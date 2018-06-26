 Из изолятора временного содержания на Херсонщине сбежали двое преступников. Объявлен план "Перехват", - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Херсонской области.
Правоохранители разыскивают:
1. Солихова Рахматулло Абдурохимовича, 14.06.1979 г.р., проживал в с. Новотроицкое, арестованный за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений.
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые.
Особые приметы: лобные залысины.
Был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.
2. Балаев Алексей Юрьевич, 01.07.1989 г.р., проживал в Новотроицком районе в с. Громовка, арестован за совершение грабежей и краж.
Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные.
Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.
"Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение разыскиваемых, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: (0552) 45-90-01, (0552) 45-90-02 или 102. Конфиденциальность гарантируем!", - говорится в сообщении полиции.
Впрочем, старик Хоттабыч не совсем арабский персонаж...
Вот довольно глубокая статья по теме
1. Солихова Рахматулло Абдурохимовича
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