 Суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта возле памятника УПА в Харькове, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области во вторник.

"Киевский районный суд Харькова согласился с позицией прокуратуры и избрал женщине, подозреваемой в подготовке террористического акта в Молодежном парке, меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба.

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По данным досудебного следствия, в начале этого года женщину завербовали представители Российской Федерации. Они давали ей задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Кроме того, по информации правоохранителей, подозреваемая несколько раз выезжала в Россию для согласования и координации дальнейших действий.

Женщина планировала подорвать памятный камень УПА при помощи самодельного взрывного устройства, изготовленного по ее просьбе на основе тротиловой шашки. 23 июня сотрудники СБУ задержали ее во время попытки дистанционно, при помощи мобильного телефона, привести устройство в действие.

Кроме этого, как пишет "Интерфакс-Украина", в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что подозреваемая нигде не работает и ранее не была судима.

"У нее двое детей (один ребенок - несовершеннолетний). Она политически мотивированна и выполняла задания не за деньги", - рассказал источник.

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Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела милиции.

20 декабря 2006 г. памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 г., неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень.

Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014г памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014г. памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 и 14 марта 2018 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской.

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