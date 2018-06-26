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 Политика Украины, Общество
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Все про:земля (1459) Киевская область (1454) Холодницкий (505) САП (804)

 Семья Холодницкого бесплатно получила 48 соток земли под Киевом, - Центр противодействия коррупции

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили 5 земельных участков общей площадью 0,48 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

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В ЦПК отмечает, что эта информация подтверждается выписками из государственных реестров.

Все земельные участки выделили Назару Холодницкому, а также его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в 2012 - 2015 годах. Земля выделялась в одних из самых дорогих пригородных районах Киева, а именно селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка.

"Неоднократное выделения безвозмездно земли под Киевом прокурору района и его семье выглядит странным, - комментирует юрист Центра противодействия коррупции Виталий Цокур. - Тем более, что земля в выделенных районах стоит от тысячи долларов за сотку и обычно не выделяется бесплатно гражданам", - добавляет он.

В 2012 году Холодницкий получил и приватизировал 2 участка в селе Белогородка Киево-Святошинского района, общей площадью 0,1 и 0,12 га.

Годом позже, в октябре 2013 года сестра Холодницкого Анна получила в собственность и приватизировала еще 2 земельных участка на территории Киево-Святошинского района: в селе Михайловка-Рубежовка (0,15 га) и в селе Ходосовка (0,11 га). В 2016 году его сестре также перешел по наследству приватизированный ранее матерью Холодницкого участок (0,1 га) под садоводство в Макаровском районе Киевской области.

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В ЦПК указывают, что в целом Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами недвижимости, 8 из которых расположены на территории Киево-Святошинского района.

"Среди них личная квартира Антикоррупционного прокурора в городе Вишневом от застройщика "Акварели". Также сестра и мать нынешнего главы САП в 2013-2014 годах, когда Холодницкий работал прокурором Киево-Святошинского района, приобрели в этом же районе в селе Софиевская Борщаговка 2 квартиры у одного и того же застройщика ООО "МИД СЕРВИС" на 183 м² и 125 м² . Кроме того, сестра Холодницкого в 2017 году приобрела в собственность квартиру в селе Крюковщина на 63 м². Квартира приобретена по договору долевого участия, заключенного еще в 2013 году от застройщика ЖК "Подкова",-  говорится в сообщении ЦПК.

Источник: https://censor.net.ua/n3073531
 
   
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значит уже и на дворец бабло имеется .
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Створені петьою антикорупційні органи - самі пов'язли в корупції по самі вуха.. Дивні якісь реформи від петі - на папері воні нібито є, а результат від них - протилежний сподіванням суспільства.. Це стосується не тільки пана холодницького.. Дев'ять місяців вже залишилося петі..
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Не может еврей создать орган не обрезав его
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а цпк это шабунька который сам себе как ЧП-нику полтора ляма перечислил? ну тогда конечно
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Вже не знає що накидати, аби грант відпрацювати.
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Насправді як там є, я не знаю. Але щодо приватизації землі, то це теоретично можливо.
Хто хоче безоплано звертається с заявою у місцеві ради.
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когда генпрокурор обьяснит происхождения дома под киевом почти 900 кв метров,с зарпалаты построил или иванющенко его купил
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Хотели НАБУ и САП? Нате вам. И хочу заметить, из создание и функционирование под четким контролем наших грантоедов и иностранных посольств. Семья Холодницкого бесплатно получила 48 соток земли под Киевом, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 6206
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А теперь говорят про конкурсы, комиссии. А через год два оказывается бедный прокурор уже долларовый миллионер. И как то взяток не берет..... мелкими купюрами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемья Холодницкого бесплатно получила 48 соток земли под Киевом, - Центр противодействия коррупции
 
 
 
 
 
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