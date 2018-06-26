 С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общую сумму чека при наличных расчетах, - НБУ

"Национальный банк уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн грн в год", - сказал В.Зайвенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он добавил, округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.
"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил он.
При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.
В. Зайвенко подчеркнул, что введение округления общей суммы чека при наличных расчетах не повлияет на инфляцию.
"Наш анализ свидетельствует, что цены от внедрения округления не изменятся. Таким образом, реализация этой инициативы не приведет к подорожанию товаров и услуг... Внедрение правил округления не будет влиять на инфляцию как прямо, так и опосредованно… Округляется сумма чека, а не цена", - сказал он.
Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов. Соответственно, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.
Шоколадный БАТЯ заботится о каждом и его карманах)))
А будете против?
ПУСИН НАПАДЕ!!))
Цены растут ежедневно...а возможности заработать все меньше...
Все о реформах за 4 года)))
В Беларуси колбаса Молочная доллара 3-4 стоит...
Переходи на паштет соевый.
Мне твои лайки до сраки.
Это - новые технологии.
Как насчёт паштета из бульбы?
Вот еду я в маршрутке, билет 2.5, завтра будет 2.51, что мне посоветуете добрать у водителя, чтобы не переплачивать 49 коп, или 25% ?
То есть, никто тебе не запрещает дать водителя маршрутки ровно 2 гривны 51 копейку. Или ты переживаешь, что внезапно пропадут все копейки из оборота ?Источник: https://censor.net.ua/n3073492
10-51 округляется до 10-50
10-49 не округляется-ищите мелочь или округлим до 11.
навіть в цьому питані, що по хвакту)) вже давно присутнє !
или очередная потужна и ришуча 146 рыхорма?
Если чек больше хх.51 грн - извините мелочи нет, если меньше-пожалуйста сдача.
2 минуты на покупателя, 30 в час, 240 в смену, по 40 коп на каждом-как раз нынешняя з/п продавца в АТБ получается.
Проезд в автобусе 3.51, давайте либо без здачи, либо по новому закону.
Заправки думаю тоже быстро сообразят, что бензин должен быть не 28.50 а 28.51.
Отмените мелочь и делов то, а не "если есть-то дают сдачу, если нет-то не дают"