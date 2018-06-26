 Беспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ

Во временно оккупированной Новогригорьевке мини-беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 1,5 км новых траншей и 13 пустых блиндажей, что в 33 километрах к западу от Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным ОБСЕ, позиции наемников РФ не было видно на предыдущих снимках от 29 апреля 2018 года.
Также, наблюдатели видели неподвижный бронетранспортер террористов поблизости от Смелого (31 км к северо-западу от Луганска), зенитную установку около Макеевки, что в 12 километрах к северо-востоку от Донецка.
24 июня наблюдатели видели бронетранспортер, стоявший около группы людей в одежде военного типа на южной окраине Донецка.