 Денисова: От нас скрывают истинное состояние здоровья Сенцова, который голодает уже 44-й день

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"15 июня, когда я была под дверью колонии в Лабытнанги, Татьяна Москалькова сообщила мне, что Олег прекратил голодовку. Через час сказала, что "Он был готов прекратить голодовку, но голодовку он не прекратил. Каждый день он получает, с его согласия, питательные смеси, включающие витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное".

В тот же день разговаривала с Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком. Он проинформировал меня, что последний раз был у Олега 5 июня. Голодовку он не прекратил, находится в медсанчасти под постоянным наблюдением врачей, ему ставят капельницы с глюкозой и ребоксином. Учитывая противоречивость предоставленной информации, я сразу запросила у Уполномоченного по правам человека РФ официальную информацию с подписью врача о состоянии здоровья Олега.

21 июня Татьяна Москалькова прислала мне письмо Уполномоченного по правам человека в ЯНАО, из которого я узнала, что на 20 июня 2018 Олег Сенцов получает ежедневную поддерживающую терапию, состояние здоровья его удовлетворительное. В тот же день Татьяна Москалькова заявила в СМИ, что "Олег выглядит хорошо, набрал несколько килограммов. Ему, с его согласия, применяют поддерживающую терапию, и это лечебное голодание получается".

22 июня мне пришел ответ и от Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что "Олега ежедневно осматривают медицинские работники: проводят общий осмотр и анализы. С 25 мая 2018 назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, Аминовен, Интралипид).

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8 июня был проведен совместный врачебный консилиум с участием врачей-специалистов Лабитнанской больницы (анестезиолога, терапевта, эндокринолога, хирурга), по его результатам - состояние здоровья Олега Сенцова оценено как удовлетворительное, лечение скорректировано, рекомендуется прием смесей для специализированного питания. В тот же день Олег дал письменное согласие на прием смеси для специализированного питания и с 8 июня он получает смесь для энтерального кормления "Nitridrink" (прием каждые 4 часа). Такую же смесь получала и Надежда Савченко в период длительного голодания".

23 июня, на мой вопрос к адвокату Олега, может ли он подтвердить такую ​​информацию, Дмитрий Динзе сообщил, что Олег написал, цитирую: "какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую". По словам адвоката, смесь в колонии есть, но он ее не употребляет. В видеосвязи с Олегом Сенцов мне отказали. Фото не предоставляют", - написала она.

В тоже время Денисова подчеркнула, что вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием.

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"Очевидно только то, что от нас скрывают истинное положение здоровья Олега. Требую немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти! Я призываю международные организации содействовать моему допуску на посещение Олега Сенцова или посетить его вместе со мной!

Я поддерживаю официальную просьбу Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда к Президенту РФ помиловать Олега Сенцова!

Требую немедленного освобождения Олега Сенцова!", - написала омбудсмен.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.





