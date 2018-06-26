EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  1491  44
Все про:дискриминация (77) ОПОРА (108) переселенцы (276)

 К переселенцам применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан Украины, - "ОПОРА"

К внутренне перемещенным лицам в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы по сравнению с другими категориями граждан, так как эта группа населения не имеет электоральной силы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Уркаина", об этом аналитик Общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев рассказал в ходе национального форума "Услышать невидимых избирателей" во вторник в Киеве.

"Мы не найдем другой такой группы граждан с 2014 года, в отношении которой применялась бы настолько явные дискриминационные нормы", - сказал Клюжев.

Он подчеркнул, что настолько непоследовательной и жесткой политика государства не была ни к одной из категорий граждан.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что данная группа населения не имеет электоральной силы. В частности, речь идет об избирательном праве и пенсионном обеспечении.

"Что касается ситуации с законопроектом №6240 (об избирательных правах ВПЛ. - Ред.), то откровенно говоря, нет оснований быть большим оптимистом по возможности принятия его до президентских выборов", - добавил Клюжев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 18 июня зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3073510
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты не знаешь зачем они "сюда" ехали, но зато точно знаешь, кто их должен кормить...
 показать весь комментарий
 
 
Именно так. За кого всю жизнь голосовали - те пусть и кормят. А тут в них нет необходимости. У них есть свои квартиры, дома, пусть там и живут. Харьковчане и Одесситы в своё время смогли не пустить сепарню в свои дома, значит и у этих была возможность. И если они не захотели использовать эту возможность - значит их всё устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
Это ожидаемый ответ. Его можно принять с большой натяжкой в пределах одного города. И если он по вашему верен, то в пределах уже всей страны, агрессия России выглядит так, как будто она устраивает и вас.
 показать весь комментарий
 
 
У нас во всех городах Украины колорады уже захватывают административные здания и отделения полиции? В Харькове начиналось как и в Донецке. Толпа сепаров при бездействии ментов заняла обладминистрацию, и попытались оттуда выть "путинпомоги". Но люди их оттуда выгнали, и дали им 3,14зды. Что мешало так же поступить в Донецке? В Славянске, когда захватили гор.отдел - местные тут же признали в них "освободителей" и выстраивались в очередь, получить оружие.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем вы мне всё это пишите? Я вам ещё раз на пальцах объясняю вашу логику. Если в селе горит крайняя хата и её никто не тушит, значит это их выбор,значит их всё устраивает. Ваша роль в этом деле злорадствовать. Но человек со стороны видит абсолютно другую картину. Он понимает, что потом загорится следующая хата и потом следующая...и всем похер, пока огонь не дойдёт до его хаты.
И второе. Я не пойму почему всех бесит, что никто из власти не сел за содействие и бездействие, если для всех очевидно, что виноваты во всём полоумные бабка с дедкой, которым кто-то всучил плакатики.
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае все жители села, неоднократно предупреждали жителя этой хаты - "не спи пьяный и с бычком в зубах, а не то будет пожар". Начался пожар, и возможно никто из села "хату не помогает тушить", но всё село как раз занимаются тем чтоб остановить пламяпродвижение сепаров к своим хатам. А после того как хата сгорела этот житель ничего делать не хочет, но требует, чтоб остальные поселили его у себя, кормили и при этом продолжает бухать и засыпать с сигаретой уже в той хате где его приютили? Как с ним быть? Поощрять его и ждать пока он так по одной хате спалит всё село?
 показать весь комментарий
 
 
Дубль два! Это ваша фраза? "У нас во всех городах Украины колорады уже захватывают административные здания и отделения полиции?" Вот она и определяет ваши действия и мысли.До вас не дошло и ладненько. Ваше продолжение моей аллегории уже переполнено ненавистью -
пьяный,бухать, с бычком в зубах,требует и тд. Для меня очевидно, что ваша ненависть это всего лишь ширма вашего страха. И я не совсем понимаю, что значит "не помогают тушить, но занимаются тем, что бы остановить пламя". Это как? Подбадривают словами? Спасибо, оно и так хорошо горит.
 показать весь комментарий
 
 
Не мечите бисер перед свиньями, у них всегда виноваты все вокруг
 показать весь комментарий
 
Из за таких имбицилов как ты, с примитивной логикой, война в Украине ещё будет долго идти
 показать весь комментарий
 
Имбецилы - это те кто начал войну. Кто сначала позвал и поддержал действия захватчиков, а теперь ноют и жалуются. И те до кого только сейчас начало доходить, что это не игра - и тут нельзя нажать кнопку "сохранить", и вернуться в Донецк 2013 года.
 показать весь комментарий
 
Если приехали в Украину,то и ведите себя как Украинцв,а не приехали и на каждом углу про биндеровцев проклятых рассуждают и карателях.
 показать весь комментарий
 
 
Кого то что то не устраивает,проходим мимо.
 показать весь комментарий
 
Слушая некоторых переселенцев,которые почему то переехали с лугандонского "рая" к "проклятым" биндеровцам,хают Украину на чем свет стоит,возникает лишь одно желание,посадить их в товарные вагоны и отправить в мордор.Какие им избирательные права нахрен?
 показать весь комментарий
 
 
За чем остановка? Скотных вагонов не хватает? Слушал некоторых, а для исполнения "желания" уже нужны товарные вагоны?
 показать весь комментарий
 
 
Вы коментарии внимательно читайте.
 показать весь комментарий
 
 
По каким признакам будем определять будущих "пассажиров"?
 показать весь комментарий
 
Их не надо даже определять.Они сами себя проявляют,в инете каждый день выкладывают видио.Нескрываемая ненависть ко всему Украинскому .
 показать весь комментарий
 
 
Я внимательно читаю. Вы послушали несколько переселенцев и у вас возникло желание посадить их в товарные вагоны. Что не так?
 показать весь комментарий
 
 
Саме побавлення електоральної сили і є чи не найголовнішою вигодою нинішньої ситуації. Про це не раз і не 10 разів говорили політологи.
Оті нам наголосують..
 показать весь комментарий
 
 
Нужно разрешить им голосовать только по месту жительства. Если место жительства ОРДЛО - то тогда только после деоккупации.
 показать весь комментарий
 
 
Плюс після карантину. Після вигнання кацапів в ордло повинна бути військова адиіністрація, комендантська година та інші атрибути
 показать весь комментарий
 
 
Тут даже обсуждать нечего, очевидные вещи. Если переселенцы дорвутся до избирательных урн, то это миллион голосов против Порошенко. И не потому, что они из Донбасса, а потому что на них положили большой, да толстый.
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное не то, что они проголосуют "против Порошенко"(я тоже буду голосовать не за Пороха). А то, что они будут голосовать за жОпоблок. За Бойко или Рабиновича.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда вы это знаете? Их как раз Бойко с жопоблоком и кинули в первую очередь.
 показать весь комментарий
 
 
Регионалы кидали их 20 лет подряд. И несмотря на это они продолжали голосовать на них и Януковоща...
 показать весь комментарий
 
"потому что на них положили большой, да толстый." - все верно. А на кого у нас правительство не кладет? Кому у нас выделяется жилье? Кому оплачивают часть за сьем жилья? Васе из Шепетовки? Нет. У них такие-же права, как и у всех. Хочешь - работай, не хочешь - подыхай. Или я (налогами) должен со своего кармана содержать бездельников? Их и так на шее места не осталось....
О какой дискриминации вообще идет речь?
 показать весь комментарий
 
Они это заслужили . Я знаю своего тестя и свою тёщу . Их интересует только "заработанная" ими пенсия . Им наsрать на будущее своих детей и внуков . Горбатых могила исправит .
 показать весь комментарий
 
 
"Спасибо жителям Донбасса!.."- это уже было. Хватит!
 показать весь комментарий
 
 
Переселенцы это ещё один рычаг для манипуляций. Если выборы пройдут так, "как надо", то про них и не вспомнят. Ну , а если нет, то недопущение миллиона человек к выборам, которые имеют регистрацию на территории Украины, может быть поводом для признания выборов недействительными. Вы просто ещё не знаете в какие игры мы играем.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть голосуют по месту регистрации. Там их быстро научат родину любить.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно.
Вот тут закон, в котором написано, что даже если голосование "не состоится" в 23х областях, выборы всё равно будут признаны состоявшимися.

Нет никакого законного рычага. Не проголосуют "как надо" - голосование недействительно и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Возможно. Но ЕС не устраивает государственное отношение к переселенцам, отказ в выплате пенсий, обязательная регистрация на территории Украины и тд и тп. Кроме этого ЕС выделяло уйму денег на эту проблему, которые ушли в никуда. Так что лишение права голоса переселенцев может оказаться и последней каплей.
 показать весь комментарий
 
Зате коли обирали Бандюковича, електоральних прав у них було аж занадто.
 показать весь комментарий
 
 
Дискримина ...-что ? Мы , как громадська організаіця волонтерська , и спілка воинов ато пригласили в 2016 году переселенцев ,что живут и работают в нашем городе , вместе с нами отметить "День прапора України " пришла одна семья . А остальные практически открыто нас послали , обвинив во всех грехах. Переселенцы --практически 100% вата .
 показать весь комментарий
 
 
вононокак, Михалыч.. к нам просто дискриминационные, а к этим самые дискриминационные
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК переселенцам применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан Украины, - "ОПОРА"
 
 
 
 
 
 вверх