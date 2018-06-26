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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Транзит российского газа через Украину является очень важным для энергетической безопасности ЕС и потенциально конкурентоспособен, однако необходимо быстрее начать реальную дискуссию, как обеспечить его безопасность на период после 2019 года, когда завершается контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы сейчас очень интенсивно работаем с украинским правительством, с нормандским форматом, то есть с Германией и Францией, по запуску (kick-starting) нового процесса трехсторонних переговоров. Мы все еще надеемся, что мы будем иметь первый их раунд до летних каникул", – сказал он в Вашингтоне 25 июня на конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам вице-президента, на этих переговорах с участием Украины, России и ЕС необходимо обсудить объемы транзита, которые имели бы коммерческую ценность, тарифы, необходимые инвестиции в украинскую газотранспортную систему (ГТС), а также интерес к управлению ею со стороны ведущих европейских компаний с высокой репутацией.

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"Это все в повестке дня. Я надеюсь, что мы сможем найти хорошее решение на долгосрочный период, которое обеспечит, что этот маршрут останется важным в обеспечении Европы российским газом", – заявил М.Шефчович.

Он сообщил, что намерен обсудить вопрос трехсторонних переговоров на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком, которая запланирована на 26 июня, а также в ходе саммита Украина-ЕС, который пройдет 9 июля.

Ссылаясь на общение с украинскими коллегами, вице-президент Еврокомиссии отметил, что они понимают необходимость обеспечить конкурентные преимущества украинской ГТС по сравнению с другими маршрутами, то есть предложить хорошие тарифы и сервис, а также грамотное управление и бесперебойную работу.

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М.Шефчович добавил, что Украина имеет большие подземные хранилища газа (ПХГ) на западе стране, которые являются очень важным стратегическим активом для управления таких крупных газовых систем.

В этой связи вице-президент позитивно оценил перспективы привлечения одной из ведущих европейских газовых компаний с высокой репутацией к управлению ГТС Украины на период после 2019 года.

По его мнению, дополнительную уверенность этому проекту могли быть дать США и международные финансовые организации, которые могли бы "войти в игру" и обеспечить гарантии финансирования необходимой модернизации компрессорных станций и газопровода.

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"Я верю, что такая коалиция может быть построена", – заявил М.Шефчович.

Источник: https://censor.net.ua/n3073498
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ось ціна допомоги від Європи на 1 млрд. євро! Нам така допомога не потрібна і ГТС ми нікому не віддамо! Якщо рошен віддасть, то через 11 місяців всі ці рішення будуть відмінені!
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Гриценко попросив Європу щоб жодних грошей рошену не давали!
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То він працює не ФСБ?

"Історія з виступом екс-міністра оборони Анатолія Гриценка у проросійському «Міжнародному центрі досліджень відносин Росія - ЄС» у Відні (я писав уже про неї) отримала несподіване продовження.
«Кандидат у Президенти України», а саме так Гриценко згідно сайту Центру Гриценка назвав себе там, тепер чомусь категорично намагається приховати сам факт свого перебування у Центрі, а позаяк приховати не виходить (Центр сам про це повідомив), кандидат Гриценко розповідає про якусь міфічну зустріч з європейцями, під час якої він, мовляв, розмовляв про лиху долю українських полонених. В тому що пан Гриценко міг обговорювати долю полонених з європейцями - я не сумніваюся, зі стюардесами та барменами в д'юті-фрі він міг говорити в тому числі й на ці теми.
Апеляція до теми полонених теж не нова - скандальна проросійська адвокатеса Тетяна Монтян теж свою подорож в окупований Донецьк і зустріч з бандитом Мозговим виправдала привезеним звідти українським полоненим.
У мене до кандидата Гриценка інші запитання:Чи існують якісь інші докази, що в розмові «з європейцями», які «працюватимуть напряму з Путіним» (це я все пана Гриценка цитую), мова йшла таки про полонених, а не про те, як Гриценко «умовить олігархів стати просто крупними бізнесменами» та домовиться з Москвою через свої з нею тісні зв'язки, як сказано на сайті Центру?Чи це збіг, що до Відня та до проросійського Центру пан Гриценко завітав буквально напередодні приїзду до Відня президента Росії Владіміра Путіна?Виступ пана Гриценко у проросійському центрі тривав, максимум, кілька годин, а перебував він у Відні кілька днів. Чим він там займався? Милувався краєвидами і відвідував «моцартівські» місця?Чи правдива інформація, яку розповідають між собою українські журналісти, що у Відні пан Гриценко мав зустрічі з бізнесменом Фірташем (який там проживає) і бізнесменом Коломойським? Чи не з цими зустрічами пов'язана зміна риторики пана Гриценка щодо олігархів - всі ці «дискусії з олігархами, які готові відмовитися від нинішнього статусу, аби стати просто сильними діловими людьми» та «до Дмитра Фірташа, Рината Ахмєтова та Ігоря Коломойського не прийде людина, яка попросить поділитися бізнесом»?
Цікаво, відповість? Чи продовжить приховувати сам факт відвідування «Міжнародного центру досліджень відносин Росія - ЄС»?"
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Весь Ваш словесний понос не має жодного сенсу! Гриценко їздить в ЄС постійно, бо там працює група експертів які напрацьовують рішення для європейської влади, які допоможуть зупинити путіна! Гриценко як навирогідніший переможець на виборах Президента України, постійно запрошується в ЄС для консультацій по майбутньому вирішенню російсько-українського конфлікту! Гриценко запрошується в ЄС, бо порошенку вже ніхто не довіряє і європейці не ідіоти, вони запрошують для консультацій майбутнього Президента, з яким через 10 місяців прийдеться вирішувати всі питання переговорів з путіним! Європейці не хочуть втрачати час на порошенка і тому вже сьогодні припинили будь які переговори з порошенком! порошенко це вже минуле, корупційно-кримінальне минуле України!
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а хто такой Грыцэнко - можно поподробней...?)))
мало кто знает нацтаящего пулковника...)
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Гриценко це той хто пообіцяв посадити всю барижну мафію олігархів - порошенка, ахметова, коломоського, турчинова, яценюка та всіх інших бариг які продають Україну путіну!
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он и на тебе обещал женится - когда выполнит своё обещание...?)))
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Обіцянки які давали тобі, я бачу виконали багато разів!
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это ты там стоишь на коленях перед Грыцэнко - не путай позиции...)))
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Ты принимаешь слишком близко к сердцу обещания перед выборами.И Петя обещал.И Кучма,и Ющенко..Кто выполнил свои обещания?А Гриценко 100% не станет президентом.Их назначают в США,а Гриценко там не знают
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Гриценко людина військова до коренів волосся, він не обіцяє якщо не може виконати!
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Не могу поддержать по причине того,что не знаю кто это и не слышал о выполнении данных им обещаний. Как и большинство.
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і ГТС ми нікому не віддамо!

и шо ты с ней будешь делать, если кроме кацапского газа она ничего другого транспортувать не может... ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 2012
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ГТС може транспортувати газ від західного кордону до всіх областей України!
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Не має значення на яку потужність працює ГТС, має значення щоб всі українські споживачі були гарантовано забезпечені газом! ГТС це стратегічна комунікація, зупинивши яку можна погубити мільйони мешканців України! Тому ГТС може бути тільки в руках українського уряду і ні в яких інших!
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ГТС мы "віддамо" ахметову в виде "металобрухту".
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Ахметову ми дамо тюремну робу і невеличку пайку, нарешті Ахметов повернеться в рідні умови кримінального світу. Але в тюремному карцері йому буде не так зручно як у лондонському найдорожчому в світі пентхаусі.
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Стратегічна комунікація яка забезпечує газом всю Україну! Ціна її десятки мільярдів доларів!
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Ты эту тему куришь, хоть немного?
Обслуживание трубы без газа - труба-дело.
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Газу достатньо, потрібні труби для транспортування газу по Україні! Жодних міжнародних "менеджерів" путіна з європейських газових трейдерів, які належать путіну - нам тут не потрібно!
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Труба трубе рознь.
ГТС - это не только труба.
Это целая инфраструктура .
Хотя, кому я объясняю... ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 9992
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Інфраструктура грошей не просить. Головна витратна частина це вартість газу який спалюється для прокачки транзитного газу! Менше качаємо - менше спалюємо, менше витрачаємо!
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Главное, чтобы все приехали на эту важную встречу.
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кацапы же вроде уже определились - через украинскую гтс транзита не буде, пока Украина не станет лояльной...это главная причина и никаким комиссарам ЕС ее не решить, что бы те не говорили...прогнуться перед кацапом значит потерять душу, а значит трубу придется пилить на металл... ЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5725
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Коли Україна отримає спільний кордон з Казахстаном, питання наповнення ГТС туркменським газом буде вирішене в найкоротший термін!
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Шоколадная банда на последок решила сорвать куш и на Панаму! Жити па навому)))
А лохторат сдадут ПУСИНУ по цене стеклотары...
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Да что там обсуждать, оставят минимальный транзит да и то надолго ли неизвестно, все эти договоренности не стоят бумаги на которой написаны.
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А шо там Карпати вирубают, лес кругляк в ЕС идет не останавливаясь? Кто знает как там дела обстоят.
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та рубают вовсю, тысячами гектар, ускоро совсем не останется... даже при совке такого позора не было...
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Все под контролем!
а будете пхати свои носи туди...ПУСИН НАПАДЕ!
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Другой газ туда закачаете. Мало ли на планете газа? Да и панувать дальше.)
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Без разницы. Главное, чтобы было куда, а пытливый ум не растеряется.
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Это, сколько ж гектаров гороха нужно посеять?
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ты переработаешь - путриотам это под силу...)))
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Ты уж тоже как-то перегибаешь. Агрессор без транзита не оставит.
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ты тоже перерабатывай и закачивай вместе с Матой...)))
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Нет, а какой смысл в агрессии, если транзита нет? Чего завоевывать ему?)
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жуй внятно - способствует твоему пищеварению...(с)\советы врача...\
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Хорошие, очевидные врачи у вас, но жаль ничего по сути коммента.
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тебя циклит трольчиха...\это даже не вопрос...\
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ГТС - не для транспортирования газа населению.
ГТС - для транзита газа.
Только в этом случае она самоокупаемая, в лучшем случае.
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Вартість транспортування газу через ГТС це заполітизована тема! Чи менше качається газу в трубі, тим менше газу спалюється в ГТД ГПА ГТС для прокачки! Мало траниту - мало саплюємо, зайвих грошей витрачати не будемо! Сьогодні ми змушені спалювати 1,5 млрд куб.м. українського газу, щоб прокачати газ путіна в Європу!
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С другой стороны, если даже транзита не будет, то трубы в любом случае останутся. При всём коварстве кацапам их никак не выкопать на украинской территории.
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отэто новость))) не удивлюсь если завтра депутаты кинуться оформлять ЧП по утилизации труб высокого давления.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС надеется запустить до летних каникул трехсторонние переговоры о судьбе украинской ГТС, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович
 
 
 
 
 
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