 Печерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Анастасия Приходько, передает Цензор.НЕТ.

"Наше дело назначили на 12.00 часов дня 23.07.2018. Печерский суд! Это было крайне тяжело, пол года мы боролись... Я иду до конца! За правду!", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Певица Приходько подала в суд на АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко

Напомним, по словам Приходько, она приняла участие в якобы социальном ролике для ТВ, который, как оказалось, был снят в поддержку действующего Президента Петра Порошенко. Приходько рассказала, что сняться в "социальном ролике" ей предложил министр культуры Евгений Нищук, но ни она ни ее менеджеры, по словам певицы, не знали о том, что в конце будет фраза - "Разом з Петром Порошенком!". В итоге, Приходько подала в суд на АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Анастасией Приходько: "Не удивлюсь, если Козловский после Москвы поедет в "ДНР". Война закончится, и с предателями еще будут разбираться"