 С начала суток террористы дважды открывали огонь по позициям украинских сил на Донбассе. Потерь нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ООС.
На луганском направлении враг из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Орехово.
А на донецком направлении, в районе Лебединского, укрепления подразделений Объединенных сил были обстреляны из РПГ и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ.
"С начала этих суток потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Ахметов купил угольную компанию в США