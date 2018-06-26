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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:кредит (2082) Евросоюз (11948)

 ЕС окончательно утвердил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финпотребностей Украины и поддержки структурных реформ.

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

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После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

ЕС окончательно утвердил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073493
 
 
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Так это помощь или кредит? Это же разные вещи.
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рошену дають гроші щоб він провів вибори терористів та окупантів в місцеву владу на Донбасі! Гидко не це дивитись! Європа виступає інструментом путіна, бо дуже хоче заробляти гроші в росії! Продають неньку за копічину, а потім розграбують ці гроші на дорогах та інших "проектах". Дороги які відремонтовані в минулі роки вже знищені вантажівками, а списування грошей на дороги продовжується!
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Как не прыгай, а твой шеф всё равно не пройдёт! Умом не вышел - берись за ум! ЄС остаточно затвердив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 4614
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Это кредит частично покрыть проценты по прошлым кредитам
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Пете и его банде соевой ето помощь. А для народа ето еще один кредит который будет отдавать народ а не властьимущие
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Все дело в условиях на которых дадут этот кредит, если там будет как в прошлом году снятие моратория на вывоз леса то обойдемся без вашего кредита.
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Этот кредит выдан на погашение предыдущих обязательств и увеличение общего долга.
Денег никто не увидит.
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Ну вот подадут меморандум на голосование в Раду тогда и узнаем условия кредита.
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Деньги спиз@дит высшее руководство, а долги повесят на нас. Схема работает безотказно уже 27 лет. Грусно то, что рано или поздно из-за этого рухнет экономика.
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Слово "кредит" набило оскомину...
Теперь, это "помощь".
Хорошо, хоть не "скорая"....
До этого еще не дошло.
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Ого скільки ольгінського гівна всплило ...
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а где им ещё подрабатывать - умных на зарубежные сайты бросили...)))
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1 миллиард маловато будет. Каждому депутату по миллиону уже $450миллионов. Еще Косюку, Вальцману, Ахметову, Рюкзакову, Гнойсману и ихним подпевалам. И опять пустая коробочка.
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Кто же дает деньги власти которая через пол года собирается бежать? Ето идиотизм.
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ай да день сегодня кошерный, еврики родненькие ай да майбахи скоростные да праституточки упругие, поперло так поперло, сегодня хороший день дорогие дураки избиратель ЄС остаточно затвердив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 2950 .
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Если даже тут соврали раз в пять, то всё равно- есть чему позавидовать. Это- не транш...

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октябрь 1917 года... Санкт-Петербург... в своей квартире у окна сидит бабушка, внучка декабриста... смотрит в окно и видит бегущих по улице солдат и матросов...подзывает гувернантку и спрашивает - "а кто это бегает, что они хотят"... гувернантка отвечает - "это матросы и солдаты, революцию делают, хотят чтобы не было богатых"...
на что старушка говорит - "странно, а мой дедушка хотел чтобы не было бедных"
вопрос к президенту - сколько порошенко еще будет стоять с протянутой рукой?
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миллиард для макроэкономи это не просто мало, а издевательски ничтожно... ЄС остаточно затвердив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 4006...в Грецию, к примеру, уже больше трети триллиона вкачали...наверное потому столько и дали, зная что разворуют...все буде хорошо...
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знают что разворуют и всё равно дают, но дают не даром ....украину продают вместе с рабами.....
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Самое время начать выплачивать зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000 евро в месяц, в Украине уже сегодня.
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скажите, как думаете
первым - петруха подписал бамаги про антикоррупционный суд
или первыми они расщедрились.... на кредит-помощь
или это... как бы... не связанные вещи... совпадение чисто...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС окончательно утвердил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
 
 
 
 
 
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