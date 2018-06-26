 В Москве украинцев заставили работать за еду, одному удалось убежать через балкон

Об этом сообщает телеканал Украина, передает 24tv.ua.
По словам сумчанина Максима, в Россию на заработки ему предложил поехать знакомый.
"Знакомый предложил поехать в Москву подзаработать, предлагали хорошие деньги. Ну, мы поехали, нас там встретили, отвезли на квартиру, приняли сразу документы на оформление разрешения на работу. И документы не возвращали", – рассказал Максим.
Дальше Максим и еще двое украинцев работали строителями, они шпаклевали, проводили электричество и устанавливали сантехнику в квартире, где их поселили.
"Среди голых стен они спали на матрасах на полу, ежедневно работодатель привозил еду, а заработанные деньги они так и не увидели", – сообщают журналисты.
Осознав ситуацию, Максим решил сбежать: "Я вылез через балкон 14 этажа в соседнюю квартиру к строителям". И обратился в посольство Украины, где оформил временный паспорт.
Ні, пруть..
Навіть не шкода.
Садомазохисты?
Или ты не про Майдан?
Мы провели в феврале спецоперацию по спасению некоторых категорий рюсскагаващего населения Дамбасса....///фамилии Индюковича Азирова Пшонки Якименко Захарченко и прочих Хмырей Дамбасса Педофил не назвал ,не "спасали" же ФСБэшники Раису Богатыреву Трамадольную Королеву Украины,Черноротую Бондаренко,Анну Герман и прочих шестерок Индюковича типа Володимир Олийнык или Крыса Кремля Новинский...
значит обратно их послало ФСБ или ГРУ (кому-как)
у вас же война - чи як ?
Вот это сила духа! Герой! А вышел бы через дверь - был бы просто обычный лох и мудак.
Ну всё,пропала зрада очередная... Ща кацаПсины офшорами и коррупцией начнуть блевотиной рыгать..