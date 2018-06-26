 Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где состоялись военные учения по территориальной обороне "Північна фортеця-2018", сообщили в пресс-службе СНБО.









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"На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись "Защитим свой дом, защитим Украину" - этот лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины", - сказал Турчинов, добавив, что содержание этого лозунга должно стать задачей для всех подразделений и частей территориальной обороны страны.





По словам Секретаря СНБО Украины, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников. "Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул он, добавив, что "мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния".





Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что сегодня во время учений, состоявшихся на полигоне Гончаровское в Черниговской области, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. "Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно", - добавил Турчинов.

Он отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для наших Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничных войск. "В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил Турчинов.



