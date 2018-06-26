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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (7690) преступность (847) Князев (233)

 Князев: Преступность в стране уменьшилась, уровень доверия к полиции высокий

В последнее время благодаря работе полицейских уменьшилась преступность на улицах страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Есть омоложение кадров Национальной полиции. Соответственно, мы сейчас имеем работу Нацполиции, где нам не стыдно сказать, что мы уменьшили преступность на улицах, что мы уменьшили уголовную преступность, что мы уменьшаем насильственную преступность, что мы соответственно реагируем из тех средств, что мы имеем, на резонансные преступления, и поэтому уровень доверия общества к полиции также видно открыто",- сказал Князев.

По его словам, сейчас нельзя сказать, что "у нас идеальная история, как в Норвегии или в Швеции, но мы к этому постоянно очень широкими шагами идем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний момент в Украине действуют от 80 до 100 воров в законе, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3073462
 
   
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А теперь все вместе: халва-халва-халва, пока во рту сладко не станет.....
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о какой стране идет речь? Князев: Преступность в стране уменьшилась, уровень доверия к полиции высокий - Цензор.НЕТ 7522 мля, что они там курят
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наверное он домик в Швейцарии прикупил и только приехал,еще не адаптировался
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А вот это откровенная брехня.Уровень преступности не уменьшился и доверие к ментам не увеличилось.
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та преступности почти вообще нет уже,а все эти гранаты и убийства журналисты придумали
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Что они мелят, даже на этом сайте каждый день публикуют то убийство, то перестоелки, то побои. Пипец просто.
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по обыкновению ШОРЫ одевали только лошадям ….. У нас или руководство полиции лошади или лошадей обижать не будем ?
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Князев шизик какой-то.... это собаков его наверное заставляет всякую пургу нести в народ..
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Последний абзац- убил, окончательно. Широкими шагами, значит, идем. Когда ждать нашего Брейвика, в таком случае? А камеру такую, как у него? Отдельную, для каждого, чтобы Известная Камера в Качановской зоне- померкла.
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Вообще-то Брейвику отдельную тюрьму построили.
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что-то никто меня не хвалит. похвалю-ка я сам себя.
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Сказки для порохоботов. Жить стало лучше, жить стало веселей.
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Слушая это и глядя на реалии жизни,можно смело заявить,"рехформа" мусарни удачно "состоялась".Аминь.
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Я чуть не подавился, прочитав заголовок. Лол
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Успокойтесь, это он не для народа сказал, а для потроха отчитался. Для народа всё по прежнему.
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наверное повышенный оклад обязывает себя нахваливать, да и выборы скоро
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то ли пи мудак , то ли уёбок.....я так понимаю мнение цензоровцев не учитываются
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макаковцы берут пример со скорой ....зачастую даже на вызов не приезжают , но доверие оказывается к ним высокое
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А шо уже разве всех преступников оформили на госслужбу и поставили на довольствие?
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Этот неполноценный человек говорит....И где это такая параллельная виртуальная Украина???
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Я конечно зверски извиняюсь, но народ, подскажите какую муйню этот ПОЦ -князев принимает????????????????
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возможно что то из конфискованных незаконных препаратов
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Кназев точно про Украину говорит !? , есть подозрение что нет ... а теперь все вместе ХАЛВА - ХАЛВА - ХАЛВА - ХАЛВА - ХАЛВА , пока во рту сладко не станет .
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- Салям Алейкум, Леонид Ильич!
- Алейкум Салям!
- Архипелаг Гулаг!
-Гулаг Архипелаг!
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Кназев точно про Украину говорит !? , есть подозрение что нет ... а теперь все вместе ХАЛВА - ХАЛВА - ХАЛВА - ХАЛВА - ХАЛВА , пока во рту сладко не станет .
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Ай немагу)))) самі себе похвалили...а в кого питали на рахунок довіри? Поліців. Не смешить пихву мусора вона і так дуже смішна...Високій рівень довіри((((
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Чуть не блеванул кавою коли прочитав цей бред...
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... уровень доверия к полиции высокий...(Князев)

Князєв: Злочинність у країні зменшилася, рівень довіри до поліції високий - Цензор.НЕТ 360
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можно книгу писать: "Как удержаться на должности, ни..уя не делая"
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Сам придумал? Мне всё больше кажется что наша власть живёт в совершенно другой реальности.
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Попередники то же жили в другой реальности.
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у них своя панамская Украина
там все цветет и офшоры офшорятся
а у нас все загнивает и в понтах одни стриптизерки и сутенеры))))
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Я, Сирожа Князев, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, настоящим заявляю, что: преступность в стране уменьшилась, уровень доверия к полиции высокий....Ну чё тут говорить, осталось клоуна Вову Зеленского президентом назначить ....пестетц.
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мла интересно - и до него аргентинский кокс доехал
и оно про свою Украину лопочет - она видать в Панаме и на ривьере во франции - где обожают полицию а не плюют на понтов!!!
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На Днепропетровщине недавно освобожденный педофил изнасиловал 10-летнюю девочку: ребенок в тяжелом состоянии 10:18, 26 июня 2018
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м-да...так это еще вертолеты авакова в небе не летают...а если полетят, то преступников будем из других стран приглашать для поддержки профессионализьма среди нащих правоохренительных органов...
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Лично у меня доверия к полиции-милиции абсолютный 0. В стране просто разгул преступности, 90-е отдыхают...
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Это сколько литров надо в себя каждый день вливать чтоб такую ахинею нести?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКнязев: Преступность в стране уменьшилась, уровень доверия к полиции высокий
 
 
 
 
 
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