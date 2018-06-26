 Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств не выполненным остался только вопрос цен на газ для населения, - Данилишин

О таком заявил в эфире "5-го канала" глава совета НБУ Богдан Данилишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ", – сказал председатель совета НБУ.

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Он также оценил, какие шансы, что Украина получит транш от МВФ и какие есть тому препятствия.

"Во-первых, мы ждем соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени. Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным осталось только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели к тому, что будет осуществлено все в один момент и этот момент будет также связан с известными политическими событиями", - заявил Данилишин.

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