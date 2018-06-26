 ВСП уволил 5 судей в связи с подачей заявлений об отставке и еще 5 - по собственному желанию. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Высший совет правосудия, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, принял уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Ларису Заречную – с должности судьи Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области;
Сергея Куровского – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
Светлану Шмадченко – с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;
Ларису Микитей – с должности судьи Кривоозерского районного суда Николаевской области;
Геннадия Мищенко – с должности судьи Березнеговатского районного суда Николаевской области.
Также Высший совет правосудия принял уволить по собственному желанию:
Лидию Кравченко – с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье;
Игоря Загороднего – с должности судьи Белгород–Днестровского горрайонного суда Одесской области;
Марию Шклянку – с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева;
Руслана Хитрика – с должности судьи Рожищенского районного суда Волынской области;
Инну Рудовскую – с должности судьи хозяйственного суда Днепропетровской области.
Вместе с тем, Высший совет правосудия принял отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:
Олега Малинникова – с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;
Виталия Федчука – с должности судьи апелляционного суда Винницкой области.