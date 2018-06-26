 Князев: Преступность в стране уменьшилась, уровень доверия к полиции высокий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Есть омоложение кадров Национальной полиции. Соответственно, мы сейчас имеем работу Нацполиции, где нам не стыдно сказать, что мы уменьшили преступность на улицах, что мы уменьшили уголовную преступность, что мы уменьшаем насильственную преступность, что мы соответственно реагируем из тех средств, что мы имеем, на резонансные преступления, и поэтому уровень доверия общества к полиции также видно открыто",- сказал Князев.

По его словам, сейчас нельзя сказать, что "у нас идеальная история, как в Норвегии или в Швеции, но мы к этому постоянно очень широкими шагами идем".

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