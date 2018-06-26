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Все про:прокуратура (3186) Москалькова (58) Вышинский (54)

 В прокуратуру АР Крым не поступали обращения Москальковой относительно посещения Вышинского в Херсонском СИЗО, - пресс-секретарь Тихончик

В прокуратуру АР Крыма не поступали обращения от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой относительно возможности посещения в Херсонском СИЗО руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и других арестованных по делам, которые находятся в производстве СБУ.

"В прокуратуру Крыма не поступало никаких обращений от офиса омбудсмена РФ относительно посещений", - сказала "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Также она сообщила, что К.Вышинский продолжает находиться в Херсонском СИЗО и об этапировании его в Лукьяновское СИЗО в Киев речь не идет.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3073474
 
 
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Интересно, почему его отвезли в Херсон? Он же в Киеве жил.
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Потому что дело ведет прокуратура АР Крым. Почему бы не потроллить кацапьё?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ прокуратуру АР Крым не поступали обращения Москальковой относительно посещения Вышинского в Херсонском СИЗО, - пресс-секретарь Тихончик
 
 
 
 
 
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