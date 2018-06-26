EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1494  42
Все про:Администрация_Президента (1402) иск (440) обман (56) пиар (231) Порошенко (15027) суд (21051) Приходько Анастасия (12)

 Печерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко

23 июля Печерский райсуд Киева рассмотрит иск певицы Анастасии Приходько к Администрации Президента относительно использования видео с певицей в ролике в поддержку Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Анастасия Приходько, передает Цензор.НЕТ.

"Наше дело назначили на 12.00 часов дня 23.07.2018. Печерский суд! Это было крайне тяжело, пол года мы боролись... Я иду до конца! За правду!", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Певица Приходько подала в суд на АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко

Печерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко 01

Напомним, по словам Приходько, она приняла участие в якобы социальном ролике для ТВ, который, как оказалось, был снят в поддержку действующего Президента Петра Порошенко. Приходько рассказала, что сняться в "социальном ролике" ей предложил министр культуры Евгений Нищук, но ни она ни ее менеджеры, по словам певицы, не знали о том, что в конце будет фраза - "Разом з Петром Порошенком!". В итоге, Приходько подала в суд на АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Анастасией Приходько: "Не удивлюсь, если Козловский после Москвы поедет в "ДНР". Война закончится, и с предателями еще будут разбираться"

Источник: https://censor.net.ua/n3073456
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Я иду до конца! За правду!" - какая же она тупая и ограниченная, эта приходка.
Умные и мудрые люди всегда великодушны и рассудительны. Этой телке захотелось попиариться на ерунде.
 показать весь комментарий
 
 
Тем, которые в окопах защищают Украины,, сдерживая орду, и не идут в полный рост под пулемёты?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
*За Пецю ! ....За офшори ! * ...
.. Печерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко - Цензор.НЕТ 3673
 показать весь комментарий
 
 
Ты ещё не допетрил, что Петя умный и хочет ещё раз быть президентом, а потом он будет, как ты и мечтаешь, сотнями тысяч под пулемёты бросать.
Оцени его задумку!
 показать весь комментарий
 
Так Петя только мечтает уничтожить ВСУ, но бросать под пулемёты не будет?
 показать весь комментарий
 
Кстати, картинок для инфантилов, которые ты постишь, я не вижу, я просматриваю без изображений. Попробуй словами что-то сказать, а не патриотизмом размахивать...
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю ты пишешь "из горящего танка"?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко и Приходько обманул и не заплатил что то я не удивлен
 показать весь комментарий
 
 
до выяснения надо кого..то отправить в сизо..
 показать весь комментарий
 
 
Приходько уже агент кремля, или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
а что не видишь? она торпедирует потужного "пороха"
 показать весь комментарий
 
 
Приходько требует заплатить ей по команде кремля,для порошенко все должно быть бесплатным
 показать весь комментарий
 
 
Певица конечно громко сказано, она но без согласия и денег использовать лицедеев нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было лорак и повалий пригласить сняться в ролике, они бы ещё и доплатили
 показать весь комментарий
 
 
"Я иду до конца! За правду!" - узнік совесті, борчиня протів всємірного зла на чолі з шоколадним фюрером, надія нації на порятунок. Тримаю кулачки і спостерігаю за ходом Приходько "до конца". Печерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко - Цензор.НЕТ 5839
 показать весь комментарий
 
 
Называется докерувався. Никто даже за деньги не хочет рядом с Петром Бляхэром стоять. Так Петушок решил людей втемную использовать
 показать весь комментарий
 
 
А нагадати, яку країну не так давно ця Приходько представляла на Євробаченні? Там ні з ким посудитись не хоче?
 показать весь комментарий
 
 
А напомнить какой стране порох до сих пор налоги платит?
 показать весь комментарий
 
 
использование чужого ,для собственного пиара-метода рашиста...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жаль, что за это преступление нет реального срока, 90% страны ждут посадки Лолиты.
 показать весь комментарий
 
 
Увы,ты немного ошибся, и в процентах, и в стране.
 показать весь комментарий
 
 
именно поэтому порошенко включил приходько в свой клип
 показать весь комментарий
 
 
А теперь она агитирует против Порошенко за ЮВТ, чтобы кремль менял лица?
 показать весь комментарий
 
 
И Кузьма вместе с Вакарчуком агитировали за Кучму, а теперь герои. Так и Приходько в 2009 за Россию была. А когда не смогла там раскрутится - резко против стала. Пиар.
 показать весь комментарий
 
 
А что далеко ходить, если одна претендентка агитировала против вступления в НАТО и против определения оккупации Грузии, а теперь - за...
 показать весь комментарий
 
В 2009 году? Ух ты, это серьезное преступление против Украины...
А сумму налогов за годы войны, перечисленных бизнесом президента в рашку, желания озвучить нет?
 показать весь комментарий
 
Настя-настоящий мужик!!!! Молодчага""" Не побоялась!! Вот с неё нужно брать примеры мужества всякой хрени в генеральских погонах с почти-мужественной фамилией,а так же лысым с вечно насупленной рожей чиновникам,отвечающим за оборону.
 показать весь комментарий
 
Приходько принципиально против предателя Майдана Порошенко! Могу только рукоплескать ей за это.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПечерский райсуд Киева 23 июля рассмотрит иск певицы Приходько к АП из-за использования ее в ролике в поддержку Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх