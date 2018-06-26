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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2329) иск (440) Мальдивы (18) суд (21051) Гонтарева (724)

 НАБУ закрыло уголовное производство по отдыху Гонтаревой на Мальдивах

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Дело касалось декларирования Гонтаревой расходов на отдых на Мальдивах в 2016 году.

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Отмечается, детектив НАБУ Паутов В.А. вынес постановление о закрытии уголовного производства 16 марта 2018 г. в связи с отсутствием в действиях экс-главы НБУ уголовного преступления.

Указывается, что во время досудебного расследования детектив НАБУ получил разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", НАПК, вытребовал другие документы и провел иные процессуальные действия, в результате которых принял решение закрыть производство.

"Указанное постановление мотивировано детективом тем, что затраты на отдых ОСОБА_4 (Гонтарева. - Ред.) на Мальдивских островах в июле 2016 года составляли сумму в размере 249 тысяч 934,3 грн, что меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и в свою очередь не образует объективной стороны состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК ", - говорится в материалах суда.

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Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, поэтому уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена.

Закрытие производства оспаривал адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица.

Но судья согласился с мотивацией детектива НАБУ и жалобу не удовлетворил.

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Как сообщалось ранее, в июле 2017 г. суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой. На то время глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала 56,95 миллионов гривен доходов и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счету за 2016 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3073479
 
   
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Группа учонных из АП обнаружили способ, как с помощью редкоземельного Свинарчука и крупноузловых китайских тарантасов получать госзаказы МО.
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Как же нужен сейчас Украине Анатолий Гриценко, чтобы разворошить это воровское кубло.
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А зачем Толя недавно в Вену ездил и с Фирташем встречался? Решали, как будут "ворошить" это воровское кубло?
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Дык оказывается пиСдобол твой гриценко! Зря на Лерку нападал!
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да как они посмели сомневаться в честности этой... этой...короче - этой...
(ёпэрэсэтэ!!! и фсё!!)
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И вообще, тут есть более важный нюанс.
Огромная благодарность Цензору, что фото Гонтаревой в купальнике сделали НЕ крупным планом (ибо такое даже с утра показывать нельзя).
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К счастью, сейчас тут рекламируют водку Прайм - Зваблива класика. Хоть я и не люблю рекламу, но в данном случае две девчули в открытых платьях (справа) как-то спасают зрение от фото Леры-облигации НАБУ закрило кримінальне провадження щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах - Цензор.НЕТ 9652
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Лерка Аправданаааааа!!!! Не винАватая Ана!!!! НАБУ закрыло уголовное производство по отдыху Гонтаревой на Мальдивах - Цензор.НЕТ 7044
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Госпожа Гонтарева имеет полное право в свободнрй стране ездить куда она желает.
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Претензії стосувалися не того, що їздила, а того, що не задекларувала це так, як вимагає закон від держслужбовця. Платники податків, які оплачують, в тім числі й ці її поїздки, просто цікавляться як за таку невелику платню, що їй призначено громадянами, можна так добре розважитися.
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То Ти мабудь просто в долі жидьйониш
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да , после "отсидки" и полной конфискации , лет так через 150 ...., но это не о сегодняшней Украине...
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Тот, кто весел на работе,
Тот на отдыхе игрив -

Ось узяв би я сокиру
Та усіх би зарубив.
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Неудивительно, если учесть кого к ним Петя назначил аудитором, НАБУ теперь под полным контролем.
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Совесть нации, гигантесса мысли и мать украинской демократии
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быдло голосовавшее вадинтур довольно, теперь оно сможет
карлить оплачива отдых господ до 65 лет
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Ой, какой классный прецендет. путевка стоимостью в 20 тыс. у.е. не есть потребительской вещью. Ну вообще путевка это не вещь. Ох и следователи с судьями.
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И почему я не удивляюсь что у зрадаботов с арифметикой проблемы? Может они просто в ольгино не в курсе курсов?
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Вообщето, это меньше десятки и довольно скромно для главы НБУ. Зарплата ее в 2016 была под 70 тыс грн. в месяц.
Дело в другом. Лерка не сочла нужным показывать свои расходы и плевала на законы. А это подсудно.
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Аль Капоне в свое время плюнул на закон и сел в тюрьму надолго.
У нас гос.чиновники плюют на законы каждый день и ... остаются безнаказанными либо сажают тех, кто на них пожаловался.
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Да ну это фигня. Она и до НБУ не бедная была. У неё был пакет акций инвестиционной компании. Если она хороший спец в финансах она всегда себе найдёт высокооплачиваемую работу.
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Да здравствует наш суд!
"Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, поэтому уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена."
Торжество правосудия! Это - пи3дец!
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Мило-денюжка получена-дело закрыто - ВСЕМ лохам ЖИТЬ по НОВОМУ ...
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Сатановская банкир №1, по версии Офшоренко-Мальдивского.
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Если она в течении 10 дней не внесла эту путевку в декларацию, то там железная ч. 2 ст. 172-6 КУАП
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бля, для чего наплодили высокооплачиваемых НАБУ, САП, НАПК, АРМА и т.д., если отдачи 0 ? для того, чтобы воров оправдывать ? не надорвитесь, трудяги …
а народ слеп, нем и глух как те три обезьяны и дальше будет содержать этих дармоедов
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плодили - потому что доноры требовали. Исключительно для получения бабла.
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Конечно, если каждого за мальдивы-сейшелы сажать, кто страной руководить будет.
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Зрадолюбы фсех стран под фсеми флагами объединяйтесь!
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Серый волк невинен как дитя,
Серый волк напрасно оклеветан кем-то!

(с)
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на мальдивах соевых развелось как тараканов и дихлофос не берет...
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Та Ви що, а скажіть, цей детектив на адмінку матеріали виділив? Те, що сума не дотягла до криміналу, ще не означає, що там не має адмін.корупційного правопорушення.
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Гы, в Украине в этом году выездной туризм в разгаре, прямые чартеры на Мальорку, в Таиланд, по 2 чартера в Барселону в день, 2-3 рейса на курорты Италии.
Все летают, одной Гонтаревой нельзя.
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Ну и чтобы всем поровну

27.05.2011 Тимошенко витратила на Іспанію понад 100 тисяч євро?
Дочка зятя Юлії Тимошенко трохи підпсувала "страждально-войовничий" імідж своєї непрямої "бабусі". Завдяки їй всі дізналися, що торік Юля Володимирівна непогано відпочила в Іспанії. А ТаблоIDу стало відомо, що за свій кількатижневий релакс Тимошенко платила по 7000 євро на день.

14.01.2014 "Лицом в икру" - как отдыхают ирпенские депутаты. Блок Юлии Тимошенко. ФОТОрепортажЛюбые партийные споры, которые играются на публику в регионе между властью и оппозицией - нивелируются этими фотографиями. На одном колене стоит бютовец Пеший и чокается с "регионалом". У них есть общая цель в Коцюбинском и Гостомельском советах - дерибан леса.
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А чё вы тут копья ломаете? При задекларированных сбережениях под 5 лямов зелени, она вполне может тратить 10 тыс долл. на Мальдивы. Тут действительно криминала не видно. Другое дело - проверить законным ли путём нажиты вот эти 5 лямов...
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Жулики оставили себе лазеечку в законе, как потихому денежки тратить.
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опять крупная рыба сорвалась. все на спасение ромов!
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В стране миллиардами воруют, коррупция везде...
Но два (ДВА !!!!) года аж целое НАБУ изучало как тетка купалась неделю на море...
Теперь еще два года нужно расследовать как и на какие деньги она два пирожка купила на пляже...
НАБУ зря народные деньги не транжирит...
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а кто-то сомневался в обратном?!
И вообще, самые честные и порядочные люди в Украине работают в национальном банке.
Одна рОжкова чего стоит.
А гривну как "укрепили", кто-то это оценил.
Привыкли только "каки" писать на самого продвинутого уже экс-банкира, и прЭзЭденсткую звезду (чтобы не написать другое слово).
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Развела лохов, молодец баба. Теперь ей и семье хватит на десять жизней.
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"НАБУ закрыло уголовное производство по отдыху Гонтаревой на Мальдивах" - правильно, а то получается, что Порошенко можно на Мальдивах отдыхать инкогнито во время войны, а Гонтаревой нельзя. У них там за высоким забором равноправие.
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НАБУ - фсе. Вроде и на деньги Запада создано, а ничем не отличается от остальных.
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к сожалению, фурункул уже настолько вызрел, что взрыв новой революции в Украине - и дай Бог последней - с повешением всех причастных неизбежен...
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где столько чартеров набрать, эвакуация 450 пидерастов дело оч сурйозное, прийдется параход на Израиль заказывать
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набу больше нечем заняться чем доколупаться до официального миллионера что он отдыхал на мальдивах.
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Накуй было открывать??
один куй - зерро по всем делам!
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Ну вот. Фигура, конечно, мужиковатая, но неожиданно неплохие ноги. А теперь по теме. Неужели кроме отдыха на мальдивах и расследовать нечего? А как быть с рефинансированием абсолютно проблемных банков? Или Лера- альтруистка деньги им давала без отката? А как же пленки рожковой,где просто явка с повинной по поддержке банков страны, с которой мы воюем? Это ли не самая настоящая зрада ? Я ненавижу предателей. И если бы весь 'организм' Украина работал на то, чтобы выиграть войну, то мы бы ее выиграли. А так только сказками и битьем кулаком в грудь, вышиванкой и ломаной мовой - войну никогда не выиграть. И эта гадина гонтарева есть одни из кирпичиков нашего неуспеха, если мы готовы говорить правду сами себе как минимум. Преступления банкира всех времён и народов нужно расследовать тщательнейшим образом. НАБУ разочаровывает. Если их работа состоит из постоянных неуспехов, то и антикор суд не поможет, тем более в кастрированном виде.
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Да, что вы тут страдаете ?
Я вам тайну открою, только тихо никому не слова....
Пойдете вы всей страной на выборы , не пойдете всей страной на выборы, будет все так как должно быть...
"Если бы выборы на что-то влияли , людям запретили в них бы участвовать"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ закрыло уголовное производство по отдыху Гонтаревой на Мальдивах
 
 
 
 
 
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