EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  1220  24
Материалы по теме:
Все про:здоровье (1172) омбудсмен (372) Сенцов (597) Москалькова (58)

 Российский омбудсмен Москалькова о состоянии здоровья Сенцова: "Я не вижу смертельной опасности"

Украинский режиссер, заключенный в России, Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники.

 Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.

Также она отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – это очень длительный срок", - отметила омбудсмен.

Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москалькова планирует 26 июня посетить крымского дезертира Одинцова в киевском СИЗО

Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Я по возвращении из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней", - отметила Москалькова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073458
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я вот не вижу в москальковой омбудсмена по правам человека..
 показать весь комментарий
 
 
"не волнуйтесь, я аккуратно" - сказал палач осужденному, занеся над его головой топор.
 показать весь комментарий
 
Ватная самка-хенерал......страшная как срузсский мир.
 показать весь комментарий
 
 
Версия 2.0 женщины третьего тысячилетия
 показать весь комментарий
 
 
москалькова..это наследница тех тварей..которые в 1930..ых.. устраивали судилища над "врагами народа"..
 показать весь комментарий
 
 
Генерал гестапо і права людини!? поняття тяжко сумісні!!!
 показать весь комментарий
 
 
Почему Кремль боится обменять Сенцова? Режиссёр ведь точно снимет фильм с условным названием "Обыкновенный рашизм", на основе личного опыта. Это будет ударом колоссальной силы по режиму Путина. имхо
 показать весь комментарий
 
 
ее ждет познание на собственной шкуре того,чего она не видит
 показать весь комментарий
 
 
Хто пустив ту суку в Київ? Слід було виторгувати зустрічний візит українських лікарів та юристів до Сенцова.
 показать весь комментарий
 
 
В свое время, при Маргарет Тэтчер себя уморили голодом 10 ирландцев, поскольку она отказавлась выполнять их требования. Тэтчер сказала про одного из них - «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь».
 показать весь комментарий
 
Так какого чёрта родственники ваших "ихтамнетов" воют, что "хахлы" родича убили на Донбассе? "Ихтамнеты" тоже свой выбор сделали добровольно... Что-то у тебя, "американца внутриМКАДовского", концы с концами не сходятся... А Сенцов был у себя на родине, был гражданином Украины, и отстаивал интересы Украины тогда, когда не только не было "добровольного воссоединения с родной говенью", но и слова "реперендум" никто в Крыму не произносил... Поэтому судить его российские власти вообще права не имели - "преступление" совершено было в период до аннексии, когда Крым был в составе Украины и там действовали законы Украины... (Это ещё одно подтверждение тому, что из тебя такой "американец", "как с говна - пуля...". Настоящие "американцы" - выходцы из СССР, в подобных вещах "волокут" хорошо, они основы законодательства США, перед этим, изучают...).
 показать весь комментарий
 
 
Шож кацапские бабы все такие страшные-то Російський омбудсмен Москалькова про стан здоров'я Сенцова: "Я не бачу смертельної небезпеки" - Цензор.НЕТ 2973....страшные и дуры
 показать весь комментарий
 
 
Українське МЗС мало б викликати москальського посла і вручити ноту протесту з проханням , щоб ця москальська шмара завалила свое є ба ло .
 показать весь комментарий
 
В Средние века хирургией часто занимались палачи - они наиболее хорошо разбирались в анатомии и физиологии человека... Что вы хотите - чтобы "менты" подтвердили, что человек был здоров, а после пребывания в районном ИВС - помер? Или чтобы генерал-майор милиции, Москалькова, подтвердила, что у Сенцова со здоровьем стало плохо?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский омбудсмен Москалькова о состоянии здоровья Сенцова: "Я не вижу смертельной опасности"
 
 
 
 
 
 вверх