 ВСП уволил 5 судей в связи с подачей заявлений об отставке и еще 5 - по собственному желанию. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия, рассмотрев материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, принял уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Ларису Заречную – с должности судьи Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области;

Сергея Куровского – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

Светлану Шмадченко – с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Ларису Микитей – с должности судьи Кривоозерского районного суда Николаевской области;

Геннадия Мищенко – с должности судьи Березнеговатского районного суда Николаевской области.

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Также Высший совет правосудия принял уволить по собственному желанию:

Лидию Кравченко – с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье;

Игоря Загороднего – с должности судьи Белгород–Днестровского горрайонного суда Одесской области;

Марию Шклянку – с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева;

Руслана Хитрика – с должности судьи Рожищенского районного суда Волынской области;

Инну Рудовскую – с должности судьи хозяйственного суда Днепропетровской области.

Вместе с тем, Высший совет правосудия принял отказать в увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:

Олега Малинникова – с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева;

Виталия Федчука – с должности судьи апелляционного суда Винницкой области.