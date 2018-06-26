 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы призвал освободить Сенцова, Асеева, Сущенко и Семену

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии.

"Безопасность журналистов – наш приоритет... Неприятно, что журналисты не могут свободно работать в Крыму и на востоке Украины", – сказал он.

Дезир отметил также необходимость освобождения удерживаемого на Донбассе журналиста Станислава Асеева, снятия всех обвинений с крымского журналиста Николая Семены, освобождения Романа Сущенко и Олега Сенцова.

"Я призываю прекратить его задержание. Пришло время освободить Сенцова!" – сказал он.

Дезир подчеркнул, что ни один журналист не может быть осужден из-за его работы.

Автора "Радіо Свобода" и "Крым.Реалии" крымского журналиста Николая Семену оккупанты обвинили в "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России". Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение мнения.

ФСБ России 30 сентября 2016 в Москве задержала журналиста украинского информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющих государственную тайну". Уголовное дело в отношении журналиста возбудили по статье "шпионаж". 4 июня российский суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

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Связь с донецким блогером и автором проекта "Радіо Свобода" "Радио Донбасс.Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, пропала 2 июня 2017 года. Боевики более месяца отказывались сообщить, где находится Асеев. В июле представители террористической группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста Станислава Асеева и позволили ему встретиться с матерью.

Осужденный оккупантами украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он ​– "человек, который идет до конца".