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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5878) Порошенко (15027) саммит (682) Столтенберг (568)

 Столтенберг пригласил Порошенко на заседание Североатлантического совета НАТО

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Петр Порошенко сообщил Генеральному секретарю о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

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Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса.

В этой связи Генеральный секретарь Альянса поприветствовал недавнее принятие Закона Украины о национальной безопасности.

Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

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Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях.

Источник: https://censor.net.ua/n3073537
 
 
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КацаПсины фас...очередная зрада зрадная... Столтенберг пригласил Порошенко на заседание Североатлантического совета НАТО - Цензор.НЕТ 8734
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Тока денег ему не давайте...
А так пускай катается...
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Президент Порошенко безусловно с благодарностью воспользуется этим приглашением.
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Пригласили... респект.
Только пИчалька...
Где НАТО... а где Украина???
Очередной чес???
Ой старуха Уйропа...
Не захлебнись ты своей же темой...
Проходили по Украине и не раз.(исТОРия учит...)
Ииииии???
Україна жила і буде жити без вас "проЄвропеЙськувутих"...
Слава Україні!!!
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кацапсин тебя не спрашивает целый АСПИРАНТ НАТО
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтолтенберг пригласил Порошенко на заседание Североатлантического совета НАТО
 
 
 
 
 
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