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Все про:Песков (836) помилование (157) Ягланд (62) письмо (155) Сенцов (597)

 Письмо - не основание для каких-либо действий, - Песков заявил, что РФ не намерена освобождать Сенцова по просьбе Ягланда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, дошло ли до Кремля послание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова, но заметил, что с точки зрения российского законодательства оно не является основанием для каких-либо юридических действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - сказал он журналистам во вторник.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - добавил Д.Песков.

Ранее во вторник "Голос Америки" сообщил, что генеральный секретарь Совета Европы подал официальную просьбу к президенту России помиловать О.Сенцова. "Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Ягланд подал официальную просьбу Путину о помиловании Сенцова. ВИДЕО

20 июня Т.Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Т.Ягланд заявил после встречи с Т.Москальковой, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд. "Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Т.Ягланд.

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3073514
 
 
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А я, что говорил? Подотрутся просьбой московиты. Вот и подтёрлись.

А дальше, ЧТО? Европейский онанизм?
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Сидит оцей ублюдок кацапорилий, бикує та і думає,що воно пуп землі.А насправді воно велика купа вонючого гімна...
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Футбол в раше - позорище всей земли .
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Чего стоила только одна папорама ночного Засранска...
Весь Засранск без электричества... но "стадио" светилось...
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А вдруг посадите его потом, как Савченко? Скажет чего-нибудь не то, да и до свидания.
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Судя по всему варвары решили убить Сенцова(заморить голодом).
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Так и вижу "Ты как челобитную царю подаешь?"
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Ихтамнигденет ихтамнечитал ибо ихбинбольной...
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ну, и когда этот траченый молью плейбой что-то внятное сказал?
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Хе-хе. Він не знає чи дійшов лист до крембля. Хуйловвіді Бандюковича теж ще не встиг був дійти, а Чуркін вже демонстрував його в ООН. Зиздить як завжди.
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Ну что, ЕВРОПА, зглотнула и утерлась, вы сами к этому пришли.
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 8 ч.8 часов назад

Обожаю эту колхозницу, в ней всё прекрасно и пергидрольные букли и помидорный загар и дезабильё из сатина и дермантиновая кошёлка.

Письмо - не основание для каких-либо действий, - Песков заявил, что РФ не намерена освобождать Сенцова по просьбе Ягланда - Цензор.НЕТ 4497
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Освобождение Савченко по просьбе родственников якобы убитых нею журналистов было законным.

путин заявил, что о помиловании Савченко просили родственники погибших на Донбассе российских журналистов.

Президент РФ Владимир путин поблагодарил родственников погибших на Донбассе российских журналистов, в гибели которых российское следствие обвиняло Савченко, за просьбу помиловать украинскую военнослужащую Надежду Савченко.


путин заявил, что это - "решение, продиктованное соображениями гуманизма", и выразил надежду, что это будет "способствовать уменьшению противостояния на востоке Украины".
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Долго письма ждать придется, ведь кокс по дипломатическим каналам русские пропускают в первую очередь...
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Более чем уверен, с Сенцовым проблемы и рашисты не могут его ни показать ни тем более отпустить. Грустно.
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Значит Новый Пакет санкций будет против Хмырей Педофила и возможно даже завтра на званом обеде в Конгрессе
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откуда инфа,инсайд из белого дома?или из желтого?
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Из Госдепа сынок,газеты Мириканские читать надо чтобы знать что то в этой жизни бурной... Письмо - не основание для каких-либо действий, - Песков заявил, что РФ не намерена освобождать Сенцова по просьбе Ягланда - Цензор.НЕТ 2417
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"...но заметил(песков), что с точки зрения российского законодательства оно не является основанием для каких-либо юридических действий.Источник: https://censor.net.ua/n3073514"----------------------------------Ось воно шо!А чого чуркін махав листом в ООН і путін заліз в Крим з-за ніби листа януковича,якщо лист не основа для юрдій згідно вашого законодавства?Тоді за вашим законом путіну пора на нари за воєнне вторження в Україну.
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Конечно не основание! А вот если писькову тупым ржавым ножом отрезать яйца, то глядишь - сразу и основания появятся. А обращение генерального секретаря совета Европы - пустой трёп, в натуре...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПисьмо - не основание для каких-либо действий, - Песков заявил, что РФ не намерена освобождать Сенцова по просьбе Ягланда
 
 
 
 
 
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