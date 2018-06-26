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 Общество, За рубежом
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Все про:трудовая миграция (134) заробитчане (214)

 В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон

Трое украинцев стали жертвами современного рабства в Москве.

Об этом сообщает телеканал Украина, передает 24tv.ua.

По словам сумчанина Максима, в Россию на заработки ему предложил поехать знакомый.

"Знакомый предложил поехать в Москву подзаработать, предлагали хорошие деньги. Ну, мы поехали, нас там встретили, отвезли на квартиру, приняли сразу документы на оформление разрешения на работу. И документы не возвращали", – рассказал Максим.

Дальше Максим и еще двое украинцев работали строителями, они шпаклевали, проводили электричество и устанавливали сантехнику в квартире, где их поселили.

"Среди голых стен они спали на матрасах на полу, ежедневно работодатель привозил еду, а заработанные деньги они так и не увидели", – сообщают журналисты.

Осознав ситуацию, Максим решил сбежать: "Я вылез через балкон 14 этажа в соседнюю квартиру к строителям". И обратился в посольство Украины, где оформил временный паспорт.



Источник: https://censor.net.ua/n3073538
 
   
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Та шо б він там не п****в але їхати в цю дупу та ще й зараз, то треба бути неадекватом !
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до одного барана дошло,а двое остальных продолжают вероятно работать за еду
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Без обид, но у тебя на Родине ещё непочатый край, зачем тебе северные болота?)
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у них в Украине не было работы,а теперь есть
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Серьёзно, всё плохо, денег нет, приезжать не нужно.
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Своим балконов не хватает, куда перелезать.
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от московских гомндомов можно скрыться только по балконам
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только гондомы верят на слово,хорошие люди верят сбежавшему свидетелю
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ага...мы тут в Украине все не доедаем. Может то, что не доедаем, вам присылать?)
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Кажуть что когда Индюковича ФСБ РАБссии украло из Украины,Индюкович пел песню Шевчука...Еду я на родину,пусть кричат уРодина,а она мне нравицца хоть и убогая красавица... В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 3560 В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 3560
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Их на цепи держали? Непонимаю таких людей, развернулся и пошел в консульство/посольство , там дебе сделают документы
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Скільки раз попереджали - не їдьте в ту рашку.
Ні, пруть..
Навіть не шкода.
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насмотрелись руцких обещалок и прут
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а сколько их по полям в землянках держут одному богу известно, сейчас ехать в кацапстан на заработки может только дурак, и спасибо посольству за паспорт или на одного невыездного бомжа стало бы больше.
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Ещё и страну позорят - вот из-за таких беспринципных уродов, которых "меня лично война не касается, мне надо деньги зарабатывать", кацапы потом и хрю-гав про "хахлов, каторыя у нас в мацкве и дяревнях рямонты-то делають и каровя доють".
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А за шо боролись?
Или ты не про Майдан?
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Я про дуриков, которые едут в паРАШУ.
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Зачем бежал? Продолжал бы жить у "братьев", как двое оставшихся, все таки еду дают...
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Де євбаки які розкажуть що в україні все так погано, що оці рагулі "змушені" горбатитись на москалів за їжу? В Україні неможна на їжу заробить? Це просто генетичні холопи русні. Малороси, і нічо з ними не зробити. Я давно кажу, є купа тих, кому московська срака солодша українського меду.
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Без різниці як тут погано , в нас війна з ними, то є ворог, хай хоч гори золота насипає, ворог є ворог , та нічого до нього пертися ....без підтримки танків я маю на увазі)))
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Жалко, що одному вдалося втікти. Така худоба має страждати.
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В Ютьюбе есть речь плешивого Педофила,где он прямым текстом говорит...
Мы провели в феврале спецоперацию по спасению некоторых категорий рюсскагаващего населения Дамбасса....///фамилии Индюковича Азирова Пшонки Якименко Захарченко и прочих Хмырей Дамбасса Педофил не назвал ,не "спасали" же ФСБэшники Раису Богатыреву Трамадольную Королеву Украины,Черноротую Бондаренко,Анну Герман и прочих шестерок Индюковича типа Володимир Олийнык или Крыса Кремля Новинский... В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 796
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на самом деле, если их туда не посылало СБУ
значит обратно их послало ФСБ или ГРУ (кому-как)
у вас же война - чи як ?
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Нужно б ему, конечно, осмотрительней по балконам гулять. Не Бабченко, может и не воскреснуть.
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"Я вылез через балкон 14 этажа"

Вот это сила духа! Герой! А вышел бы через дверь - был бы просто обычный лох и мудак.
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Что вы что вы...РАБссия ни с кем после Гитлера не воюет...ПАТРОНЫ и Тушонка РУЗВЕЛЬТА закончились В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 9292
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НУ, ПОДУМАЕШЬ ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЕРЯТ В БРАТСКУЮ ДРУЖБУ. ПУСТЬ ВЕРЯТ.
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На сайте Совета Европы появилась информация о выделении Украине макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиард Евро.
Ну всё,пропала зрада очередная... В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 2509Ща кацаПсины офшорами и коррупцией начнуть блевотиной рыгать.. В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 2509
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Ублюдки козломорді цензорівські знову попутали собі подібних з українцями В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон - Цензор.НЕТ 2902
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон
 
 
 
 
 
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