 НАБУ закрыло уголовное производство по отдыху Гонтаревой на Мальдивах

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Дело касалось декларирования Гонтаревой расходов на отдых на Мальдивах в 2016 году.
Отмечается, детектив НАБУ Паутов В.А. вынес постановление о закрытии уголовного производства 16 марта 2018 г. в связи с отсутствием в действиях экс-главы НБУ уголовного преступления.
Указывается, что во время досудебного расследования детектив НАБУ получил разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", НАПК, вытребовал другие документы и провел иные процессуальные действия, в результате которых принял решение закрыть производство.
"Указанное постановление мотивировано детективом тем, что затраты на отдых ОСОБА_4 (Гонтарева. - Ред.) на Мальдивских островах в июле 2016 года составляли сумму в размере 249 тысяч 934,3 грн, что меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и в свою очередь не образует объективной стороны состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК ", - говорится в материалах суда.
Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, поэтому уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена.
Закрытие производства оспаривал адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица.
Но судья согласился с мотивацией детектива НАБУ и жалобу не удовлетворил.
Как сообщалось ранее, в июле 2017 г. суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой. На то время глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала 56,95 миллионов гривен доходов и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счету за 2016 год.
(ёпэрэсэтэ!!! и фсё!!)
Огромная благодарность Цензору, что фото Гонтаревой в купальнике сделали НЕ крупным планом (ибо такое даже с утра показывать нельзя).
Тот, кто весел на работе,
Тот на отдыхе игрив -
Ось узяв би я сокиру
Та усіх би зарубив.
от така куйня малята (с)
карлить оплачива отдых господ до 65 лет
Дело в другом. Лерка не сочла нужным показывать свои расходы и плевала на законы. А это подсудно.
У нас гос.чиновники плюют на законы каждый день и ... остаются безнаказанными либо сажают тех, кто на них пожаловался.
"Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, поэтому уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена."
Торжество правосудия! Это - пи3дец!
а народ слеп, нем и глух как те три обезьяны и дальше будет содержать этих дармоедов
Серый волк напрасно оклеветан кем-то!
(с)
Все летают, одной Гонтаревой нельзя.
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Дочка зятя Юлії Тимошенко трохи підпсувала "страждально-войовничий" імідж своєї непрямої "бабусі". Завдяки їй всі дізналися, що торік Юля Володимирівна непогано відпочила в Іспанії. А ТаблоIDу стало відомо, що за свій кількатижневий релакс Тимошенко платила по 7000 євро на день.
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Но два (ДВА !!!!) года аж целое НАБУ изучало как тетка купалась неделю на море...
Теперь еще два года нужно расследовать как и на какие деньги она два пирожка купила на пляже...
НАБУ зря народные деньги не транжирит...
И вообще, самые честные и порядочные люди в Украине работают в национальном банке.
Одна рОжкова чего стоит.
А гривну как "укрепили", кто-то это оценил.
Привыкли только "каки" писать на самого продвинутого уже экс-банкира, и прЭзЭденсткую звезду (чтобы не написать другое слово).
один куй - зерро по всем делам!
Я вам тайну открою, только тихо никому не слова....
Пойдете вы всей страной на выборы , не пойдете всей страной на выборы, будет все так как должно быть...
"Если бы выборы на что-то влияли , людям запретили в них бы участвовать"