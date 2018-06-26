 ЕС окончательно утвердил предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.
После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.
властьимущим - помощь
Денег никто не увидит.
Теперь, это "помощь".
Хорошо, хоть не "скорая"....
До этого еще не дошло.
настала пора выписывать премии
на что старушка говорит - "странно, а мой дедушка хотел чтобы не было бедных"
вопрос к президенту - сколько порошенко еще будет стоять с протянутой рукой?
первым - петруха подписал бамаги про антикоррупционный суд
или первыми они расщедрились.... на кредит-помощь
или это... как бы... не связанные вещи... совпадение чисто...