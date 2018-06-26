 "Это просто позорный ответ", - Ирина Геращенко о реакции Кремля на просьбу Ягланда освободить Сенцова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"В Киев прибыла российская омбудсвумен Т. Москалькова, которой, как исключение, сняли запрет на въезд (внесена в черные списки из-за незаконного посещения аннексированного Крыма), чтобы реализовать договоренность президентов Украины и РФ о посещении удерживаемых. Она хочет посетить Одинцова (в сети появилась, что он украинский гражданин, но это не совсем так, он украинский предатель из Крыма, который принял российское гражданство. Его и ему подобных с маниакальным упорством включают в свои списки ОРДЛО, на что им мой и наш ответ следующий - мы готовы передать РФ граждан РФ в обмен на украинцев - пленников Кремля, в том числе украинцев - крымчан, незаконно удерживаемых Кремлем). Уверена, посещение Москальковой гражданина РФ (или лица с двойным гражданством) возможно в случае зеркальности, если нашей мужественной обмудсвумен Людмиле Денисова дадут, наконец, разрешение на свидание с Р. Сущенко в Лефортово", - написала она.

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Кроме того, Геращенко отметила, что Москалькова должна, наконец, предоставить честную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова: "Не те взаимоисключающие сентенции о том, что голодает / не голодает / набрал кг / получает витамины". Денисова имеет тревожную информацию, из которой можно сделать вывод, что Олега могут кормить принудительно".

"Есть просто позорный ответ Кремля, что они не могут помиловать Олега по просьбе Янгланда, потому что это не предусмотрено законодательством. То есть, Савченко по просьбе родственников убитых журналистов можно было помиловать, а Олега нет! ....", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

"Требуем от Москальковой в таком случае обратиться к Путину с просьбой немедленно помиловать Олега, состояние которого критическое.

Тема заложников и политзаключенных будет очень жестко звучать в четверг в Страсбурге на сессии ПАСЕ. Украинская делегация готовится. И спасибо коллегам от всех фракций - БПП, НФ, "Батькивщины", "Самопомочи", РПЛ, позафракционным - за единство в этой позиции и за то, что в борьбе за заложников у нас нет партийных цветов", - резюмировала Геращенко.

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20 июня Т.Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Т.Ягланд заявил после встречи с Т.Москальковой, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд. "Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Т.Ягланд.

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.