в совершении преступлений.
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Компания ЕЭСУ (за которой стояли Лазаренко и Тимошенко) заработала на транзите и поставках газа 2 млрд 271 млн 221 тыс. долларов, из них 1 млрд был перечислен в один из офшорных банков на Тихоокеанском острове Науну, который находится возле Соломоновых островов. Этот счет принадлежит одной из копаний, конечным бенефециаром которых является Ю. Тимошенко.
Также у Тимошенко есть еще один счетв одном из офшорных банков на острове Мэн - куда было перечислено более 401 млн долларов.
Это не считая того, что Юлия Владимировна ("Мадам" "Девушка" - ее поганяло в ВР) легко идет на контакт и с енй за 1 млн. долл. можно решить любой вопрос, в частности получения голосов ее фракции за тот или иной Законопроект.
На данный момент люди из окружения Медведчука и люди из окружения Тимошенко договорились объдинить свои усилия в борьбе за Президентство.
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Кстати в 2006 году, когда Председателем СБУ был А. Турчинов а Кожемякин - его Замом. - в Службе было уничтожено дело (13) томов относительно коррупционных связей компании ЕЭСУ (Лазаренко-Тимошенко) и главаря русской мафии - С. Могилевича. По данному факту Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело, которое "успешно закрыли".
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Клоунада заказная! Посмотрела у них на сайте архив опросов, их всего 10 и до этого был только один политический. Группу создали под выборы и дурят нам голову. А раз это публикует Цензор, то скорее всего это карманная социология НФ.
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А где посмотреть не заказное социсследование на эту тему?
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Отакої. Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленський - перша четвірка опитування, Порошенко - сьомий, - агентство "Рейнтинг" - Цензор.НЕТ 2367 Все социологические компании кацапы скупили...
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Бакай-Яценюк?
Вальцман-Порошенко?
Капитман-Тимошенко?
Или просто Гройсман...?))))
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Почитайте про СЕКТУ ХАБАД в Украине!
Их цели и методы...
А также будущее для украинского лохтората
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благодаря ботам-стахановцам вроде тебя у меня не возникает никаких сомнений что надо за пороха голосовать. столько бабла на ваши высеры могут тратить только воры старой системы Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленський - перша четвірка опитування, Порошенко - сьомий, - агентство "Рейнтинг" - Цензор.НЕТ 7323
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Голосуй. У нас - свободная страна. Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленський - перша четвірка опитування, Порошенко - сьомий, - агентство "Рейнтинг" - Цензор.НЕТ 3990
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Всё равно кого-нибудь нормального выберете, у вас традиция. Скучно не будет.)
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Если Зеленский - четвертый, то Юля - первая.
Вне всяких сомнений. Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленський - перша четвірка опитування, Порошенко - сьомий, - агентство "Рейнтинг" - Цензор.НЕТ 4895
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Ну, раз Зеленский в этом списке кандидатов, то да -- исследование ооочень достойное внимания.
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То был 4 а теперь уже 7, опускают Петю с каждым днём.))
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Зеленский это конечно.... Но хуже он сделать не сможет!
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А зачем Тимошенко президентом Украины, лучше тогда уже Путина
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Люди наче забули, що мають обрати верховного головнокомандуючого в часи війни.
Як клоун буде командувати військами ? Він війною навіть не цікавився...
Йолопи.
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Порохряк ниже плинтуса. Туда и дорожа этой жирной мальдивской офшорной свинье.
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Все помнят "птичий грипп" и Юлин тамифлю которое она закупила зерез "прокладку" по 22 евро, а ей предлагался прямой контракт от производителя по 3 евро, но так ведь она не "заработает"!
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Крыжок соврамши, насчёт тамифлю и Тимошенко.
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протухлий шоколадний торт за чотири роки засмердів усю країну...
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Вы посмотрите как ольгинцы и зрадофилы в этой теме возбудились. Что характерно, ни одного из большинства представленных здесь персонажей, я никогда не видел в темах о погибших бойцах ВСУ. Оно-то и понятно, им бабла за такие коммментарии не начисляют.
Короче, ольгинцы и их подпевалы зрадофилы, успокойтесь, а то разошлись не на шутку! Следующим Президентом Украины будет Порошенко! Именно его изберет разумный украинский народ, а не вечно бывших, которые будучи на высоких постах ничего полезного для страны не сделали! А вы, убогие иудушки, громче лайте, отрабатывая иудушкины 30 монеток- собаки лают, а караван идет! Тимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленський - перша четвірка опитування, Порошенко - сьомий, - агентство "Рейнтинг" - Цензор.НЕТ 9159
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Я обычно уже не 'гоню время', но н в данном конкретном случае. Очень хочется уже поскорей увидеть эту соевую банду смешащую к своим частным самолётам. А там их просто будет встречать НАБУ и надевать на них наручники.
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Пройдет Бойко в 2 тур и начнется как в 2004, только с поправкой на то, что сейчас дофига неучтенного оружия на руках, и полно титушнипереселенцев, которым некуда деваться и которые за копейки готовы на любые провокации
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Ау соевые, прокомментируйте почему Украина до сих пор поставляет электричество на крымский Титан Фирташа или скажете Петя об этом не знает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко, Гриценко, Бойко, Зеленский - первая четверка опроса, Порошенко - седьмой, - агентство "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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