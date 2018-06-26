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 Медперсоналу больниц ОРДЛО запретили распространять сведения о террористах, - ГУР

Командование 1 и 2 АК ВС РФ проводит мероприятия, направленные на пресечение утечки информации о потерях личного состава оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"С целью противодействия распространению панических настроений среди личного состава представителями оккупационной власти проводится работа в больницах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. До медицинского персонала больниц доведено указание о запрете распространения сведений о военных, находящихся на лечении", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское командование на Донбассе усиливает оккупационные войска на мариупольском направлении, - ГУР

Вместе с тем, по данным украинской разведки, военнослужащим оккупационных войск запрещено общение с гражданскими пациентами, прежде всего об обстановке в районе ведения боевых действий и потерях личного состава.

Источник: https://censor.net.ua/n3073502
 
 
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Хе... - значит наши много "ихтамнетов" набили..... Медперсоналу больниц ОРДЛО запретили распространять сведения о террористах, - ГУР - Цензор.НЕТ 2994
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Уверен, что нынешний ЧМ для рашки закончится диким мельдониевым скандалом, ну не возможно пройти танком по двум не слабым сборным и тебя выносит как дворовую команду Уругвай, до сих ищу его где он там на глобусе
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Уругвай посильнее и Египта и саудитов. Но даже против таких рашка не потянет. Другое дело,что козлорылые с теми и другими просто "переговорили" и "попросили".
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А что, приказы 2014, 2015, 2016 и 2017 годов отменили?
Или они на год выдаются? Или просто - напоминают?
Новость - ни о чем!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМедперсоналу больниц ОРДЛО запретили распространять сведения о террористах, - ГУР
 
 
 
 
 
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