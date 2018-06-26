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 Политика Украины
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Все про:Данилишин (269) МВФ (2551) НБУ (4362) Тарифы на газ (64)

 Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств не выполненным остался только вопрос цен на газ для населения, - Данилишин

Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств невыполненным остался только вопрос относительно цен на газ для населения.

О таком заявил в эфире "5-го канала" глава совета НБУ Богдан Данилишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ", – сказал председатель совета НБУ.

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Он также оценил, какие шансы, что Украина получит транш от МВФ и какие есть тому препятствия.

"Во-первых, мы ждем соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени. Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным осталось только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели к тому, что будет осуществлено все в один момент и этот момент будет также связан с известными политическими событиями", - заявил Данилишин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073463
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
от це кляте населення! усі проблеми завше від нього...
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у Украины есть свой газ,просто пацаны его продают в несколько раз дороже терпилам,ну виноват этот как его там МВФ
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Не возмущайся. Петя с населением вопрос решает. Кого на фронте не сгноил тех в Польшу отправил. Пенсионеры сдохнут сами по себе. Уже миллионов 30 осталось. Еще немного и Хуйло маршем заведет бурятов и кадыровцев в пустую Украину.
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как это цены на вывоз мусора не волнуют МВФ
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С антикоррупционным судом тоже пока обман не прошел. Читайте Лагард про "левую" поправку.
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Совершенно верно!!! МВФ уже тоже зае@ало украинское праиьельство, которое думает, что умнее всех. Лагард прямо и сказала, убирайте все поправки тогда будет разговор.
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Патамушта перед виборами це очєнь і очєнь.
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"Во-первых, мы ждем соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени. Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным осталось только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели к тому, что будет осуществлено все в один момент и этот момент будет также связан с известными политическими событиями", - заявил Данилишин.Источник: https://censor.net.ua/n3073463
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а МВФ случайно не требует поднять минимальный прожиточный минимум до стандартов ООН? до 5 долларов в сутки.
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Так если бы ЧИНУШИ ЛОЛИТЫ не воровали то и транш не нужен был бы!!!! Если конфисковать все наворованное то не на один траш денег хватит.У нас такой успешный по БИЗНЕСУ ПАРЛАМЕНТ и такая бедная СТРАНА - парадокс!!!!
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Неужели так сложно произнести - ДОР Лолита?
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Ух, новые "рыночные" цены на газ на подходе, Сашко - готовь кошелек.
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Помню недавно какой-то политик аж усерался доказывая, что это не означает повышение цен для населения. Правда не помню по какому каналу.
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Видимо, по 5-му. Там теперь всегда все ОК.
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Фактична відміна субсидій і нове різке підвищення цін на газ - це, по-факту, повномасштабний геноцид. МВФ цього добивається? Хоча, він і без того в нас проходить. Видно процес потрібно прискорити. Занадто повільно ми територію звільняємо.
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А еще каждому украинцу в дом нужно поселить цигана и взять его на довольствие и стать геем. Тогда Петя точно очередной кредит для деребана получит от МВФ.
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Какая связь между цыганами, геями, твоим домом и МВФ?
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Прямая. Если народ станет раком и даст себе засадить то Петя получит кредит.
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Не нужно смешивать несмешиваемое.
Нужно отделить цыган отдельно, геев отдельно.
А в остальном ты прав.
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А землей уже торговать можно?
Ну, тогда - да.... Остался только газ. Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств не выполненным остался только вопрос цен на газ для населения, - Данилишин - Цензор.НЕТ 3878
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После таких новостей,реально хочется начать сваливать из страны.Грустно ето все,господа(
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Чего вы все недовольные. Петя же ради вас старается. Каждый месяц подымаются цены и тарифы. Неужели украинцы не понимают что чем больше народ платит налогов тем ему лучше?
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Так Жыты ж па новаму...Ему и его коррумпированной ОПГ.
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"Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств невыполненным остался только вопрос относительно цен на газ для населения."
Все очень просто. Импортный газ стоит $60/1000куб или $0,06/куб или 1,56грн/куб. С учетом нашего газа цена должнабыть менее 1 грн. за куб., а не 8 грн. как сейчас. Пусть Нафтогаз меньше себе преиии выписывают.
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Цифри, пан, як я розумію взяв з довідника Стеля. Взагалі то імпортний кожтує близько 230 баксів.
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В январе газ стоил 280 $ за 1000 м3, в апреле 310,8 $.
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не народ, а золото - отжимай парки, реки, озера, повышай тарифы...
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А почему МВФ молчит что Коболев и его шайка получают миллионные зарплаты и миллиардные премии? Тоесть 50 миллионов долларов разделить на нескольких человек премии ето нормально, а тем у кого $50 долларов зарплаты или пенсия нужно еще налогами обложить? А разве ето не прямая дискриминация и геноцид бедных слоев населения? Или чтобы Европа обратила на ето внимание нужно стать геем?
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Слід сказати чесно, що це забов'язання взяла ще Йуля у 2008 році і отримала під це 15 мільярдів баксів, які благополучно спустила на популізм.
МВФ можна зрозуміти, ні хто не любить коги його виставляють дурнем, тому вимагають виконання даних іменем України забов'язань.
Чому про це мовчать всі експерДи та блоХери, які клянуть "злчинну владу" питання риторичне.
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Я далеко не фанатка "Воны", но сомневаюсь, что понятие цен на газ сейчас - это ее заслуга. То, что в период ее премьерства был взят долг сомнению не подлежит. Однако современная власть поднимает цены не потому, что обязаны еще с 2008 года, а для того, чтобы получить новый транш. При этом все говорят "справимся и без МВФ, но...". МВФ важна стабилизация экономики для того, чтобы мы могли обслуживать долг. А уж в том, что в Украине такая экономическая ситуация, что денег кроме как с населения брать негде заслуга именно этой власти.
P.S. И наверное хватит уже приписывать долги отдельным персоналиям - "долг Тимошенко, долг Януковича", после выборов наверняка заговорят о долге "Порошенко-Гройсмана". Несмотря ни на что, это долги Украины и как не печально, отдавать их тоже Украине
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За 2 наступних рокии слід повернути 49 мільярдыв баксів. Без допомоги МВФ цього зробити не вдасться. Тому, змушені дослухатися до вимог.
А щодо боргів, то за останні роки борг зменшився. Поговорити про борги Поршенка не вдасться.
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Подсказываю рехформаторам упырям...есть ещё Налоги на Воздух, на Осадки.............
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За воздух мы уже платим. Акцизы на автомобили и другие товары ето и есть налог за воздух.
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З реальный! Всех на медосмотр и как на медкомиссии по призыву в Армию...объём лёгких измерить , ну и назначить ежемесячный. Младенцам и пенсионерам скидки, субсидии.
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Хочу увидеть документ, подписанный представителем МВФ с требованиями повысить стоимость газа для населения. У нашей власти принцип Геббельса - "Ложь повторенная 1000 раз становиться правдой".
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Це забов'язання взяла ще Йуля у 2008 році і отримала під це 15 мільярдів баксів, які благополучно спустила на популізм.
МВФ можна зрозуміти, ні хто не любить коги його виставляють дурнем, тому вимагають виконання даних іменем України забов'язань.
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хотел сказать куда тебе убогому идти....но ты уже реально там и с рождения. Серед узятих Україною перед МВФ зобов'язань не виконаним залишилося тільки питання цін на газ для населення, - Данилишин - Цензор.НЕТ 3972
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И все таки хотелось бы увидеть документ с требованиями.
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ты этого на цензоре требуешь? может лучше обратиться в некие госструктуры?
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Я пытаюсь достучаться до людей, которые во всех подорожаниях обвиняют МВФ с его мифическими требованиями.
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Текст меморандума з МВФ від 2008 року можна знайти на сайті КМ.
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И с тех пор цены на газ не поднимались и договоренности с МВФ не менялись? Смысл копаться в документах 10-20-50 летней давности?
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Скоріше я помилявся. Скоріше ти не школяр, а постоялець будинку престарілих, судячи по твоїх маразмах. А пости пишеш під час збору кульбабок на лужку
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"Я не общаюсь с порохоботами" - заявил мне на днях водитель такси. И ВСЕРЬЕЗ посоветовал посмотреть расследования Шария и выступления Рибиновича.
"Я не общаюсь с прихвостнями гетьмана Скоропадьского - почитайте лучше расследования большевиков о заниженной цене на экспорт пшеницы" (это смешно, потому что практически правда. Коммуняки использовали - в т.ч.- эту тему).
Оппоненты, зрадофилы, не заметили, как для них своими стали откровенные враги Украины: ватные шарии, оппоблоковские крюковы, портновские дубинские, и прочие монтяны мелкой россыпью.
А сторонников ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО (который, если бы действительно хотел "слить Украину под путина", уже сделал бы это over9000 раз, причем абсолютно "законно") вы слушать не хотите.
На чьей стороне "воюете"? И хотите ли повторения 1920-го?
А 1937-го?"https://tverezo.info/post/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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та то "порохобот обыкновенный", который из методичек шпарит, зачастую обычным копипастом.
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Нету такого. Есть требование МВФ сбалансировать цены на газ.
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Брехня. МВФ никогда не требовал поднять цены на газ.
Он просил привести газовую отрасль в адекватность. то есть перестать воровать на газу.
Но шоколадные чиновники трактуют эту адекватность по-своему
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Сбалансировать бюджет. жить по доходам. А новая власть ублюдков не предложила порядок с недрами навести, на таможне, налог на вывоз капитала, офшорные деньги вернуть. Куда проще опять в карманы к лохторату залезать.
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Ну ты ещё скажи, шо воровать бы перестали! И клонировать динозавров и построить Парк юрского периода
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По большому счёту МВФ по фигу как будет расплачиваться по кредиту Украина. Для них важен надёжный источник. Один из источников прогрессивный налог при котором богачи будут платить со своей прибыли. Но это не может считаться надёжным источником погашения кредитов. Богачи имеют возможность и желание спрятать свои доходы. Поэтому МВФ согласился с предложением правительства Украины, которое предложило выплаты с тарифов на газ. В этом случае доходы граждане не смогут спрятать, не захотят замёрзнуть. Вообще тарифы на ЖКХ универсальный способ отъёма денег у всего населения, при этом олигархи мало пострадают чем в случае с прогрессивным налогом, который может достигать до 75%, как во Франции.
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Задрали своими повышениями тарифа, справедливой была бы средняя цена между импортируемым газом и газом своей добычи, даже в меньшую сторону так как своего газа процентов 70 от потребляемого.
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ты шо, зрадофил? А как же премии Нефтегазу, а откаты, а роттердам++...
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Поднять цены до небес потому что плохо строили СССр шахты за 4 рубля и заводы за три руьля...,а комсомольско-молодежные Стройки ударных Пятилеток ваще на Халяву будували,кефир и пирожок Шурика из Опецыы Ы Серед узятих Україною перед МВФ зобов'язань не виконаним залишилося тільки питання цін на газ для населення, - Данилишин - Цензор.НЕТ 4149 .С каких делов вам пенсии возьмуцца? Серед узятих Україною перед МВФ зобов'язань не виконаним залишилося тільки питання цін на газ для населення, - Данилишин - Цензор.НЕТ 4149Бесплатный Сыр бывает только на РАБссии у КГБиста... Серед узятих Україною перед МВФ зобов'язань не виконаним залишилося тільки питання цін на газ для населення, - Данилишин - Цензор.НЕТ 4149
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не ну нас за идиотов держат - никто этого не требует
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не понял...так 4 лярда зелени таможня должна собрать для минобороны (покупка "пэтриот") или долг в пять лярдов перед мвф покрыть???????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди взятых Украиной перед МВФ обязательств не выполненным остался только вопрос цен на газ для населения, - Данилишин
 
 
 
 
 
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