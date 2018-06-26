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 Политика Украины
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 "Их там нет": Москалькова прибыла в Киев. В списке российского омбудсмена нет россиян, взятых в плен на Донбассе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в столицу Украины, чтобы встретиться с осужденным российским военнослужащим Максимом Одинцовым и членами экипажа судна "Норд".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

По словам Москальковой, МИД РФ направил украинской стороне ноту с просьбой о посещении уполномоченным российского гражданина в СИЗО.

"Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой (украинский омбудсмен – ред.), понятно, что она ходатайствует и не против", - отметила Москалькова, отвечая на вопрос о ее возможной встрече с Одинцовым.

Москалькова сообщила, что после этого хотела бы встретиться с моряками арестованного судна "Норд".

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"Было бы правильно отпустить рыбаков домой, которые удерживаются здесь, никакого преступления они не совершали, нужно их отпустить. Буду просить об этом власти", - заявила она.

Вместе с тем, корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк, который работает в РФ, отмечает на своей странице в Facebook: "Генерал в юбке и циник в одном лице. К нам в гости в Киев приехала российский омбудсмен Москалькова. Она уже расписала себе программу "инспекций" украинских тюрем и СИЗО, практически "российский ревизор". Товарищ прямо на перроне киевского вокзала объявила, что намерена лично посетить Сенцова. Действительно, до этого у неё не было времени или желания. Это та самая Москалькова, которая объявила голодовку Сенцова "лечебным голоданием". Естественно она "не видит смертельной опасности" для Олега - это же все во благо, как и сами российские тюрьмы в целом. О доступе представителя Украины генерал Москалькова ничего не говорит. Что интересно в списке российской генеральши нет ни одного гражданина России, взятых в плен в ходе боёв на Донбассе. А точно, "их там нет". Родина тебя кинет, сынок".

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Как сообщалось, украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 мая отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускает к Денисову Сенцову, отказывают даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Источник: https://censor.net.ua/n3073506
 
 
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Тот, кто поверит хоть одному слову русских - мудак или засланый казачок.
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Нет так нет... А сколько в Украине людей ждёт операции и стоит в очереди на донорские органы?
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та там такие "органы", что только на скотомогильник их....
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Родина тебя продаст, кацапчик.
Всегда.
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Поскольку нашему консулу разрешили посетить Штыбликова (кстати, кто это? - раньше не слышал о нем), думаю к одному из задержанных с "Норда" можно пустить генеральшу
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Просто она типа по правам человека, а "человеков" на Луганде нет - одни ушлепки
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а мамаше Агеева на россии уже наверно выдали справку, что у неё был аборт.
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Одинцов и Баранов кадровые российские военные - бывшие украинские военнослужащие в Крыму перешедшие на службу в РФ после анексии, задержанные на границе Херсонской области с Крымом. Про судно Норд слыхали всё-таки это моряки. Всего со слов Геращенко у нас с ними всеми 23 человека россиян на обмен, из бойцов задержанных на Донбассе знаю только Агеева одного в прошлом году вплен взяли, много писали наши СМИ о нем, есть ещё инфа у кого нибудь про пленных россиян с Донбасса? Вроди бы ещё один был какой то? Силуанов кажется.. сейчас загуглю.
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"Сделать рожу чайником" (или "кирпичом"), и заявить: "Какие-такие "российские граждане" - моряки "Норда" и Одинцов?!" Это - граждане Украины... Они законным порядком из украинского гражданства не выходили..." Ответ М. : "Они получили российское гражданство...". Ответ Украины: "А у нас, чтобы получить иностранное гражданство, нужно от украинского отказаться. С такой просьбой они не обращались...". Возражения М. : "Так у нас...". Ответ Украины: "Что у ВАС - нас не касается... Законы России в Украине не действуют...".
А потом наблюдать за реакцией...
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Очередной развод кацапских спецслужб. Максимально приуменьшить значение разейских пленных чтобы обменять их по максимально большому курсу на десятки наших. К сожалению ета технология работает. Хуйло выменял уже сотни своих военных на впятеро меньше наших.
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"Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина".

Ну, так по зеркальным возможностям она тоже должна не успеть на самолет...
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С такой рожей только райкомом партии руководить.
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Генерал гестапо и омбудсмен ??? А такое в принципе разве возможно???
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Кацапское, мусорское у*бище, похожее на транссексуала За что Бог наказал Украину такими соседями??!!

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Да ладно, конспирологи.
Достаточно сказать москальковой что она опоздала и... - нехай щастить.

Я не пойму если её допустят до отбывающих в СИЗО. Ответные меры должны быть соизмеримы.
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а с какого ее допускать. Денисова посетит и скажет что там все хорошо. Алаверды называется. А тем кто подследственный допуск закрыть пока не будет приговора суда. Так же как поступает рфия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Их там нет": Москалькова прибыла в Киев. В списке российского омбудсмена нет россиян, взятых в плен на Донбассе
 
 
 
 
 
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