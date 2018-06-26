 Нужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко

"Мы должны и далее укреплять механизм деоккупации оккупированного Крыма, обеспечить международно-правовые шаги ответственности России за милитаризацию полуострова, восстановление российских баз, превращение Крыма в остров несвободы, и мы должны максимально эффективно использовать международно-правовые механизмы. Заявляю о том, что для нас это имеет абсолютно принципиальное значение", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с выпускниками Киевского института международных отношений во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил о задачах украинских дипломатов обеспечить международно-правовую ответственность России за вооруженную агрессию против Украины на востоке и незаконную аннексию Крыма.
"Многое из того, что сейчас делают по моим поручениям украинские дипломаты, характеризуется словом "впервые". Впервые мы используем международный арбитраж, впервые используем международный суд, впервые применяем конвенции, включая конвенции за ответственность по финансированию терроризма, конвенции ответственности за расовую дискриминацию, которую Россия проводит против украинцев, против крымских татар, против граждан Украины в незаконно аннексированном Крыму", - отметил П.Порошенко.
«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе»
Может, твоя банда в лице турчинова, пашинского и парубия отменит договоренности с хуйлом, по которым Крым был продан ими хуйлу за некую денюжку и возможность остаться у власти?
Пеця "переплюнул" Лёню Брежнева... "экономика должна быть экономной"...Жесть.
Этот пиз...ол уже обещал лохторату
1 закончить ато за 24 часа...
2 продать бизнес
3 боротись с корупцией а не возглавить ее...
И многое многое другое)))
До этого он говорил примерно так - "Крымчане увидят как хорошо стали жить украинцы и сами присоединятся с армией РФ к Украине..., все просто"
Кажется в 2015 году говорил или в 2014, пока с своей командой не стал воровать эшелонами....
Без обид...
"Мы выиграем экономическое, либеральное, демократическое состязание за ум, настроение крымчан. Потому что мы будем эффективные, не коррумпированы, демократичные и свободны. Уровень жизни в Украине за административной границей с крымским полуостровом будет лучшим. Это единственный способ выиграть борьбу за настроения крымчан и такой же вариант даст нам победу на Донбассе", - заявил президент.
Он сказал это - "состязание за ум, настроение крымчан". Растолковать надо?
Доречі, а який у вас рівень IQ?
А если вам будет мало...то пообещаю еще!)))
Вот он шапито и устраивает...
ПРОЕ...Л 4 ГОДА И ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ...
Одним словом БАТЯ 2!
Такой рассказ прозвучал в интервью сербскому изданию "Правда", перевод которого предоставило "ИноСМИ".
"Да, добровольческие нацистские батальоны по-прежнему остаются тут, но есть и регулярная армия. Много раз случалось так, что мы сотрудничали с регулярной армией Украины, и украинские военные давали нам координаты местонахождения этих добровольческих батальонов, чтобы наша артиллерия нанесла по ним удар. - Лолита заинтересована истребить добровольцев ?
или незабаром?
в отличие от тебя, шокобот, где пальтрет хряка у тебя спрятан далеко в кладовке
иначе, соседи узнают - прибьют
И справку от психиатра прихватить не забудь.
а пока - резвись с остальной прикукушеной стецьвой