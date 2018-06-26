 ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

"Мы сейчас очень интенсивно работаем с украинским правительством, с нормандским форматом, то есть с Германией и Францией, по запуску (kick-starting) нового процесса трехсторонних переговоров. Мы все еще надеемся, что мы будем иметь первый их раунд до летних каникул", – сказал он в Вашингтоне 25 июня на конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам вице-президента, на этих переговорах с участием Украины, России и ЕС необходимо обсудить объемы транзита, которые имели бы коммерческую ценность, тарифы, необходимые инвестиции в украинскую газотранспортную систему (ГТС), а также интерес к управлению ею со стороны ведущих европейских компаний с высокой репутацией.
"Это все в повестке дня. Я надеюсь, что мы сможем найти хорошее решение на долгосрочный период, которое обеспечит, что этот маршрут останется важным в обеспечении Европы российским газом", – заявил М.Шефчович.
Он сообщил, что намерен обсудить вопрос трехсторонних переговоров на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком, которая запланирована на 26 июня, а также в ходе саммита Украина-ЕС, который пройдет 9 июля.
Ссылаясь на общение с украинскими коллегами, вице-президент Еврокомиссии отметил, что они понимают необходимость обеспечить конкурентные преимущества украинской ГТС по сравнению с другими маршрутами, то есть предложить хорошие тарифы и сервис, а также грамотное управление и бесперебойную работу.
М.Шефчович добавил, что Украина имеет большие подземные хранилища газа (ПХГ) на западе стране, которые являются очень важным стратегическим активом для управления таких крупных газовых систем.
В этой связи вице-президент позитивно оценил перспективы привлечения одной из ведущих европейских газовых компаний с высокой репутацией к управлению ГТС Украины на период после 2019 года.
По его мнению, дополнительную уверенность этому проекту могли быть дать США и международные финансовые организации, которые могли бы "войти в игру" и обеспечить гарантии финансирования необходимой модернизации компрессорных станций и газопровода.
"Я верю, что такая коалиция может быть построена", – заявил М.Шефчович.
"Історія з виступом екс-міністра оборони Анатолія Гриценка у проросійському «Міжнародному центрі досліджень відносин Росія - ЄС» у Відні (я писав уже про неї) отримала несподіване продовження.
«Кандидат у Президенти України», а саме так Гриценко згідно сайту Центру Гриценка назвав себе там, тепер чомусь категорично намагається приховати сам факт свого перебування у Центрі, а позаяк приховати не виходить (Центр сам про це повідомив), кандидат Гриценко розповідає про якусь міфічну зустріч з європейцями, під час якої він, мовляв, розмовляв про лиху долю українських полонених. В тому що пан Гриценко міг обговорювати долю полонених з європейцями - я не сумніваюся, зі стюардесами та барменами в д'юті-фрі він міг говорити в тому числі й на ці теми.
Апеляція до теми полонених теж не нова - скандальна проросійська адвокатеса Тетяна Монтян теж свою подорож в окупований Донецьк і зустріч з бандитом Мозговим виправдала привезеним звідти українським полоненим.
У мене до кандидата Гриценка інші запитання:Чи існують якісь інші докази, що в розмові «з європейцями», які «працюватимуть напряму з Путіним» (це я все пана Гриценка цитую), мова йшла таки про полонених, а не про те, як Гриценко «умовить олігархів стати просто крупними бізнесменами» та домовиться з Москвою через свої з нею тісні зв'язки, як сказано на сайті Центру?Чи це збіг, що до Відня та до проросійського Центру пан Гриценко завітав буквально напередодні приїзду до Відня президента Росії Владіміра Путіна?Виступ пана Гриценко у проросійському центрі тривав, максимум, кілька годин, а перебував він у Відні кілька днів. Чим він там займався? Милувався краєвидами і відвідував «моцартівські» місця?Чи правдива інформація, яку розповідають між собою українські журналісти, що у Відні пан Гриценко мав зустрічі з бізнесменом Фірташем (який там проживає) і бізнесменом Коломойським? Чи не з цими зустрічами пов'язана зміна риторики пана Гриценка щодо олігархів - всі ці «дискусії з олігархами, які готові відмовитися від нинішнього статусу, аби стати просто сильними діловими людьми» та «до Дмитра Фірташа, Рината Ахмєтова та Ігоря Коломойського не прийде людина, яка попросить поділитися бізнесом»?
Цікаво, відповість? Чи продовжить приховувати сам факт відвідування «Міжнародного центру досліджень відносин Росія - ЄС»?"
мало кто знает нацтаящего пулковника...)
и шо ты с ней будешь делать, если кроме кацапского газа она ничего другого транспортувать не может...
Обслуживание трубы без газа - труба-дело.
ГТС - это не только труба.
Это целая инфраструктура .
Хотя, кому я объясняю...
А лохторат сдадут ПУСИНУ по цене стеклотары...
а будете пхати свои носи туди...ПУСИН НАПАДЕ!
ГТС - для транзита газа.
Только в этом случае она самоокупаемая, в лучшем случае.