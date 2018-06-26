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 Политика Украины
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Все про:монеты (77) НБУ (4362) торговля (784)

 С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ

С 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в случает отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общей суммы чека при наличных расчетах, напомнил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко на брифинге в Киеве во вторник.

"Национальный банк уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн грн в год", - сказал В.Зайвенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.

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"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил он.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

В. Зайвенко подчеркнул, что введение округления общей суммы чека при наличных расчетах не повлияет на инфляцию.

"Наш анализ свидетельствует, что цены от внедрения округления не изменятся. Таким образом, реализация этой инициативы не приведет к подорожанию товаров и услуг... Внедрение правил округления не будет влиять на инфляцию как прямо, так и опосредованно… Округляется сумма чека, а не цена", - сказал он.

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Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов. Соответственно, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

Источник: https://censor.net.ua/n3073492
 
 
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Саме за це стояв Майдан. Саме за це!
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Каким боком остановка чеканки ненужной мелочи к Майдану?
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Результат реформ для лохтората!
Шоколадный БАТЯ заботится о каждом и его карманах)))
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Ненужной мелочью скоро станут купюры в 5...10..20...50...и 100грн.)))
А будете против?
ПУСИН НАПАДЕ!!))
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Только свидетели ЖИТЯ ПА НАВОМУ не видят той инфляции что шмонает кошели лохтората!))
Цены растут ежедневно...а возможности заработать все меньше...
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Ты меньше в тырнетике сиди, и возможность заработать побольше появится...
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рабочій, а ти що такий молодий, що тобі бомби не дають?
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В твоих карманах ??? Ты, московит, за пенсию свою российскую переживай лучше.
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это же его заработок - что хе ты геноцидишь...?)))
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кто там что будет округлять? сделают цены кратными 5, на том и поимеют...
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Твоя зарплата например 3599грн.Наруки ты получиш 3595.А налог платиш с первичной суммы.Для магазинов шара начнется.Все цены буду оканчивать на 99....5.99,29.99 и тд.Та же хрень с налогами только наоборот.продавец получаее 6грн а платит налог с 5.99.Теперь переведи это в масшатабы сети супермаркетов...
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если ты купишь 6 товаров по *.99 то округление будет в твою сторону, или супермаркеты ещё и больше 5 товаров не будут отпускать...
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При покупке товаров округление тебя лично не касает.Ща 6 товаров по 0.99 ты заплатишь 7грн.А продавец заплатит налог с 5.94.
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"Филе форели"... губа не дура...

В Беларуси колбаса Молочная доллара 3-4 стоит...
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Экономь на колбасе.
Переходи на паштет соевый.
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Про бульбу ты забыло - ты столько лайков наполучаешь, аж загордишься...
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Это ты здесь за лайки тусуешься.
Мне твои лайки до сраки.
Это - новые технологии.
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Я такой нехороший и получаю лайки? Что-то ты заговариваешься...

Как насчёт паштета из бульбы?
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йому тільки з ягеля, все решта санкції, бульбу ж з Америки привезли.
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ты уже видно перешла - раз рекламируешь...)))\вкусен - или вынужденно жрёшь...?)))\
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мабуть тільки мріє, санкції і таке інше, тому тільки скрепний з ягеля.
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Не округлять а обнулять надо и не чеки а вороватую власть !!!
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Ну так вперед, на Красную Площадь, московит.
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ты это можешь сделать сцыкло николаевское...?)))
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Кстати это тоже схема для обворовывания людей ,теперь не будет ни одного ценника ,скажем 10-49,а вот 10-51 будет везде ,в масштабах Украины это миллионы вытащенные из кармана дурачков надеявшихся ЖИТЬ по НОВОМУ !!! С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ - Цензор.НЕТ 6206
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Ты совсем дурак ? Как таких на работу в Ольгино берут ? Старайся лучше, а то тебе зарплату урежут.
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зато какой нбу умный..и работает на банковую..
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Еще один умник. А не доходит, что округлять СУММУ будут, как в одну, так и в другую сторону ?
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не доходит..почему проблемы нбу меня должны волновать..
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Что именно до тебя не доходит ? Что если в чеке будет 10грн.5коп., то ты заплатишь 10 гривен, а пять копеек с тебя требовать никто не будет. Это так сложно понять ?
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не будет ни одного ценника ,скажем 10-49,а вот 10-51
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Так сумму по чеку округлять будут, а не цену каждого товара в отдельности. И, кстати, если цена будет 10.51, то ты заплатишь 10.50. Или вы в школе правила округления еще не проходили ?
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Похоже в школе не учились Вы, 10,51 заокрунляется до 11 если уж речь идет о монетах, или 50 коп для Вас купюра ?
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"Так сумму по чеку округлять будут"
Вот еду я в маршрутке, билет 2.5, завтра будет 2.51, что мне посоветуете добрать у водителя, чтобы не переплачивать 49 коп, или 25% ?
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И перечитай-ка статью, спорщик. "... При этом он добавил, округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными."
То есть, никто тебе не запрещает дать водителя маршрутки ровно 2 гривны 51 копейку. Или ты переживаешь, что внезапно пропадут все копейки из оборота ?Источник: https://censor.net.ua/n3073492
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раньше такие нбу проводили денежные реформы и воровали деньги со сберкнижек С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ - Цензор.НЕТ 956 а плохиши на демострации ходили..виляя хвостом от радости
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Видишь,как здорово тебе объяснили,что ты дурак ,поэтому я пожалуй повторять этого не стану ... Із 1 липня підприємства торгівлі і сфери послуг округлюватимуть загальну суму чека під час готівкових розрахунків, - НБУ - Цензор.НЕТ 5219
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10-49 округляется до 10-50
10-51 округляется до 10-50
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10-51 округляется до 11 и мелочи нет.
10-49 не округляется-ищите мелочь или округлим до 11.
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стецьково-чоколятних) на іронію)) перевели,
навіть в цьому питані, що по хвакту)) вже давно присутнє !
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Ха, дурень с картинками никак не угомонится ))). Не устал, болезный ? )))
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ну работу работает дымытрык - не отнимай у него кусок хлебушка...)))
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Я уже и не вспомню, когда кэшем в магазине рассчитывался. Везде терминалы есть.
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С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ - Цензор.НЕТ 9296на ЦН бригада мокшан как у себя дома!типа,рабочего,Lvbnhj(этот вообще стахановец С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ - Цензор.НЕТ 9296)...
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ты кстати самый тупой из них...а вам рубли за самолайки тоже накидывают?мариночка уже отметилась Із 1 липня підприємства торгівлі і сфери послуг округлюватимуть загальну суму чека під час готівкових розрахунків, - НБУ - Цензор.НЕТ 1900вы реально лишнехромосомцы...
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Это не скрытая инфляция, банкиры, объясните?
или очередная потужна и ришуча 146 рыхорма?
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Похоже для многих новость - не повод для обсуждения, а возможность полаяться между собой.
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це привід для соєвих черговий раз лизнути чоколядну дупу.
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Любые манипуляции с деньгами, округления, замена бумаги на метал, вывод мелочи из оборота,отношение людей и государства к копейкам и тд и тп. это самые правдивые показатели состояния экономики в стране.
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уточняй, это показатели того, что экономики в стране нет
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Не могу. Для кого-то она есть)У нас есть люди, которые мелочь уж лет 20 в руках не держали.
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Основное правило округления:
Если чек больше хх.51 грн - извините мелочи нет, если меньше-пожалуйста сдача.
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Администраторы супермаркетов теперь переведут продавцов с з/п на "на заокругленные".
2 минуты на покупателя, 30 в час, 240 в смену, по 40 коп на каждом-как раз нынешняя з/п продавца в АТБ получается.
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Особенно раді закону водители маршруток.

Проезд в автобусе 3.51, давайте либо без здачи, либо по новому закону. Із 1 липня підприємства торгівлі і сфери послуг округлюватимуть загальну суму чека під час готівкових розрахунків, - НБУ - Цензор.НЕТ 6176
Заправки думаю тоже быстро сообразят, что бензин должен быть не 28.50 а 28.51.
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Имбецилы как раз в НБУ, если есть проблема с мелочью её надо решать, а не перекладывать на плечи рядовых граждан, а они пусть грызуться между собой.
Отмените мелочь и делов то, а не "если есть-то дают сдачу, если нет-то не дают"
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какая философская сентенция..долго тужился, убогий?
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єдине радує що через пару місяців ціх баранів при владі викинуть на смітник історії
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ
 
 
 
 
 
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