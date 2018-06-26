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 Из изолятора временного содержания на Херсонщине сбежали двое преступников. Объявлен план "Перехват", - полиция. ФОТО

Ночью 26 июня с изолятора временного содержания в г. Новотроицк сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше. В области введен в действие план "Перехват".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Херсонской области.

Правоохранители разыскивают:

1. Солихова Рахматулло Абдурохимовича, 14.06.1979 г.р., проживал в с. Новотроицкое, арестованный за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений.
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые.

Из изолятора временного содержания на Херсонщине сбежали двое преступников. Объявлен план Перехват, - полиция 01

Особые приметы: лобные залысины.

Был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.

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2. Балаев Алексей Юрьевич, 01.07.1989 г.р., проживал в Новотроицком районе в с. Громовка, арестован за совершение грабежей и краж.

Приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные.

Из изолятора временного содержания на Херсонщине сбежали двое преступников. Объявлен план Перехват, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.

"Уважаемые граждане! Если вам известно местонахождение разыскиваемых, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: (0552) 45-90-01, (0552) 45-90-02 или 102. Конфиденциальность гарантируем!", - говорится в сообщении полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3073490
 
 
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с херсонского кичмана ушли два уркагана? опять охранник??
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Впрочем, старик Хоттабыч не совсем арабский персонаж...
Вот довольно глубокая статья по теме
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Правоохранители разыскивают:
1. Солихова Рахматулло Абдурохимовича

Вспомнилось:


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А я то думаю , с чего бы это ментов немерено у нас по улицам рассекает . Бабки резко по секс маньяков заговорили . Детей со школьного лагеря без родителей домой не отпускают . Прославился наш Новотроицк одним словом .
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МусАров начальников на нары! Завтра у них Путин сбежит...
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