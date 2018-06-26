 Беспилотник наблюдателей зафиксировал 1,5 км новых траншей и 13 блиндажей наемников РФ в оккупированной Новогригорьевке, - ОБСЕ

Во временно оккупированной Новогригорьевке мини-беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 1,5 км новых траншей и 13 пустых блиндажей, что в 33 километрах к западу от Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ОБСЕ, позиции наемников РФ не было видно на предыдущих снимках от 29 апреля 2018 года.

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Также, наблюдатели видели неподвижный бронетранспортер террористов поблизости от Смелого (31 км к северо-западу от Луганска), зенитную установку около Макеевки, что в 12 километрах к северо-востоку от Донецка.

24 июня наблюдатели видели бронетранспортер, стоявший около группы людей в одежде военного типа на южной окраине Донецка.