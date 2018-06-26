 "Их там нет": Москалькова прибыла в Киев. В списке российского омбудсмена нет россиян, взятых в плен на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

По словам Москальковой, МИД РФ направил украинской стороне ноту с просьбой о посещении уполномоченным российского гражданина в СИЗО.

"Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой (украинский омбудсмен – ред.), понятно, что она ходатайствует и не против", - отметила Москалькова, отвечая на вопрос о ее возможной встрече с Одинцовым.

Москалькова сообщила, что после этого хотела бы встретиться с моряками арестованного судна "Норд".

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"Было бы правильно отпустить рыбаков домой, которые удерживаются здесь, никакого преступления они не совершали, нужно их отпустить. Буду просить об этом власти", - заявила она.

Вместе с тем, корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк, который работает в РФ, отмечает на своей странице в Facebook: "Генерал в юбке и циник в одном лице. К нам в гости в Киев приехала российский омбудсмен Москалькова. Она уже расписала себе программу "инспекций" украинских тюрем и СИЗО, практически "российский ревизор". Товарищ прямо на перроне киевского вокзала объявила, что намерена лично посетить Сенцова. Действительно, до этого у неё не было времени или желания. Это та самая Москалькова, которая объявила голодовку Сенцова "лечебным голоданием". Естественно она "не видит смертельной опасности" для Олега - это же все во благо, как и сами российские тюрьмы в целом. О доступе представителя Украины генерал Москалькова ничего не говорит. Что интересно в списке российской генеральши нет ни одного гражданина России, взятых в плен в ходе боёв на Донбассе. А точно, "их там нет". Родина тебя кинет, сынок".

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Как сообщалось, украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 мая отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. До сих пор российская сторона не пускает к Денисову Сенцову, отказывают даже в видеосвязи с осужденным режиссером.