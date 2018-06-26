 В связи с резким ухудшением погодных условий обесточена часть Мариуполя

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В результате стихии были обесточены 119 трансформаторных подстанций из 687 подстанции. По состоянию на 8.00 аварийными бригадами МРЕС восстановлено электроснабжение на 42 ТП. Ведутся усиленные работы по восстановлению электроснабжения на других 77 ТП", - говорится в сообщении.

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В городе была организована круглосуточная работа оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Штаб координирует действия жилых, коммунальных предприятий, аварийных служб города с целью обеспечения их бесперебойной работы для жизнеобеспечения населения.

Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме для оперативного устранения чрезвычайных ситуаций.