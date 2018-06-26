 Медперсоналу больниц ОРДЛО запретили распространять сведения о террористах, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"С целью противодействия распространению панических настроений среди личного состава представителями оккупационной власти проводится работа в больницах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. До медицинского персонала больниц доведено указание о запрете распространения сведений о военных, находящихся на лечении", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, по данным украинской разведки, военнослужащим оккупационных войск запрещено общение с гражданскими пациентами, прежде всего об обстановке в районе ведения боевых действий и потерях личного состава.