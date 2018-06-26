 Суд над Януковичем: Допрос Анны Герман. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

12:00 Допрос свидетеля Анны Герман окончен. Судья объявляет перерыв до 10 утра 16 июля.

11:57 Адвокат Федоренко спрашивает, чувствовала ли себя Герман небезопасно после 20 февраля 2014 года.

"После этой даты в Украине безопасно себя не чувствует никто. Вы знаете, сколько людей погибло на Донбассе, сколько убивают на улицах. Моя позиция - я Украину не покину. Буду ли я здесь жить или буду похоронена. Но есть люди, у которых есть семья, бизнес, их нельзя обвинять в том, что о они покидают Украину, ведь здесь не безопасно", - говорит Герман.

11:53 Прокурор Крым спрашивает: "Могло ли быть, что глава АП, получив письмо, где говориться о национальной опасности, не сообщил об этом президенту?".

"Я могу отвечать только за то, что я делала. Это нужно спрашивать у Клюева", - отвечает Герман.

Судья Девятко: "Стороны защиты и обвинения спрашивали вас о чем угодно, кроме письма. Вы знакомы с письмом от 1 марта 2018 глаз? "

"Я не видела этого письма. Читала в СМИ, что было такое письмо. Я не верю, что президент Украины мог позвать войска другого государства, я его в этом не поддерживаю, если это письмо было".

"Я читала об этом письме в СМИ короткую информацию, как только появилась. И как нардеп давала комментарии. Я сейчас должна видеть все письма, чтоб делать выводы", - добавляет Герман.

11:50 Прокурор Руслан Кравченко: "В АП всегда сообщалась информация, если она собиралась даже на главу АП? "

Герман говорит, что отвечала за гуманитарную политику.

"Особенная дисциплина, особенное доверие было в АП. Мы не врали друг другу!", - говорит Герман

Кравченко спрашивает, должен ли был глава АП сообщать важную информацию президенту.

Герман говорит, что можно допросить Клюева, Левочкина. А она лично доверяла тому, что говорилось в АП, не требовалось письменного доказательства: "У Януковича так было заведено".

Крым спрашивает, был ли Клюев рядом с Януковичем

Герман утвреждает, что да.

11:47 Герман говорит, что лично не видела обращения к министрам Польши, Германии и Франции. Только знала, что они существуют.

Прокурор Крым спрашивает, подтверждает ли она, что эти обращения куда-то были отправлены.

Герман говорит, что не знает и что стоит допросить Клюева.

"Я говорила с Клюевым, как он видит свое будущее. Он сказал мне: "Анечка, я буду с ним до конца!". Андрей Петрович может дать вам показания о дальнейшей судьбе этих писем", - говорит Герман.

"Надеемся, что защита обеспечит его явку", - добавляет Крым.

11:45 Герман: "Свое решение покинуть Украину (Янукович. - Ред.) принял, когда понял, что может начаться гражданская война. Думаю, что он сам себе не может объяснить это решение".

Она говорит, что общалась с Януковичем, когда он уже был в РФ. Это было во время президентских выборов в России. Подписала на границе документ, что не угрожает национальной безопасности РФ. Говорит, что очень просила пообщаться с Януковичем.

"Я четыре года не знала, почему он принял это решение. Коротко поговорила с ним по телефону. Виктор Федорович сказал, что если бы остался в Украине, была бы гражданская война. Наш разговор был меньше минуты", - поясняет Герман.

До этого, по ее словам, в последний раз она говорила с ним, когда было голосование в ВР по самоустранению.

11:41 "Если Янукович позволит мне открыть наши частные беседы, то я готова их дать суду", - говорит Герман.

"Что значит позволит? Вы у него в зависимости?", - уточняет Крым.

Герман: "Прокурор, ну вы же джентльмен? Или давайте я буду джентельменом".

"Давайте суд будет джентльменом и объяснит вам, что покоруору следует задавать", - говорит судья Девятко.

"Я могу объяснить прокурору, хоть вы и молодой, что есть джентльменские обязательства перед людьми", - добавила Герман.

11:39 Герман: "Януковича не считаю изменником. Даже его побег из Украины был для того, чтоб не началась гражданская война".

"Вы сказали, что факт выезда Януковича был неожиданностью. Почему?" - спрашивает прокурор Крым.

"Уважаемый господин прокурор, Виктор Федорович несколько раз во время наших телефонных разговоров из Харькова и Донецка, говорил, что не бросит Украину, что едет, чтобы пообщаться с людьми на востоке Украины. Он не собирался покидать Украину. Позже говорил, что его нахождение тут приведет к обострению конфликта. Ведь его сторонники могли столкнуться с его противниками и могла начаться гражданская война", - рассказывает Герман.

11:37 Допрос начинает обвинение.

Прокурор Крым спрашивает, куда обращалась Герман, чтобы её допросили.

Она говорит, что говорила это в эфире "112 канала"

Крым спрашивает, куда обращалась Герман четыре года, чтоб её допросили - так точнее.

"Я знаю, как действуют пресс-службы. Если вспоминают имя прокуратуры, то пресс-секретарь готовит пресс-релиз для Генпрокурора", - отвечает Герман. - Я просто не знаю процедуры. Если сделала не так, то извините меня".

11:35 Анна Герман говорит, что были письма в Германию, Польшу, Францию и Россию как в страны, которые были в соглащении. Напоминает, что Россия отказалась подписать.

"Президент направил им письма о том, что вы должны гарантировать, сделайте что-нибудь, чтоб в Украине не разгорелся конфликт. Позже такое же письмо было и в Россию", - рассказывает она.

"Почему нельзя считать Януковича изменником?" - спрашивает Сердюк

Прокурор Крым протестует. Говорит, что свидетель не о своих впечатлениях говорит.

Больше у защиты нет вопросов.

11:34 Адвокат спрашивает о соглащении с оппозицией.

"Оппозиция на выполнила, конечно. Янукович выполнил, снял всю охрану. Тут же вышел на Майдан Парасюк, кажется его фамилия, и призвал людей к штуруму. И люди пошли на штурм. Людей можно понять, они были растеряны", - говорит Герман, добавляя, что Янукович выполнил свои обязательства, а оппозиция нет.

11:33 Адвокат Сердюк спрашивает: "Можете ли дать суду проект документа, на который ссылаетесь?"

"Этот документ должен у меня быть, кажется. Я никогда не вбырасывала документы, где президент делал правки лично. Я с удовольствием предоставлю суду, если сохранился", - отвечает Герман.

11:27 Герман спрашивают о захвате админзданий.

"Когда я готовила публичное заявление Януковича о том, что он хочет объявить досрочные президентские выборы, в кабинет зашел глава ВР Владимир Рыбак. Виктор Федорович спросил, как ситуация. Он сказал, что нужно быть готовыми, что люди могут ворваться в ВР, депутаты могут пострадать, в толпе много людей с оружием. И сказал, что поддерживает досрочные выборы", - рассказывает Герман.

По ее словам, Рыбак сказал, что ситуация напряженная, и в любой момент в Украине может пролиться кровь. Герман также считает, что стоит допросить Рыбака.

11:23 О голосовании за самоустранения Януковича Герман говорит: "Голосовали фактически под дулами автоматов".

Говорит, что в Украине должен бытьсправедливый суд.

"Думаю, что справедливый суд оправдает Януковича! Потому что он только хорошего хотел для Украины. Вы спросите любого - тогда жилось лучше. Хотя лично мне тогда жилось хуже - мне тяжело во власти!", - отмечает Герман.

По ее словам, те, кто сейчас при власти, использовали людей. Сейчас коррупция по сравнению с 2014 выросла в несколько раз. "И об этом кричит весь мир! ", - говорит Герман.

Отмечает, что если этот суд не оправдает Януковича, то он пойдет в другие мировые суды, чтоб доказать, что не предавал Украину.

11:21 Адвокат Сердюк спрашивает обстоятельства избиения Табачника и Мирошниченко.

"Тогда к членам ПР, даже если они были демократичны, как, например, Мирошниченко, относились так. Если ты был членом ПР, ты был в таком положении, в каком сейчас находятся ромы в Украине. Их палят, уничтожают, убивают. Последний случай убийства во Львове, говорит о том, что радикальные группировки неконтролируемы! Многие мои знакомые тогда покинули Украину, мне тоже предлагали, но я не могу покинуть Украину, у меня тут груз 200, который я не могу забрать с собой", - говорит Герман.

11:19 "Когда готовился Договор об Ассоциации, по сути скажу - Янукович не отказался ее подписывать, он только приостановил, чтоб выработать более выгодные условия. Если б мы тогда выторговали условия, мы бы сейчас не имели такую плохую экономику, ЕС не заставил бы нас вырубать леса, наши соотечественники не ехали бы на заработки. Время показало, что Янукович был прав. Другой вопрос, что он не смог объяснить это людям. Виктор Федорович не был хорошим спикером, мы это знаем. Если бы он за полгода подготовил людей, то не было бы этой катастрофы. Но единственная его вина в том, что он не умел разговаривать с людьми. Не умели донецкие понимать, как важно говорить с людьми", - говорит Герман.

"Янукович всегда желал действовать так, чтоб Украине было лучше. Приостановление подписания Ассоциации было лишь для того, чтоб выработать лучшие условия. Я знала это, потому что принимала участие в так называемой тихой дипломатии", - добавила она.

11:13 Далее, по ее словам, по мобильному она набрала Вадима Новинского, который был в кабинете главы ВР. Попросила передать председателю парламента, что голосовать нельзя, ведь президент находится в Украине.

После этого звонка снова позвонила Януковичу. Он сказал: "Звони, Аня, еще раз! ". Я позвонила еще раз. Но выводы сделаны не были. Голосование было проведено.

"Закон об отстранении Януковича, об устранении от власти был принят, когда он был в Украине", - говорит Герман.

По ее словам, когда Янукович был уже в Крыму, ей позвонил замглавы АП и попросил ее организовать пресс-конференцию Януковича в Крыму, потому что он хочет рассказать, что подготовил письма на стран-гарантов Соглашения. Она, как утверждает, отказалась ехать в Крым.

Позднее узнала, что президент Янукович покинул страну.

"Это было для меня большой неожиданностью", - говорит Герман.

11:11 Анна Герман рассказывает еще один эпизод во время голосования в ВР о самоустранении Януковича.

"Когда поставили проект на голосование, я позвонила Виктору Федоровичу. Накануне он мне звонил из вертолета, говорил, что едет на восток, чтоб пообщаться с людьми, успокоить их. Зная, что он в Харькове, я набрала его, это было утро, он был в отеле. Я спрашиваю, что он делает. Он говорит, что возле него сейчас журналистка и готовит обращение. Я попросила услышать текст этого заявления. Ведь я была автором всех публичных его заявлений, готовила их, ведь лучше, когда вдвоем читают. Он по телефону мне зачитал. Я сказала, что не соглашаюсь с ней, что она слишком резкая, так с народом Украины сейчас говорить нельзя. Но он со мной не согласился. Я говорю - вы знаете, что готовят сейчас проект в ВР? Он говорит: "Как?". Когда было что-то неожиданное, он переходил на русский язык, даже со мной. Он говорит: "Ань, ну как, я же в Харькове! Ты им скажи!", - рассказывает Герман.

11:07 Герман рассказывает о подписании соглашения с оппозицией. Говорит, что лично готовила ему заявление об объявлении досрочные выборов.

"Он его подписал, и когда я уже выходила, чтоб огласить его журналистам, остановил и внес правки. В предложении "Я иду на внеочередные выборы", он изменил "Я соглашаюсь на...", - рассказывает Герман

Говорит, что Янукович хотел урегулировать конфликт мирным путем.

В соседнем кабинете тогда сидели министры Польши, Германии и Франции, согласовывали документ. Россия тогда отказалась подписать.

"Когда я уже выходила от президента, я увидела в коридоре представителей России, они кинули мне в след, что президент зря верит гарантам Запада", - рассказывает Герман.

11:05 Герман рассказывает, что сама попросилась стать советником Януковича.

"Я была до последнего его дня пребывания в Украине с ним рядом", - отметила она.

"Извините меня за очки, но я очень уставшая", - сказала Герман, снова надев солнечные очки.

11:03 Начинается допрос свидетеля Анны Герман.

Благодарит судью Девятко: "Вы даете надежду на честные суды. Если суды будут независимы, то Виктор Федорович может надеятся на справедливость и будет оправдан".

10:27 Судья Девятко утверждает допрос свидетеля Анны Герман. Объявляет перерыв на полчаса. Допрос начнется в 11 часов.

10:21 Прокурор Крым говорит, что не видят заявленных свидетелей защиты, однако защита каждый раз просит допросить новых, которые не опровергает позицию защиты. К тому же эти свидетели не имеют отношения к делу.

"Защита, видимо, путает это с делами Майдана", - отмечает Крым.

Он напоминает, что ранее защита просила допросить Герман по видеосвязи.

"Так это же лучше, что я приехала!", - выкрикивает Герман из зала

Судья и распорядитель делают ей замечание.

Крым говорит, что не видит оснований для допроса Герман.

"Почему вы меня так боитесь? Я же слабая женщина!", - кричит Герман из зала.

"Анна Николаевна, не нарушайте порядок!", - говорит судья Давятко.

10:17 Прокурор Максим Крым высказывает позицию обвинения по поводу допроса Анны Герман.

Адвокат Сердюк пытается добавить что-то: "Одно предложение!.."

Девятко: "Дайте сказать прокурору, не нарушайте порядок!"

Возникает перепалка.

10:15 Адвокат Сердюк: "Даются указания ускорить данное дело. Даются указания суду, например, от заместителя Генпрокурора Енина о сроках. Давление на суд приводит к тому, что суд отказывает защите в допросе свидетелей и исследовании наших доказательств".

"В очередной раз констатирую, что вы говорите неправду. Мы утвердили 23 свидетеля, всех, кто явился, мы допросили. Остальные не явились, двое отказались. С февраля вы не обеспечиваете их явление. По поводу давления. Суд - третья ветвь власти, на нее невозможно оказывать давление. Данная коллегия под давлением не находится!", - говорит Девятко.

"Суд дал вам возможность допросить всех ваших свидетелей и обвиняемого Януковича. Однако вы не обеспечиваете это"- добавил он.

Судья также напомнил, что определены даты для окончания допроса - с 16 по 20 июля 2018 года.

10:12 Судья Давятко спрашивает, почему не явились свидетели, которые утверждены судом.

Сердюк отвечает: "Мы будем допрашивать этих свидетелей. У нас есть подтверждение от Кобзаря, что готов 16-го быть в суде. Я планирую командировку еще, чтоб согласовать их допросы. Раньше я не мог связаться с Захарченко и Якименко, телефоном с ними связаться не могу, нужно каждый раз ехать. Согласие от них есть. Пока же мы настаиваем на допросе Герман".

10:09 Адвокат Сердюк говорит, что обеспечили явку Анны Герман. Ходатайство о том, чтобы ее допросить, было подано 21 июня. Говорит, что она общалась с Януковичем, когда он находился в Харькове, 22 февраля, что у нее есть уникальная информация о том, как Янукович пытался урегулировать ситуацию, обстоятельства подписания соглашения с оппозицией, как в парламенте голосовали за то, что Янукович самоустранился, а также о том, как в Крыму хотели обустроить работу Януковича как президента. Просят допросить Анну Герман.

10:07 В зал зашли судьи.

Судья Владислав Девятко сообщает, что не явились бывший премьер Азаров, экс-министр внутренних дел Захарченко, Лебедев, Якименко, Клюев и другие свидетели защиты, а также сам обвиняемый Янукович.

10:05 В зале суда Герман сидит в солнцезащитных очках.

10:00 В суд пришла Анна Герман - экс-нардеп от Партии регионов, советник и пресс-секретарь Виктора Януковича.

В коридоре Анна Герман говорит адвокату Януковича Виталию Сердюку: "Я вас уже четыре года прошу допросить. А вы все не заявляете меня!"

"Не дорабатываем, да", - улыбаясь говорит Сердюк.





Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

На заседании, 8 июня, суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончаниисудебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.