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 Суд над Януковичем: В суд пришла Анна Герман. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 26 июня 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 56-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого экс-президента Виктора Януковича.

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:27 Судья Девятко утверждает допрос свидетеля Анны Герман. Объявляет перерыв на полчаса. Допрос начнется в 11 часов.

10:21 Прокурор Крым говорит, что не видят заявленных свидетелей защиты, однако защита каждый раз просит допросить новых, которые не опровергает позицию защиты. К тому же эти свидетели не имеют отношения к делу.

"Защита, видимо, путает это с делами Майдана", - отмечает Крым.

Он напоминает, что ранее защита просила допросить Герман по видеосвязи.

"Так это же лучше, что я приехала!", - выкрикивает Герман из зала

Судья и распорядитель делают ей замечание.

Крым говорит, что не видит оснований для допроса Герман.

"Почему вы меня так боитесь? Я же слабая женщина!", - кричит Герман из зала.

"Анна Николаевна, не нарушайте порядок!", - говорит судья Давятко.

10:17 Прокурор Максим Крым высказывает позицию обвинения по поводу допроса Анны Герман.

Адвокат Сердюк пытается добавить что-то: "Одно предложение!.."

Девятко: "Дайте сказать прокурору, не нарушайте порядок!"

Возникает перепалка.

10:15 Адвокат Сердюк: "Даются указания ускорить данное дело. Даются указания суду, например, от заместителя Генпрокурора Енина о сроках. Давление на суд приводит к тому, что суд отказывает защите в допросе свидетелей и исследовании наших доказательств".

"В очередной раз констатирую, что вы говорите неправду. Мы утвердили 23 свидетеля, всех, кто явился, мы допросили. Остальные не явились, двое отказались. С февраля вы не обеспечиваете их явление. По поводу давления. Суд - третья ветвь власти, на нее невозможно оказывать давление. Данная коллегия под давлением не находится!", - говорит Девятко.

"Суд дал вам возможность допросить всех ваших свидетелей и обвиняемого Януковича. Однако вы не обеспечиваете это"- добавил он.

Судья также напомнил, что определены даты для окончания допроса - с 16 по 20 июля 2018 года.

10:12 Судья Давятко спрашивает, почему не явились свидетели, которые утверждены судом.

Сердюк отвечает: "Мы будем допрашивать этих свидетелей. У нас есть подтверждение от Кобзаря, что готов 16-го быть в суде. Я планирую командировку еще, чтоб согласовать их допросы. Раньше я не мог связаться с Захарченко и Якименко, телефоном с ними связаться не могу, нужно каждый раз ехать. Согласие от них есть. Пока же мы настаиваем на допросе Герман".

10:09 Адвокат Сердюк говорит, что обеспечили явку Анны Герман. Ходатайство о том, чтобы ее допросить, было подано 21 июня. Говорит, что она общалась с Януковичем, когда он находился в Харькове, 22 февраля, что у нее есть уникальная информация о том, как Янукович пытался урегулировать ситуацию, обстоятельства подписания соглашения с оппозицией, как в парламенте голосовали за то, что Янукович самоустранился, а также о том, как в Крыму хотели обустроить работу Януковича как президента. Просят допросить Анну Герман.

10:07 В зал зашли судьи. 

Судья Владислав Девятко сообщает, что не явились бывший премьер Азаров, экс-министр внутренних дел Захарченко, Лебедев, Якименко, Клюев и другие свидетели защиты, а также сам обвиняемый Янукович.

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10:05 В зале суда Герман сидит в солнцезащитных очках.

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10:00 В суд пришла Анна Герман - экс-нардеп от Партии регионов, советник и пресс-секретарь Виктора Януковича. 

В коридоре Анна Герман говорит адвокату Януковича Виталию Сердюку: "Я вас уже четыре года прошу допросить. А вы все не заявляете меня!"

"Не дорабатываем, да", - улыбаясь говорит Сердюк.

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Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

На заседании, 8 июня, суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончаниисудебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3073468
 
 
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Московщина - то резервація наволочі. Але таку гидоту навіть туди не пускають... їй місце тільки на публічній шибениці.
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А.Герман бывшая жена КГБ-шника. Без комментариев.
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Санта Барбара млять продолжается. Кого то хоть судят? Пустую клетку? Как в анекдоте, когда меня нет вы можите меня судить и даже бить...
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под локоток поддерживает или в карман наркотики подкидывает?
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Янык же рвался участвовать в этом суде по видеоконференции. Луцик не согласился. Уж больше него самого никто не сможет рассказать.
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Сказочница галя стецiв ща как расскажет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: В суд пришла Анна Герман. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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