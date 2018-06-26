 Столтенберг пригласил Порошенко на заседание Североатлантического совета НАТО

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Петр Порошенко сообщил Генеральному секретарю о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

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Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса.

В этой связи Генеральный секретарь Альянса поприветствовал недавнее принятие Закона Украины о национальной безопасности.

Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

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Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях.