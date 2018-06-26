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 С начала суток террористы дважды открывали огонь по позициям украинских сил на Донбассе. Потерь нет

С начала суток боевики российско-оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим защитникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ООС.

На луганском направлении враг из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Орехово.

А на донецком направлении, в районе Лебединского, укрепления подразделений Объединенных сил были обстреляны из РПГ и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате активных боевых действий один украинский воин получил ранения. За сутки зафиксировано 24 вражеских обстрела, - ООС

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ.

"С начала этих суток потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3073511
 
 
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Шахтёры, хватит воевать, гребите в США, там ваш Ахметов купил для вас угольную компанию.
Ахметов купил угольную компанию в США
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток террористы дважды открывали огонь по позициям украинских сил на Донбассе. Потерь нет
 
 
 
 
 
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