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 Политика Украины
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Все про:Крым (20235) Порошенко (15027) флаг (626) крымские татары (1842)

 Порошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага: Это символ нашей борьбы за право мирно жить в украинском Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем крымскотатарского флага, который стал символом борьбы за право мирно жить в украинском Крыму.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый Государственный Флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом нашей борьбы за свободу, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму. С Днем крымскотатарского флага! Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!", - сказал Порошенко.

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Порошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага: Это символ нашей борьбы за право мирно жить в украинском Крыму 01
Порошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага: Это символ нашей борьбы за право мирно жить в украинском Крыму 02

30 июня 1991 года в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымскотатарского народа, который состоялся через 74 года после первого Курултая, проходившего в 1917 году в Бахчисарае. Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Крымскотатарский флаг являет собой полотнище голубого цвета с желтым гербом (темгой) в верхнем левом углу. Изображенный на флаге герб - тарак-темга (герб-гребень) является родовым знаком Гиреев - правящей династии Крымского ханства.

Источник: https://censor.net.ua/n3073461
 
   
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Барига пнх
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Ему и его семейке нужен Крым? Домики с подельниками в Испании.........Испанцев поздравлял?
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Звучит как насмешка. Дома нету остался один флаг поздравляем. А сам торгует и сотрудничает с теми кто у татар отобрал их дом.
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2014 год, лепим пельмени, на референдум не идем, ошейник раба, всегда легче доспехов воина.
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Ого ! Скільки яду і гівна з Лахти припливло ...
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ты безжалостный бот,просто освобождаешь крым залпами картинок и комментариев
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Ну и сколько крымских татар задействовано в "борьбе за освобождение Крыма"? Джемилева, Чубарова и Ислямова не в счет, мне кажется, что спекуляции на теме Крыма давно уже стали для них источником заработка. Как так получается, что среди почти 300 тысяч населения не набрался хотя бы один отряд? Почему даже ФСБ "диверсантами" делает украинцев, а не татар?
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Почему? Приведите мне примеры борьбы крымскотатарского народа против оккупации, пожалуйста. Кроме митинга в феврале 2014-го и блокады 2015-го (и то - сделанной на подконтрольной территории и не без помощи украинских активистов) больше ничего на ум и не приходит. Возможно, я ошибаюсь, но я открыта для диалога, просветите меня)
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Кримські татари в Криму були платниками податків. Тому обов'язок їх захищати лежить на Війську України. Якщо Військо України в Криму масово зраджувало державу, то кримські татари не могли виконати обов'язки військовиків. Що могли те й зробили. Я пам'ятаю сюжети з тих часів, коли кримські татари буквально годували блоковані військові частини. А ці ситі виродки (що були у в/ч) просто не збиралися нічого робити, маючи зброю. А потім 70...80% перейшли на бік ворога.

Зараз зробити якісь акції в Криму неможливо. І Ви це прекрасно знаєте. Балух просто встановив український прапор. І де він тепер?
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Ну да, а сейчас они платят налоги в бюджет государства-оккупанта. И по вашей логике, армия рф должна будет их защищать, включая от Армии Украины. А действия партизан и Сопротивления в европейских странах времен ВМВ почему-то ваше логикой налогоплательщиков не руководствовалось - хотя та же Франция сдалась за месяц, а многие ее вооруженные силы потом сражались за нацистскую Германию. Что не помешало французскому Сопротивлению стать грозной силой.
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Ви при своєму глузді? Вони платили податки на Військо в тім числі. Військо не виконало свої обов'язки. Що Ви хочете з цивільних осіб?
Паралель з Францією некоректна. Французи мали свою державу в тім числі й кадрову армію. Врешті-решт, вони навіть в окупації могли контролювати багато матеріальних ресурсів. І міфи про їхній рух "опору" -- переважно лівацька брехня. Я більше вірю в те, що були слова Йодля, коли він побачив французького представника на підписанні акта капітуляції. Він сказав: Що, і ці нас перемогли? Кацапам (сталіну) треба було зробити з французів "переможців", бо не хотів англо-саксонського домінування. Тому й призначили для рівноваги Францію.
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Екатерина, никакого патриотизма по отношению к Украине у этих людей и близко нет. Просто при власти рыгов все упомянутые вами деятели имели хорошую кормушку в Крыму. А после аннексии они надеялись, шо путлер их озолотит, как чеченов. Но путлер их тупо от кормушки прогнал и ничего не дал, вот они и озлобились на него. Собственно и всё. А если бы дал денег - все эти Джемилёв, Чубаров и компания сейчас топили бы за рашку всеми руками и ногами.
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Имеются указания (хотя возможно фейк и вранье), что представители рф вели переговоры с крымскотатарскими лидерами. Те якобы вначале затребовали треть мест в правительстве в обмен на лояльность. Но получив согласие решили переиграть и потребовали уже половину, за что были посланы. В принципе, это вполне согласуется с действиями Чубарова того времени - сначала созвал митинг, потом сам же и призвал всех разойтись. И в первую же ночь произошел захват
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Вот так вот - ваш флаг это символ нашей борьбы за право мирно жить в украинском Крыму, а вы не знали?
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Я это поняла так - вот Вам Наш флаг, дорогие украинцы, как символ Вашей борьбы за Наш Крым. Освободите его для нас по быстрее, пожалуйста. А пока не освободили - в Конституцию изменения внесите о нашей автономии. Мы сепаратистами не станем, честно-честно. Даже если в братской Турции какой-то новый аналог путлера появится и решит из освобожденного крымско-татарского Крыма сделать Северный Кипр-2
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага: Это символ нашей борьбы за право мирно жить в украинском Крыму
 
 
 
 
 
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