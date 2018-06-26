 Порошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага: Это символ нашей борьбы за право мирно жить в украинском Крыму

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый Государственный Флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом нашей борьбы за свободу, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму. С Днем крымскотатарского флага! Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!", - сказал Порошенко.
30 июня 1991 года в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымскотатарского народа, который состоялся через 74 года после первого Курултая, проходившего в 1917 году в Бахчисарае. Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Крымскотатарский флаг являет собой полотнище голубого цвета с желтым гербом (темгой) в верхнем левом углу. Изображенный на флаге герб - тарак-темга (герб-гребень) является родовым знаком Гиреев - правящей династии Крымского ханства.
Зараз зробити якісь акції в Криму неможливо. І Ви це прекрасно знаєте. Балух просто встановив український прапор. І де він тепер?
Паралель з Францією некоректна. Французи мали свою державу в тім числі й кадрову армію. Врешті-решт, вони навіть в окупації могли контролювати багато матеріальних ресурсів. І міфи про їхній рух "опору" -- переважно лівацька брехня. Я більше вірю в те, що були слова Йодля, коли він побачив французького представника на підписанні акта капітуляції. Він сказав: Що, і ці нас перемогли? Кацапам (сталіну) треба було зробити з французів "переможців", бо не хотів англо-саксонського домінування. Тому й призначили для рівноваги Францію.