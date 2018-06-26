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 Хоменко, вытащивший беременную женщину из горящей машины в Крюковщине, находится в тяжелом состоянии в реанимации. ВИДЕО+ФОТО

Александр Хоменко, вытащивший беременную женщину из машины, но сам пострадавший от взрыва после ДТП в Крюковщине, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила его супруга Алена Хоменко.

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Напомним, 24 июня, в селе Крюковщина под Киевом произошло ДТП с участием внедорожника Chery Tiggo и Volkswagen Golf, в салоне последнего находилась беременная женщина. Volkswagen начал гореть, от взрыва больше всех пострадал житель Крюковщины Александр Хоменко. Он оказался рядом с местом ДТП и первым бросился помогать, вытянул беременную женщину и пытался не допустить возгорания (на видео в красной футболке).

Пострадавший находится в Киевском ожоговом центре, в отделении реанимации. У Александра есть жена и маленький ребенок. В данный момент к нему пустили только супругу.

"Сотрясение могзга, ожоги, контузия. Ему нужно вылежаться. У него сильнейшие головные боли, он не может кушать. Муж при памяти, разговаривает, улыбается. Сейчас сижу возле него. Врачи пошли навстречу и пустили меня - он кому-то помог, теперь помогают нам. Врачи очень хорошо относятся, и это нас сильно радует. Он все помнит. Говорит, что эмоции очень сильные были. Вырвать капот или дверь - нужно иметь силу. Все это прошло на эмоциях. Люди звонят, поддерживают. Мне это очень непривычно, ведь мы абсолютно непубличные люди", - сказала Алена Хоменко.

Хоменко, вытащивший беременную женщину из горящей машины в Крюковщине, находится в тяжелом состоянии в реанимации 01

По ее словам, в данный момент медицинская помощь Александру предоставляется в достаточном количестве: "Поскольку это ожоговый центр, а у мужа больше идет нагрузка по нейрохирургии, то приезжают консультанты из БСП".

Супруга героя добавила, что муж очень беспокоится о судьбе спасенной им женщины: "Он постоянно спрашивает, как та беременная женщина. Удалось ли спасти ребенка? Мы же не дожидались скорой помощи. Проезжавшая мимо женщина согласилась доставить его в больницу, и мы согласились. Поэтому не знаем о судьбе той женщины".

Друг пострадавшего Артур Донец рассказал, что Александр длительное время работал водителем в Голосеевском монастыре. В последнее время он был сотрудником компании, предоставляющей услуги по экспресс-эвакуации автомобилей.

"Саша очень отзывчивый. Всегда приходит на помощь, да все это видели на видео", - добавил Артур.

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Для желающих оказать помощь Александру и его семье:

Карта ПриватБанка 5168 7555 3196 5412

Хоменко Алена Сергеевна.

Источник: https://censor.net.ua/n3073504
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
выздоровления полного и спасибо за поступок настоящего человека.
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Всё это конечно очень печально. Один летел, другой не убедился в безопасности поворота. Как следствие - больница и материальные потери. Ещё и третьему лицу досталось.
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Одужуй козаче! саме так повинен був поводитись кожен на його місці а не тікати або проїзжати повз неначе й не бачив...
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Сначала цитата из письма Сикорского на английском языке, написанного в 1936 году украинскому историку Михаилу Галичу, который тоже проживал в США. Сикорский ему ответил:
"My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States". "Мой род чисто Украинского происхождения, из села Киевской губернии, где мой прадед и прапрадед были священниками. Однако мы считаем себя по происхождению русскими, из определённой части России, рассматривая украинский народ как интегрированную часть России так же, как Техас или Луизиана являются интегрированной частью Соединённых Штатов. Папа Сикорского был русский нацист самого коричневого колору. Научный антисемит, подводивший под антисемитизм - да-да -РАСОВУЮ ТЕОРИЮ. Ту самую. Выступал на процессе Шлёмы Бейлиса от обвинения"
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Вы форум не перепутали? При чем тут Сикорский и вы вместе с ним?
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Каким мудаком надо быть, чтобы так гнать с беременной в салоне.
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Водитель "гольфа" - конченный мудак..
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Что-то от огнетушителей машина еще сильней начала гореть
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Не правильно тушили, там огнетушитель и не мог помочь. Можно было попробовать одновременно тремя-четырьмя, но это уже надо знать как и работать командой.
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Летун долетался... Сегодня видео видел ДТП с пожаром в рахе, они тушили одной боклажкой минералки, в рахе все настолько крутые, что огнетушители с собой не возят.
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Да, в такой ситуации нужно думать - стоит ли рисковать.
Здоровья Александру...
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Зато куча аджэтоговартой сволочи проезжает мимо, и не тушит пожар, не пытается помочь.
Воевать за вас, твари?
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Не говори глупости, посмотри полное видео, там огнетушителей 10 использовали, это 10(!!!!) машин и ответственных водителей!
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Перевів. Здоров'я Козаче! Побільше б таких чоловіків в Украіні.
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Молодец! Как и все, кто помогал. Непонятно, на дороге нет разметки, светофора тоже не видно...
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Перерахувала. Якнайшвидшого одужання. Схиляю голову перед справжнім чоловіком!
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Настоящий мужчина!!!! в отличии от существ проезжавших мимо.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХоменко, вытащивший беременную женщину из горящей машины в Крюковщине, находится в тяжелом состоянии в реанимации. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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