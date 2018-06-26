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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:нацбезопасность (122) оборона (978) Турчинов (2983)

 Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Многоэшелонная система территориальной обороны, создаваемая в Украине, является залогом и фундаментом защиты нашей страны в условиях масштабного военного конфликта.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где состоялись военные учения по территориальной обороне "Північна фортеця-2018", сообщили в пресс-службе СНБО.

Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 01
Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 02
Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 03
Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 04

Смотрите: Резервисты территориальной обороны прошли учебные сборы на Закарпатье. ФОТОрепортаж


"На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись "Защитим свой дом, защитим Украину" - этот лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины", - сказал Турчинов, добавив, что содержание этого лозунга должно стать задачей для всех подразделений и частей территориальной обороны страны.

Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 05
Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 06

По словам Секретаря СНБО Украины, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников. "Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул он, добавив, что "мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния".

Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 07

Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 08
Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 09

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что сегодня во время учений, состоявшихся на полигоне Гончаровское в Черниговской области, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. "Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно", - добавил Турчинов.
Он отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для наших Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничных войск. "В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил Турчинов.


Многоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов 10

Источник: https://censor.net.ua/n3073497
 
 
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Генератор случайных фраз пытается хоть как-то оправдать свои космические доходы, бо теща-удачливая коммерсантка уже не катит.
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Бай бай ,бот !
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Влада рошена та проросійської мафії фактично фальсифікує оборону України! Без протитанкових гармат та артилерії територіальна оборона не має шансів проти танкових колон путіна, які розтягнуться на 50км від нашого кордону в наші тили! Бригада тероборони має бути бригадами протитанкового спецназу, які зупиняють будь яку танкову чи механізовану колону ворога та гарантовано знищують її! Зустрічати та шукати танки ворога мають розрахунки ПТРК на джипах, далі мають підтягуватись протитанкові гармати 100мм МТ-12 на броньованих КРАЗах з керованими снарядами Стугна на 5км! Далі має підходити артилерія на КРАЗах з гаубицями 122 мм Д-30 на 15км з керованими снарядами Карасук, для знищення передової групи противника, яка не увійшла в безпосередні зіткнення з нашими частинами і ховається за будинками! Далі має підходити артилерія з гаубицями 152мм МСТА-Б та Гіацинт-Б на КРАЗах які б'ють на 25-30 км керованими снарядами Квітник. Далі має підходити ракетна артилерія з РСЗВ Ураган та Смерч (Вільха), для знищення скупчень живої сили та бронетехніки ворога на відстані 30-100км!!! Саме так має бути організована реальна територіальна оборона! Все решта це дурня! Автоматами танкову колону довжиною 50км не зупиниш!
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А зря. У него диван только разгоняться стал.😊
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не треба його спамити, ржачно читати, особливо на військові теми, він в стратегії мабуть пеграв, може б його якась фірма на роботу взяла сценарії писати для ігор.
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Санитари! Експерт знову розв'язався!
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залог защиты Украины - наладить сбственный выпуск стволов и патрончиков Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9181
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Ні, не це! Залог захисту України - адекватний Генштаб, який розуміє ситуацію і приймає правильні рішення! Без якісного Генштабу, не допоможуть жодні стволи!
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Igor L, Вам треба терміново пройти перепідготовку. Танкові колони це проблема регулярних військ, а територіальна оборона повинна знищувати логістику ворога. Цього їх і навчають.
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Регулярних військ недостатньо щоб стримати двохмільйонну армію путіна, тому бригади тероборони мають відразу готуватись як регулярні протитанкові підрозділи! Влада не збільшує чисельність ЗСУ з 250 тис. до 600 тис. військових, а маючи 204 тис. штатних військових посад, які на 50% неукомплектовані військовим персоналом, неможливо буде зупинити танкові колони агресора! Досить себе дурити, ніхто за викликом не приїде, бо немає кому приїжджати, немає штатних армійських бригад для захисту 7000 км державного кордону! Бригади тероборони будуть основною бойовою одиницею на фронті, тому і готувати і оснащувати їх потрібно відповідно - як передові бойові підрозділи ЗСУ!
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Удивительно вы порохоботы тупые ,ну неужели непонятно ,что правду в спаме спрятать невозможно !!!
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От дивись, пігдог, про Пороха ти перший в цій темі згадав. То хто тут "порохобот"? Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8087
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Про кого ? Пороха ? Це шо таке ? Нема ниякого Пороха есть параша мальдивско-офшорная ...класса лолита от липецкой фимы рошен....
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"фіма рошен" Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3643 - саме той випадок коли пігдог нмагається прикинутись людиною.
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Это ты зря,я крысу мальдивскую никогда за человека не считал ,хоть он и прикидывался ... Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9191 это тут ВСЕ могут подтвердить ... Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9541
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Ну визнай шо він тобі подобається. Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9626 Ти ж тут цілодобо на нього теребонькаєш. Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2402
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Не,я балдею когда получаю платёжку за квартиру или когда смотрю на ценники в магазине или аптеке ,ну и ещё я балдею ,когда читаю бредни порохоботов ... Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3397
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Ця ватниця тусується в кожній темі , чорти б її побрали 😂
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Це адепт "Білого братства" святої Йулі-Деві-Христос!
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Вони там всі припиз***ні на всю голову , як іх бахіня 😀
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Ну так Крым-то,оно небось не за 30 серебрянников продало ,так шо с доходами там всё путём ... Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2314
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будуть, будуть
как только лолита свалит - нужно немедленно найти амбарные книги Банды Будки
и там все реальные данные стецьков, имена, адреса, суммы....
ненаказанное преступление - путь к рецидиву
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Дурчинов тебе зачекалися в кімнаті без вікон і дверима з віконечком
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Скажите пожалуйста, а Кирилл Александрович Турчинов, будет служить в киевской бригаде терробороны? Или в случае большого шухера он таки будет служить в бригаде терробороны Хайфы?
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Чому вас ботів вічно коробить коли мове йде про оборону України від ворога ?
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Так ключевой вопрос именно в том ,что турчиновы,порошенки,яценюки,аваковы,гройсманы это и есть главные враги Украины ,путин по сравнению с ними просто никто и звать его ху*ло Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9131ну ты порохобот не переживай ,очень скоро выборы и народ Украины определится ,кто друг а кто враг и будешь ты милок на зоне писать мемуары ,под названием,"Как я был порохоботом".... Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9131
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Ну конеШно ,каждый кто жулика порошенко называет жуликом тот хворый Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9098по другому и не могло быть написано в соевых методичках ... Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9098
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Не, знаю, с чего их коробит. Вы спросите у ботов. Багатоешелонова система територіальної оборони є запорукою захисту України в умовах масштабного військового протистояння, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3137
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так я шо-то не понял, мы к обороне таки готовимся? а окупированые територии освобождать? тут величайшие стратеги наев с аваковым другое рассказывали.
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Окуповані що просили, те і отримали.
Просіть і буде дано вам. (Біблія)

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Город Макеевка поселок Нижняя Крынка --колона российских танков идет на Донецк !!!!
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Боже, какие дуры набитые. Взять бы и размазать мордой по асфальту. Теперь вот паспорта получили небось биометрические. Что с них взять если в пустой башке нет мозга.
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Тобі , кацапе , яке діло , як ми готуємся до оборони і як глушити твоїх братків із мухосранска ? 😀
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Для цього населення повинно бути озброєним.
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А воно в нас яке? 800 000 легальних стволів на руках - це шо не резервна армія?
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У мене нема, а кого знаю, у тих лише ружжа мисливські. Дайош кожному автомат і дві гранати!))
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наше счастье что наш противник не США, Турция, Израиль или даже Польша
от этой территориальной обороны про которую втюхивает Турчинов, не осталось бы мокрого места
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А вы, по аналогии, сидите на ф-ке им. К.Маркса и на Банковой?
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Це твоє ху**ло ботоксне , невже не впізнав ? 😂
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Прізвище Президента України пишеться з великої літери , мокша не мита !
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Ну вот был Турчинов главой СБУ, вот кто понит что он сделал на этом посту? я вот только помню шо он в кожанной курточке ходил, да еще и парочку дел там красиво пропали.
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Колхознику , тобі пора на срунет , там тобі розкажуть , що зробив Турчинов , на якого мокші завели кримінальну справу!
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А что правда то в глаза колет. Ну ходит свадебный генерал по полигонам. Смотрит там что-то. дело про могилевича все забыли. а то что он советник у кучмы был тоже забыли. Ну и т.д. Т.е. если кацапы на кого то завели дело то он значит все герой?
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Щоб тобі все життя в сра*** ці кололо від нахабної брехні !😀яку ти розповсюджуєш за шмат хліба !
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Я вижу это вы отрабатываете. Потому что по сути ничего не написали. Вы критично мыслить можете или нет? И какую же брехню я тут написал. Я спросил кто что помнит за Турчинова на посту главы СБУ и написал что я лично помню, а вот Вы что помните? А поните как он у кучмы советником был, а еще за юлю попку рвал, предав единожды предаст и во второй раз.
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Как думаете почему Тручинов не пошел в президенты?
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В 1987 году перешел на партийную работу - стал секретарем райкома комсомола, затем -заведующим отдела агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола.
как он люстрацию прошел?
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За 4 года не созданы ни ПВО, ни ПРО.
У кацорылых тысячи боевых самолётов и баллистических ракет - чем их сбивать?
Какая оборона нах@й?
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Іпать .... Ви реально такі тупі , чи притворяєтесь ? Шо ти пишеч , чмо ольгінське ?
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За чотири роки в Украіні з'явилася армія і військова техніка , яка здатна дати кацапорилим гідну відсіч ! Не хочете мирно залишити нашу країну , поїдете в целофанових мішках на кацапію !
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Нет турчинов ,нам не оборона нужна против вас а нападение ,одной молниеносной атакой можно и нужно прекратить вашу преступную деятельность направленную против Украины и её народа !!!
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А чи не пішли б ви на палавой орган дєдушкі?
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Да чо вы гаварите?! Ниможет этага быть!
Дайте ему селёдки и запить бояркой! Не видите, плохо ему!
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Вся надія тільки на Пастора. Кривавого Пастора...
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вгадайте хто в першому ешелоні буде першим втікати......... сволота.
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Пастор первым и побежит, да так что скорый поезд как ласточка черепаху сделает!
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Как-то эта система похожа на тотальную мобилизацию времён второй мировой войны. Сейчас в приоритете ракетные войска и авиация с высокоточным оружием, и ПВО как средства борьбы с ними. В Украине дела с этим не очень хороши. Высокоточных ракет нет вообще, авиация досталась от СССР и не модернизировалась. Средства ПВО от зональной защиты постепенно переходят к объектовой, из-за списания старых установок. Если дела пойдут так дальше, то ПВО будет защищать только три объекта: Банковая 11, Грушевского 12 и Грушевского 5.
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просто посмотрите, чем и как воюет Игил в Сирии и против каких противников.
Территориальная оборона вещь серьезная и с ней будет считаться любой враг.
И не пишите чушь. Почти вся авиация уже модернизирована, об этом были сотни новостей и видео. ВЫ серьезно думаете, что самолет которому 30 лет еще будет летать без модернизации. Теперь постепенно модернизируется и ПВО.
И над высокоточным оружием идёт работа.
Так, что товарищ ольгинец не сцы, прорвемся.
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Только один вопрос:"И где сейчас тот Игил".
Как я понял "модернизацией авиации", Вы называете ремонт и продление полётного ресурса.
По ПВО работа вообще не ведётся. Крылатая ракета "Нептун", это советская Х-35 слегка модернизированная. Работы ведутся по ракетам калибра 300 мм к РСЗО "Смерч". Даже патронный завод только обещают. И похоже эта власть может проводить только организационные мероприятия.
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Народ, а фельдмаршал диванных войск Игорек Л уже отметился? уже заспамили бедолагу?
Что советовал? Звездолёты строить или линкоры или сразу Звезду Смерти и брать Москву штурмом?
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Все зразу і одночасно ! Але тільки після полудніка - на полуднік манна кашка ....
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жиденя паскудне,кагебешно-комсомольське,пнх!!!
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хуже порохоботов и ольгинцев только зрадофилы... и ноет и ноет, и стонет и стонет, сидит на диване паскуда в тепле и достатке и стонет и ноет... ну и мудилы прости господи...
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Мудилы - очень точное определение !👍👍
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Плять, СТРАТЕГГГЪ!!!!!! Сашка, сколько бы ты не проявлял "патриотизма" но за Крым , паскуда комсюко-набожная - ответишь!!!!!!!!!!!!
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был пастор кровавый, стал помидоросоковый
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не был никогда кровавым кровянистый ребе
недолуга легенда для стецьков и мартынов
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"Знов засмерділо жидівське болото..."Л.Костенко.
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Показуха.Нужна швейцарская система.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногоэшелонная система территориальной обороны - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния, - Турчинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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