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 Политика Украины
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 Нужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости дальнейшего укрепления международно-правовых механизмов по деоккупации Крыма и привлечения Российской Федерации к ответственности за милитаризацию оккупированного ею полуострова.

"Мы должны и далее укреплять механизм деоккупации оккупированного Крыма, обеспечить международно-правовые шаги ответственности России за милитаризацию полуострова, восстановление российских баз, превращение Крыма в остров несвободы, и мы должны максимально эффективно использовать международно-правовые механизмы. Заявляю о том, что для нас это имеет абсолютно принципиальное значение", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с выпускниками Киевского института международных отношений во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил о задачах украинских дипломатов обеспечить международно-правовую ответственность России за вооруженную агрессию против Украины на востоке и незаконную аннексию Крыма.

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"Многое из того, что сейчас делают по моим поручениям украинские дипломаты, характеризуется словом "впервые". Впервые мы используем международный арбитраж, впервые используем международный суд, впервые применяем конвенции, включая конвенции за ответственность по финансированию терроризма, конвенции ответственности за расовую дискриминацию, которую Россия проводит против украинцев, против крымских татар, против граждан Украины в незаконно аннексированном Крыму", - отметил П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073488
 
   
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Мы должны, нам нужно, очередное бла бла бла от Лолиты Мальдивской.
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А от ще зразок «роботи» мишебраттєв які: «любят народ Украіни, но нєнавідят єйо правітельство»:

«Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським, є журналістка з РФ Юля Йоффе»
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Словоблудие Дякулы до боли напоминает что-то, например: "...Каждый предсъездовский день - ударный! 11-й пятилетке - ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых! Советская женщина - активный строитель развито­го социализма. Сохранять, осваивать, преумножать!...". Украина превращается в нью-совок?
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сегодня нема шо відкривати..от і триндить
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давайте поговорим про механизм и способы решения этой непросто проблемы Нужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6949 Нужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6949
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Не,это не серьёзно ,главное сказать,что это нужно а уж потом оно,как-то само-собой решится . Нужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1637
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нужно провести широкое обсуждение методов решения данных проблем ,а стенограмму заседания передать оккупантам,что бы им стыдно было
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такую говорильню як в пэтра мальдивского ще пошукати
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меня мнение Боссых не волнует...\от слова совсем...)\
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Надо-надо ,но тебе пэтя надо сухари сушить .... Нужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4831
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Ага ,пэте самое время пропеть ,"Успех пришёл и никого,лишь я один за всех"..... Потрібно зміцнювати механізм деокупації Криму та забезпечити міжнародно-правові кроки із притягнення Росії до відповідальності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4135
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Блин ! ))) Щас меня в плагиате обвинят ! ))) -Не успел. Ты опередил.
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Кстати по-настоящему великий человек! Не зря украинец по национальности. Жаль только к старости впал в маразм.
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Именно такой президент нужен сегодня Украине !!!
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Брежнев мог себе позволить говорить лозунги в стабильной стране,при стабильной экономике и валюте,где цены в магазинах не менялись годами,но не в разрушенной экономически Украине,которую содержит МВФ потому что президент и окружение бюджет тырят
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Ну нет ,Дорогой Леонид Ильич был по сравнению с пэтей просто святым ,хоть и говорил сиськи-масиськи,но хлебушек у всех был с колбаской ,квартирки получали ,коммуналочку платили три рубля ,водочку пили пивком запивая за копеечки и головка на утро не болела ,пэте до него,как до Гималаев на карачках а возможно и дальше ...
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Сухари суши.
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Дорогие товарищи ! Мы идем в правильном направлении ! ))) - Брежнева напомнил.
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а шо, уже есть какой-то механизм деоккупации Крыма?
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конечно есть .. 1 часть механизма спрятана на Мальдивах, другая в Панаме
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А где он есть, этот механизм, чтобы его укреплять, а, рошенушка?
Может, твоя банда в лице турчинова, пашинского и парубия отменит договоренности с хуйлом, по которым Крым был продан ими хуйлу за некую денюжку и возможность остаться у власти?
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"Мы должны и далее укреплять механизм деоккупации оккупированного Крыма...

Пеця "переплюнул" Лёню Брежнева... "экономика должна быть экономной"...Жесть.
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Видать у него эта самая механизьма без укрепления, ну просто никак.... . Дааже мальдивская водичка не помогла.
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Бла бла бла бла!)))))
Этот пиз...ол уже обещал лохторату
1 закончить ато за 24 часа...
2 продать бизнес
3 боротись с корупцией а не возглавить ее...
И многое многое другое)))
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Не иначе как намекает заняться этим вопросом выпускникам
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Потому, что они ещё не заразились зрадой и ищут пути решения проблем...
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Что легенда поменялась?
До этого он говорил примерно так - "Крымчане увидят как хорошо стали жить украинцы и сами присоединятся с армией РФ к Украине..., все просто"


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ВКЛ_это_мы_01- ну он говорил - Мы вернем Крым и Донбасс исключительно мирным путем..., путем экономического соревнования....

Кажется в 2015 году говорил или в 2014, пока с своей командой не стал воровать эшелонами....
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Извини, но ты один из тех, кому я не верю без цитат, даже цитаты и те проверяю, т.к. туда дописывается то, чего не было в оригинале, но ссылка даётся верная...

Без обид...
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http://korrespondent.net/ukraine/3417847-poroshenko-ukrayna-vernet-krym-myrnym-putem

"Мы выиграем экономическое, либеральное, демократическое состязание за ум, настроение крымчан. Потому что мы будем эффективные, не коррумпированы, демократичные и свободны. Уровень жизни в Украине за административной границей с крымским полуостровом будет лучшим. Это единственный способ выиграть борьбу за настроения крымчан и такой же вариант даст нам победу на Донбассе", - заявил президент.
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И где он сказал хотя бы отдалённо про - Лео Кот: "и сами присоединятся с армией РФ к Украине..., все просто"?

Он сказал это - "состязание за ум, настроение крымчан". Растолковать надо?
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Все правильно сказано. Деоккупація це антонім до слова оккупація, а слова економіка і економія, це різні поняття...
Доречі, а який у вас рівень IQ?
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Я вам обещал...обещаю и буду обещать!!!
А если вам будет мало...то пообещаю еще!)))
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У гидранта рейтинг В ПОЛ!)))
Вот он шапито и устраивает...
ПРОЕ...Л 4 ГОДА И ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ...
Одним словом БАТЯ 2!
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Сербский снайпер, который воюет на Донбассе на стороне террористов "ДНР", Деян Берич утверждает, что украинские военные якобы специально "сдают" добровольческие батальоны.
Такой рассказ прозвучал в интервью сербскому изданию "Правда", перевод которого предоставило "ИноСМИ".
"Да, добровольческие нацистские батальоны по-прежнему остаются тут, но есть и регулярная армия. Много раз случалось так, что мы сотрудничали с регулярной армией Украины, и украинские военные давали нам координаты местонахождения этих добровольческих батальонов, чтобы наша артиллерия нанесла по ним удар. - Лолита заинтересована истребить добровольцев ?
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Тут столько желающих помочь лугандонам и крысчанам. Пусть досыта нажрутся рузького мира и с триколором в попе поживут.Украинцы,куда вам спешить,своих героев жалеть надо.Или этих ублюдков власовских как в раю у козломордые икрой кормят....посмотрите их вебки на пляжах,почитайте их сайты-стонут собаки луна содрогается.Все вернётся и без ненужных потерь.Почитайте срусьвесну,чтобы понять,что холодильник отбивает аппетит у них уже от "че там у хохлов".Грызутся между собой скрепы лаптеногие.Им до слава татарстанов недолго осталось.Стоит начаться и так быстро одеяла станут на себя растягивать.Время работает на вас.Слава Украине!Дзякуй Америка! И как всегда старичку Маккейнушке здоровья и долгих...
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Обнести колючим дротом і спалить. (Варовка)
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Нееет...обносить и палить СВОЁ не надо.Всё вернется-искренне верю.И репарации выплатят либо сами что сохранят,либо Китай за них выплатит....за Сибирь и ДВ. Что для истории десяток лет-миг.У них ресурсов хватает.
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Що робити з тим бидлом яке там живе ненавидячи Україну?
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Какой такой механизм? Хоть бы показали этот механизм.
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а если пройдет информация: "Впервые в мире президент страны, поддержал своей 90-дневной голодовкой, голодовку крымских политузников Балуха и Сенцова ", то впору и на второй срок чумондан собирать...
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а парад в Севастополе уже провели?
или незабаром?
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он у меня всегда на видном месте
в отличие от тебя, шокобот, где пальтрет хряка у тебя спрятан далеко в кладовке
иначе, соседи узнают - прибьют Потрібно зміцнювати механізм деокупації Криму та забезпечити міжнародно-правові кроки із притягнення Росії до відповідальності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3282
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это ты тут маринка такая путриотичная - а в путерсбурге как погодка...?)))\в лахти-2 вовремя платят зряплату...?)))\
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осляндия, выведешь прыщи - тогда и приходи с "Мурзилки"
И справку от психиатра прихватить не забудь.
а пока - резвись с остальной прикукушеной стецьвой
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ты путриотка дыши глубже - поможет тебе при ПМС...)))
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"Знов засмерділо жидівське болото..."Л.Костенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно укреплять механизм деоккупации Крыма и обеспечить международно-правовые шаги по привлечению России к ответственности, - Порошенко
 
 
 
 
 
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