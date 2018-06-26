 К переселенцам применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан Украины, - "ОПОРА"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Уркаина", об этом аналитик Общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев рассказал в ходе национального форума "Услышать невидимых избирателей" во вторник в Киеве.
"Мы не найдем другой такой группы граждан с 2014 года, в отношении которой применялась бы настолько явные дискриминационные нормы", - сказал Клюжев.
Он подчеркнул, что настолько непоследовательной и жесткой политика государства не была ни к одной из категорий граждан.
По его мнению, такая ситуация связана с тем, что данная группа населения не имеет электоральной силы. В частности, речь идет об избирательном праве и пенсионном обеспечении.
"Что касается ситуации с законопроектом №6240 (об избирательных правах ВПЛ. - Ред.), то откровенно говоря, нет оснований быть большим оптимистом по возможности принятия его до президентских выборов", - добавил Клюжев.
И второе. Я не пойму почему всех бесит, что никто из власти не сел за содействие и бездействие, если для всех очевидно, что виноваты во всём полоумные бабка с дедкой, которым кто-то всучил плакатики.
продвижение сепаровк своим хатам. А после того как хата сгорела этот житель ничего делать не хочет, но требует, чтоб остальные поселили его у себя, кормили и при этом продолжает бухать и засыпать с сигаретой уже в той хате где его приютили? Как с ним быть? Поощрять его и ждать пока он так по одной хате спалит всё село?
пьяный,бухать, с бычком в зубах,требует и тд. Для меня очевидно, что ваша ненависть это всего лишь ширма вашего страха. И я не совсем понимаю, что значит "не помогают тушить, но занимаются тем, что бы остановить пламя". Это как? Подбадривают словами? Спасибо, оно и так хорошо горит.
Оті нам наголосують..
О какой дискриминации вообще идет речь?
Вот тут закон, в котором написано, что даже если голосование "не состоится" в 23х областях, выборы всё равно будут признаны состоявшимися.
Нет никакого законного рычага. Не проголосуют "как надо" - голосование недействительно и всё.