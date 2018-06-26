 Среди взятых Украиной перед МВФ обязательств не выполненным остался только вопрос цен на газ для населения, - Данилишин

О таком заявил в эфире "5-го канала" глава совета НБУ Богдан Данилишин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ", – сказал председатель совета НБУ.
Он также оценил, какие шансы, что Украина получит транш от МВФ и какие есть тому препятствия.
"Во-первых, мы ждем соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени. Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным осталось только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели к тому, что будет осуществлено все в один момент и этот момент будет также связан с известными политическими событиями", - заявил Данилишин.
Нужно отделить цыган отдельно, геев отдельно.
А в остальном ты прав.
Ну, тогда - да.... Остался только газ.
Все очень просто. Импортный газ стоит $60/1000куб или $0,06/куб или 1,56грн/куб. С учетом нашего газа цена должнабыть менее 1 грн. за куб., а не 8 грн. как сейчас. Пусть Нафтогаз меньше себе преиии выписывают.
МВФ можна зрозуміти, ні хто не любить коги його виставляють дурнем, тому вимагають виконання даних іменем України забов'язань.
Чому про це мовчать всі експерДи та блоХери, які клянуть "злчинну владу" питання риторичне.
P.S. И наверное хватит уже приписывать долги отдельным персоналиям - "долг Тимошенко, долг Януковича", после выборов наверняка заговорят о долге "Порошенко-Гройсмана". Несмотря ни на что, это долги Украины и как не печально, отдавать их тоже Украине
А щодо боргів, то за останні роки борг зменшився. Поговорити про борги Поршенка не вдасться.
МВФ можна зрозуміти, ні хто не любить коги його виставляють дурнем, тому вимагають виконання даних іменем України забов'язань.
"Я не общаюсь с прихвостнями гетьмана Скоропадьского - почитайте лучше расследования большевиков о заниженной цене на экспорт пшеницы" (это смешно, потому что практически правда. Коммуняки использовали - в т.ч.- эту тему).
Оппоненты, зрадофилы, не заметили, как для них своими стали откровенные враги Украины: ватные шарии, оппоблоковские крюковы, портновские дубинские, и прочие монтяны мелкой россыпью.
А сторонников ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО (который, если бы действительно хотел "слить Украину под путина", уже сделал бы это over9000 раз, причем абсолютно "законно") вы слушать не хотите.
На чьей стороне "воюете"? И хотите ли повторения 1920-го?
А 1937-го?"https://tverezo.info/post/category/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
Он просил привести газовую отрасль в адекватность. то есть перестать воровать на газу.
Но шоколадные чиновники трактуют эту адекватность по-своему