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Все про:арест (9653) прокуратура (3186) теракт (1953) Харьков (3901)

 Суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта возле памятника УПА в Харькове, - прокуратура

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 44-летней жительнице города, подозреваемой в подготовке теракта возле памятного камня УПА в Молодежном парке (ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области во вторник.

"Киевский районный суд Харькова согласился с позицией прокуратуры и избрал женщине, подозреваемой в подготовке террористического акта в Молодежном парке, меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба.

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По данным досудебного следствия, в начале этого года женщину завербовали представители Российской Федерации. Они давали ей задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Кроме того, по информации правоохранителей, подозреваемая несколько раз выезжала в Россию для согласования и координации дальнейших действий.

Женщина планировала подорвать памятный камень УПА при помощи самодельного взрывного устройства, изготовленного по ее просьбе на основе тротиловой шашки. 23 июня сотрудники СБУ задержали ее во время попытки дистанционно, при помощи мобильного телефона, привести устройство в действие.

Кроме этого, как пишет "Интерфакс-Украина", в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что подозреваемая нигде не работает и ранее не была судима.

"У нее двое детей (один ребенок - несовершеннолетний). Она политически мотивированна и выполняла задания не за деньги", - рассказал источник.

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Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела милиции.

20 декабря 2006 г. памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 г., неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень.

Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014г памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014г. памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 и 14 марта 2018 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073503
 
 
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Міф про "пєрвую століцу" -- кацапська вигадка, що засіла в мозку хохлят-малоросів.

Після розпаду російської імперії було проголошено незалежність України (УНР) та визнано багатьма державами світу. І столиця була в Києві.
Але хохлята продовжують повторювати кацапо-ґебістські штампи про "пєрвую_сталіцу_хряков". Яку було створено щоб виправдати агресію проти УНР.
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Очень необходим сегодня Закон Украины --- " О лишении гражданства -- за сепаратизм " и второй Закон Украины --- " О автоматической депортации граждан Украины из Украины за совершенные преступления против государства и народа Украины " ...
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Плюс конфіскація майна, яке належить всій родині, бо якщо не думають за себе то може подумають за дітей.
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камень хотела взорвать
отжешь ссука
паздравляю наших гэбэшников с очередным громким делом
та куле там паздравляю
ПИШАЮСЯ!
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Ти глянь,і зовсім не побоялись,сміливі харківські судді...Мабудь,щось у лісі здохло...
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Роман Коваль додав 4 нові світлини - разом з Михайлом Медведчуком та 88 іншими особами.

неділя о 4:05 PM
А судді хто?
Суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Попревич, який засудив до ув'язнення добровольців батальйону "Айдар" Олександра Корнієвського та Івана Каралюса, свій будинок у Донецьку (вул. Олімпійська, 15А) "прикрасив" погруддями Сталіна і Леніна


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Так це його замісто будки з Сірком поставили? Суд заарештував підозрювану в підготовці теракту біля пам'ятника УПА в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3994
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Это не подготовка - это уже стадия реализации...
В отличии от Сенцова, была поймана на месте преступления,
а ему впаяли 23 года!
Это, при том, что дело Сенцова сфабриковано.
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"У неї двоє дітей (одна дитина - неповнолітня). Вона політично мотивована і виконувала завдання не за гроші", - розповіло джерело..."
===
От тому, що не за гроші, треба давати на повну.

Бо виродки знайшли для себе виправдання.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал подозреваемую в подготовке теракта возле памятника УПА в Харькове, - прокуратура
 
 
 
 
 
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