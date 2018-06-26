 Прокурор САП Грищук открыл дело против детектива НАБУ Полькина за фальсификацию в деле Полякова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, нардеп Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламенту и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.
"Считая неуместным в данном обращении анализировать все сведения, содержащиеся в более чем ста томах материалов досудебного расследования, приведу лишь несколько красноречивых фактов, доказывающих необоснованность предъявленного мне обвинения и указывающих на случаи откровенной фальсификации материалов со стороны сотрудников НАБУ", - говорится в заявлении.
По его словам, за все время длительного досудебного расследования и осуществления комплекса оперативно-розыскных и негласных следственных действий следствие не получило никаких доказательств о том, что он получал или требовал (просил) денежные средства от агента НАБУ Сивоконь К.С.
"В результате неоднократных обысков в моем доме и по месту жительства близких мне лиц не было изъято ни одной "меченой" купюры, а записи (стенограммы) моих непродолжительных и спровоцированных агентом разговоров опровергают любую мою материальную заинтересованность в этих встречах", - подчеркивает Поляков.
Он отмечает, что указанное подтверждается выводами судебно-психологической и судебно-лингвистической экспертиз, проведенных Одесским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.
По словам Полякова, эксперты, исследовав записи всех его встреч с агентом НАБУ, пришли к выводам о том, что его высказывания в адрес Сивоконь К.С. не были направлены на получение денег, не содержат признание факта получения (непосредственно или через третьих лиц) от агента денежных средств. При этом, экспертами было установлено, что высказывания агента НАБУ имели побудительный характер с целью убедить Полякова в получении денежных средств за внесение или регистрацию законопроектов.
"Такие высказывания Сивоконь К.С. экспертами были определены как психологическое манипулирование, которое демонстрирует беспомощность Сивоконь Л.С., ее расточительство. Способность платить (легкость предоставления денег) и желание действовать незаконным путем", - пишет в заявлении Поляков.
Он уверен, что всех членов Комитета и Генерального прокурора умышленно ввели в заблуждение.
Поляков также приводит пример, когда детективы НАБУ фальсифицировали материалы производства, что, по словам нардепа, доказывает проведенная судебно-криминалистическая экспертиза.
"Иными словами, детектив НАБУ Полькин К.К. умышленно сфабриковал содержание стенограммы, которая сейчас находится в материалах досудебного расследования в качестве доказательства совершения инкриминируемого мне преступления. Более того, указанный сфабрикованный протокол по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий - снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей от 15.12.2016 был приобщен к обоснованию внесенного Генеральным прокурором представления о предоставлении разрешения на привлечение меня к уголовной ответственности, задержание и арест", - отмечает Поляков.
Нардеп просит провести заседание Комитета, с участием Генерального прокурора Украины, на котором рассмотреть указанные им в заявлении обстоятельства фальсификации материалов уголовного производства.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
Ситуация с НАБУ показывает сложность ситуации в Украине. НЕТ честных ментов, НЕТ честных судей, НЕТ честных адвокатов и так далее.
Не может больной организм просто взять и поскакать по дорожке и жить правильно.
Нужен переходной период.
Я вижу результаты. Закрывающиеся дела и фальсификации.
Нет, если вас устраивает что они подделывают улики - дело ваше.
Если бы Порошенко был коррупционером - на то бы были доказательства.
А куда ж смотрит НАБУ?
Полтора миллиарда Яныка УЖЕ конфисковали.
А по курсу 2014 это были все 5.
А набу где было?
Яйца чесало?
Оно ж там даже что-то выложило в альджазире.
И что ? Где прогресс?
Такие же трындуны как ты.
Не из кого набирать.
Надо следить и бит по жопе и тех и других пока не научатся.
Но на все надо время.
И главнгое нельзя доверять кому-то одному из них.
Ни НАБУ. ни САП ни ГБР ни тем более ГПУ.
В споре рождается истина.
Но, конечно, к НАБУ вопросов должно быть особенно много. Как и к САП. Они все-таки образцы для других.
Охранники яныка теперь охраняют порошенко.
Категории как чесность - убежище для самых отъявленых негодяев.
Если бы Порошенко был честным, он бы в 2014 году вышел и сказал
"ну все, ребята, нам полный трындец. Нам будет полная жопа ближайшие лет 5-10" и ушел бы в отставку.
Нах такую честность.
Честно было бы если бы он начал кричать что Байден требует уволить генпрокурора ради своего сынка. НО КОМУ НУЖНА ТАКАЯ ЧЕСТНОСТЬ?
Украине нужен был миллиард а не честному или не честному Порошенко.
Антикорупційний прокурор Назар Холодницький та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок загальною площею 0,48 га. Чотири з них розташовані на території Києво-Святошинського району, де Холодницький раніше працював прокурором.
Усі земельні ділянки виділили Назару Холодницькому, а також його матері та рідній сестрі під безоплатну приватизацію в 2012 - 2015 роках. Земля виділялася в одних з найдорожчих приміських районах Києва,Роком пізніше, у жовтні 2013 року сестра Холодницького Ганна, яка вже 20 років проживає в Італії, отримала у власність та приватизувала ще 2 земельні ділянки на території Києво-Святошинського району: у селі Михайлівка-Рубежівка (0,15 га) та в селі Ходосівка (0,11 га).
Загалом Назар Холодницький та його сестра володіють 12 об'єктами нерухомості, 8 з яких розташовані на території Києво-Святошинського району.
Серед них особиста квартира Антикорупційного прокурора у місті Вишневому від забудовника «Акварелі». Саме власник компанії "Акварелі" та мер Вишневого Ілля Діков, з яким раніше працював Назар Холодницький, є фігурантами кримінального розслідування щодо хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.
https://antikor.com.ua/articles/244781-ukrainskih_korruptsionerov_ne_muchajut_nochnye_koshmary__214sterreichischer_rundfunk
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И все. Коррупция будет повержена. А куда ей деваться?