 Судья в деле Кернеса пошел ва-банк. Такого беспредела я просто никогда видела! - адвокат Зелкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала адвокат Татьяна Зелкина. Приводим ее текст полностью.

Итак, рассмотрение дела Кернеса Г.А. вчера было жарким. Ближе к 19.00 судья Антонов А.В. положил голову на стол, очень горько вздохнул и, отказав прокуратуре в принятии заявлении о отводе себя понял, что нужно идти ва-банк. А дальше...такого беспредела я просто никогда видела!!!

Не смотря на то, что мы, как представители потерпевших, заявляли о наличии ходатайств, судья просто ОТКАЗАЛ В СТАДИИ ДОПОЛНЕНИЙ!!!! У нас были ходатайства о допросе свидетелей, присоединении документов, допросе специалиста и ряд других. Это нонсенс!! Даже не в ходатайствах по сути отказал, решил их даже не слушать! Это при том, что и прокурор заявлял о наличии таких ходатайств.

Кроме этого, судья не решил ничего с недопрошенными свидетелями, заявленными еще в начале процесса и...объявил дебаты!!! В чем же причина такой сумасшедшей спешки и беспредела??? Один из ответов для меня нашелся на сайте ВККС. Оказывается, у самого судьи Антонова А.В. назначена переаттестация на 30.07.2018 (№32 в списке), а у его брата, судьи соседнего суда, уже на 13.07.2018.

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Дальше, можно сопоставить следующие факты. С марта судья Антонов А.В. резко ускорил рассмотрение дела, и начал назначать заседания каждую неделю. Раньше и мы, и прокурор все 3 года просили о таком темпе, но было постоянное затягивание с назначением раз в 2-4 недели, иногда и раз в несколько месяцев. Свидетели приходили с показаниями, что прошло много времени, уже ничего не помнят. Защита при этом очень возмущалась на наши просьбы ускориться, ссылаясь на состояние здоровья Кернеса Г.А. Что же изменилось, почему защита молчит? Кернес выздоровел? Нет, очевидно что его состояние стало не лучше. Если раньше он был активным на заседаниях, то с того же марта часто просто спит. А суд никак не реагирует на мои замечания, что у нас фактически нет обвиняемого в процессе. Говорит, что это не мое дело, пусть защита занимается.

Но причина стала очевидно уже в апреле 2018, когда Кернес Г.А. активно и открыто стал поддерживать кандидатуру Порошенка в президенты на следующих выборах. Говорит, идеальный просто президент!! Никто так много для регионов не делал!!! И разве трудно президенту в ответ на такие хорошие слова замять один маленький суд в Полтаве? Ну и что, что для этого придется пойти по беспределу. Ну и что, что в последние заседания защита принесет пачку выводов экспертов и суд не даст времени ни то что на контрдоказательства, а даже на ознакомление? Ну и что, что в деле есть 2 экспертизы с взаимоисключающими выводами о времени нанесения вменяемого телесного повреждения, а суд решил, что эксперты сделали одинаковые выводы, и суд сам для себя в совещательной комнате разберется, должен был быть у Ряполова костный мозоль, или его анатомические особенности этого не предполагают. Ну и что, что на обработку четырехлетнего материала и подготовку к дебатам дана всего неделя. Все, чтоб на Банковой радовались.

Да, мы уже видим, куда все идет и не надеемся на справедливое решение под председательством судьи Антонова А.В. Ваша Честь!! Я, представитель потерпевших, заявляю отвод такому кривосудию! А украинское общество заявило отвод такому судейству еще зимой 2014 года!!"

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25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

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26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников. 2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.