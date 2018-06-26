 К переселенцам применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан Украины, - "ОПОРА"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Уркаина", об этом аналитик Общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев рассказал в ходе национального форума "Услышать невидимых избирателей" во вторник в Киеве.

"Мы не найдем другой такой группы граждан с 2014 года, в отношении которой применялась бы настолько явные дискриминационные нормы", - сказал Клюжев.

Он подчеркнул, что настолько непоследовательной и жесткой политика государства не была ни к одной из категорий граждан.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что данная группа населения не имеет электоральной силы. В частности, речь идет об избирательном праве и пенсионном обеспечении.

"Что касается ситуации с законопроектом №6240 (об избирательных правах ВПЛ. - Ред.), то откровенно говоря, нет оснований быть большим оптимистом по возможности принятия его до президентских выборов", - добавил Клюжев.

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