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Все про:беспилотник (539) ОБСЕ (3190) наемники РФ (510)

 Беспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал позиции наемников РФ, которых не было во время предыдущей съемки данной местности 29 апреля 2018 года.

Во временно оккупированной Новогригорьевке мини-беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 1,5 км новых траншей и 13 пустых блиндажей, что в 33 километрах к западу от Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ОБСЕ, позиции наемников РФ не было видно на предыдущих снимках от 29 апреля 2018 года.

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Также, наблюдатели видели неподвижный бронетранспортер террористов поблизости от Смелого (31 км к северо-западу от Луганска), зенитную установку около Макеевки, что в 12 километрах к северо-востоку от Донецка.

24 июня наблюдатели видели бронетранспортер, стоявший около группы людей в одежде военного типа на южной окраине Донецка.

Источник: https://censor.net.ua/n3073464
 
 
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Как то не работают ваши минские договора и мирные планы по деокупации не правда ли? Так может уже пора перестать себя пальцем в жопу *бать?
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А это у "кацапов" такое "национальное народное развлечение"... Сначала "себя в ж..у..", а потом жаловаться, что у них, почему-то, "ОНА" болит...
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Генерал Леонид Ивашов, президент российской академии геополитических проблем : Продолжение войны неизбежно-«Минские договоренности - это всего лишь ширма» ... Росийскому генералу видней!
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Прям умиляют подобные фразы:"Также, наблюдатели видели..." Беспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4674
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видели, наблюдали, зафиксировали … а толку ? вы передайте координаты нашим бойцам - и вопрос будет решён
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Слава богу, хоть на четвёртом году ОБСЕшники "прозревать" стали. Видно, у "новороссов" водка "халявная" кончилась, наливать перестали... Или, может, после того, как их обстреливать "борцы за свободу "Ново-Малороссии" стали?А может, "американские дохтура" им курс лечения поменяли и у них острота зрения повысилась?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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