 Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где состоялись военные учения по территориальной обороне "Північна фортеця-2018", сообщили в пресс-службе СНБО.
"На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись "Защитим свой дом, защитим Украину" - этот лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины", - сказал Турчинов, добавив, что содержание этого лозунга должно стать задачей для всех подразделений и частей территориальной обороны страны.
По словам Секретаря СНБО Украины, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников. "Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул он, добавив, что "мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния".
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что сегодня во время учений, состоявшихся на полигоне Гончаровское в Черниговской области, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. "Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно", - добавил Турчинов.
Он отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для наших Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничных войск. "В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил Турчинов.
как только лолита свалит - нужно немедленно найти амбарные книги Банды Будки
и там все реальные данные стецьков, имена, адреса, суммы....
ненаказанное преступление - путь к рецидиву
Просіть і буде дано вам. (Біблія)
от этой территориальной обороны про которую втюхивает Турчинов, не осталось бы мокрого места
как он люстрацию прошел?
У кацорылых тысячи боевых самолётов и баллистических ракет - чем их сбивать?
Какая оборона нах@й?
Дайте ему селёдки и запить бояркой! Не видите, плохо ему!
Территориальная оборона вещь серьезная и с ней будет считаться любой враг.
И не пишите чушь. Почти вся авиация уже модернизирована, об этом были сотни новостей и видео. ВЫ серьезно думаете, что самолет которому 30 лет еще будет летать без модернизации. Теперь постепенно модернизируется и ПВО.
И над высокоточным оружием идёт работа.
Так, что товарищ ольгинец не сцы, прорвемся.
Как я понял "модернизацией авиации", Вы называете ремонт и продление полётного ресурса.
По ПВО работа вообще не ведётся. Крылатая ракета "Нептун", это советская Х-35 слегка модернизированная. Работы ведутся по ракетам калибра 300 мм к РСЗО "Смерч". Даже патронный завод только обещают. И похоже эта власть может проводить только организационные мероприятия.
Что советовал? Звездолёты строить или линкоры или сразу Звезду Смерти и брать Москву штурмом?
недолуга легенда для стецьков и мартынов