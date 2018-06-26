 ЕС окончательно утвердил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

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После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.