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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (781) США (13839) энергетика (1003) реформы (3026) Шефчович Марош (49)

 Общая цель ЕС и США - поддержать энергетические реформы в Украине, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) обсудил с министром энергетики США Риком Перри (Rick Perry) поддержку энергетических реформ в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в своем Twitter в ночь на вторник по итогам встречи с Р.Перри в Вашингтоне.

"Наши общие цели: усилить энергетическую безопасность в Европе, с конкурентоспособным LNG, играющим важную роль, и поддержать энергетические реформы в Украине", – написал М.Шефчович.

Он не уточнил других подробностей, однако отметил, что с нетерпением ожидает продолжения переговоров на следующем Совете ЕС-США по энергетике, который, как надеется вице-президент, пройдет в июле.

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Выступая в ходе визита в США на конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, где, в том числе, обсуждался проект Nord Stream 2, М.Шефчович отметил, что партнерство – это "modus operandi" ЕС-США в вопросах энергетической безопасности, которое хорошо работает, подтверждением чему являются такие проекты как Southern Gas Corridor, CESEC, LNG.

"Важно, чтобы партнеры и союзники всегда разговаривали друг с другом, прежде чем принимать эффективные решения", – подчеркнул М.Шефчович.

Источник: https://censor.net.ua/n3073476
 
 
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Так, это - основа энергетической реформы!
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Давайте лучше возвращайте деньги властных коррупционеров из Офшоров. А против ворюг и их семейств санкции персональные. Вот это будет действовать реально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщая цель ЕС и США - поддержать энергетические реформы в Украине, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович
 
 
 
 
 
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