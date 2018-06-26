 В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон

Об этом сообщает телеканал Украина, передает 24tv.ua.

По словам сумчанина Максима, в Россию на заработки ему предложил поехать знакомый.

"Знакомый предложил поехать в Москву подзаработать, предлагали хорошие деньги. Ну, мы поехали, нас там встретили, отвезли на квартиру, приняли сразу документы на оформление разрешения на работу. И документы не возвращали", – рассказал Максим.

Дальше Максим и еще двое украинцев работали строителями, они шпаклевали, проводили электричество и устанавливали сантехнику в квартире, где их поселили.

"Среди голых стен они спали на матрасах на полу, ежедневно работодатель привозил еду, а заработанные деньги они так и не увидели", – сообщают журналисты.

Осознав ситуацию, Максим решил сбежать: "Я вылез через балкон 14 этажа в соседнюю квартиру к строителям". И обратился в посольство Украины, где оформил временный паспорт.





